Рейтинг@Mail.ru
Эксперт предупредила о мошеннических рассылках о работе на маркетплейсах - РИА Новости, 20.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:23 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/moshennichestvo-2000447593.html
Эксперт предупредила о мошеннических рассылках о работе на маркетплейсах
Эксперт предупредила о мошеннических рассылках о работе на маркетплейсах - РИА Новости, 20.02.2025
Эксперт предупредила о мошеннических рассылках о работе на маркетплейсах
Россияне теряют до полутора миллионов рублей, попадая под воздействие мошеннических схем с массовыми рассылками о работе на "маркетплейсах", рассказала РИА... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T05:23:00+03:00
2025-02-20T05:23:00+03:00
технологии
юго-восточная азия
ближний восток
европа
александра пожарская
telegram
whatsapp inc.
ozon
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837164116_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_b309301219f31edd459f1f5f94108ab8.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Россияне теряют до полутора миллионов рублей, попадая под воздействие мошеннических схем с массовыми рассылками о работе на "маркетплейсах", рассказала РИА Новости эксперт проекта Народного фронта "За права заёмщиков" и платформы "Мошеловка" Александра Пожарская. "Мы еженедельно получаем сигналы о массовых рассылках в мессенджерах. Злоумышленники заманивают в свой псевдобизнес людей и обдирают их до нитки. На сегодняшний день в ТОПе ложных нанимателей – известные российские маркетплейсы... В нашей практике диапазон потерь граждан - от пары десятков тысяч до полутора миллионов рублей", - сказала она. Пожарская рассказала, что мошенническая схема "деньги за лайки" стала появляться в конце 2022 года, для подобных рассылок в Telegram характерна скрытая информация профиля такого "менеджера", а в WhatsApp сообщения приходят от бизнес-аккаунтов, зарегистрированных на номера телефонов стран Средней и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Европы и Африки. Она рассказала, что занятость, которую обещают мошенники-"менеджеры", – всего 30-60 минут в день, зато "заработать" можно от 3 до 50 тысяч рублей, что довольно заманчиво. Собеседники, представляющиеся сотрудниками Ozon или Wildberries, набирают новых членов команды: требуются пользователи, которые будут ставить лайки на товары, повышая тем самым рейтинг продавцов. "На начальном этапе, чтобы повысить доверие жертвы, ей назначают менеджера-куратора, добавляют в чат сотрудников, где обсуждаются достижения и назначаются премии. Обязательно за первые несколько "смен" выплачивается обещанное вознаграждение. Позже, когда жертва убеждена в простоте и прибыльности такой работы, кураторы предлагают повысить доход, выкупая товар", - подчеркнула эксперт. По ее словам, согласно мошеннической схеме, потраченные деньги обещают вернуть вместе с зарплатой. В день "сотрудник" должен делать по несколько выкупов, каких именно товаров - будет указывать наниматель в чате. "Первые несколько сделок тоже проходят гладко: новоявленный сотрудник выкупает недорогие вещи и получает свои деньги с процентами. Все выглядит прозрачно: мошенники рисуют жертве видимость "личного" кабинета с учётом всех переводов, заказов и сделок", - отмечает Пожарская. Вскоре "работодатель" просит выкупить товар на более крупные суммы в течение одного дня, при этом компенсация потраченных денег и вознаграждение за работу прекращается из-за "технического сбоя" или потому, что задание нужно выполнить срочно, в очень ограниченный срок. Жертва вкладывает в "выкуп" больше своих средств, влезает в долги и кредиты. "Встречались случаи, когда, помимо вложений, от сотрудника требуют перевода дополнительных сумм на уплату налогов. Как результат: жертва впадает в стресс из-за уже потраченных средств, готова совершать нелогичные поступки, лишь бы вернуть вложенное", - заключила Пожарская.
https://ria.ru/20250218/moshenniki-2000179647.html
https://ria.ru/20240816/gosduma-1966510511.html
https://ria.ru/20250203/wildberries-1997195333.html
юго-восточная азия
ближний восток
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837164116_128:0:2857:2047_1920x0_80_0_0_b4e16f7d627d202cdcb5704b8f9d5229.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, юго-восточная азия, ближний восток, европа, александра пожарская, telegram, whatsapp inc., ozon, общество
Технологии, Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, Европа, Александра Пожарская, Telegram, WhatsApp Inc., Ozon, Общество
Эксперт предупредила о мошеннических рассылках о работе на маркетплейсах

Пожарская: мошенники делают массовые рассылки о работе на "маркетплейсах"

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкКибербезобпасность
Кибербезобпасность - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Кибербезобпасность. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Россияне теряют до полутора миллионов рублей, попадая под воздействие мошеннических схем с массовыми рассылками о работе на "маркетплейсах", рассказала РИА Новости эксперт проекта Народного фронта "За права заёмщиков" и платформы "Мошеловка" Александра Пожарская.
"Мы еженедельно получаем сигналы о массовых рассылках в мессенджерах. Злоумышленники заманивают в свой псевдобизнес людей и обдирают их до нитки. На сегодняшний день в ТОПе ложных нанимателей – известные российские маркетплейсы... В нашей практике диапазон потерь граждан - от пары десятков тысяч до полутора миллионов рублей", - сказала она.
Звонок с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
МВД предупредило о новом способе мошенничества
18 февраля, 23:48
Пожарская рассказала, что мошенническая схема "деньги за лайки" стала появляться в конце 2022 года, для подобных рассылок в Telegram характерна скрытая информация профиля такого "менеджера", а в WhatsApp сообщения приходят от бизнес-аккаунтов, зарегистрированных на номера телефонов стран Средней и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Европы и Африки.
Она рассказала, что занятость, которую обещают мошенники-"менеджеры", – всего 30-60 минут в день, зато "заработать" можно от 3 до 50 тысяч рублей, что довольно заманчиво. Собеседники, представляющиеся сотрудниками Ozon или Wildberries, набирают новых членов команды: требуются пользователи, которые будут ставить лайки на товары, повышая тем самым рейтинг продавцов.
"На начальном этапе, чтобы повысить доверие жертвы, ей назначают менеджера-куратора, добавляют в чат сотрудников, где обсуждаются достижения и назначаются премии. Обязательно за первые несколько "смен" выплачивается обещанное вознаграждение. Позже, когда жертва убеждена в простоте и прибыльности такой работы, кураторы предлагают повысить доход, выкупая товар", - подчеркнула эксперт.
Логистический центр - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Россиянам дали советы, как не стать жертвой мошенников на маркетплейсе
16 августа 2024, 02:48
По ее словам, согласно мошеннической схеме, потраченные деньги обещают вернуть вместе с зарплатой. В день "сотрудник" должен делать по несколько выкупов, каких именно товаров - будет указывать наниматель в чате. "Первые несколько сделок тоже проходят гладко: новоявленный сотрудник выкупает недорогие вещи и получает свои деньги с процентами. Все выглядит прозрачно: мошенники рисуют жертве видимость "личного" кабинета с учётом всех переводов, заказов и сделок", - отмечает Пожарская.
Вскоре "работодатель" просит выкупить товар на более крупные суммы в течение одного дня, при этом компенсация потраченных денег и вознаграждение за работу прекращается из-за "технического сбоя" или потому, что задание нужно выполнить срочно, в очень ограниченный срок. Жертва вкладывает в "выкуп" больше своих средств, влезает в долги и кредиты.
"Встречались случаи, когда, помимо вложений, от сотрудника требуют перевода дополнительных сумм на уплату налогов. Как результат: жертва впадает в стресс из-за уже потраченных средств, готова совершать нелогичные поступки, лишь бы вернуть вложенное", - заключила Пожарская.
Вывеска интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Wildberries заблокировала фейковый сайт маркетплейса
3 февраля, 22:44
 
ТехнологииЮго-Восточная АзияБлижний ВостокЕвропаАлександра ПожарскаяTelegramWhatsApp Inc.OzonОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала