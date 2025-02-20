https://ria.ru/20250220/mobilnyy_punkt-2000605320.html

Второй мобильный пункт медицины катастроф открылся в Липецкой области

Второй мобильный пункт медицины катастроф открылся в Липецкой области - РИА Новости, 20.02.2025

Второй мобильный пункт медицины катастроф открылся в Липецкой области

Второй трассовый пункт медицины катастроф открылся на дороге М-4 "Дон" в Задонском районе Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T17:12:00+03:00

2025-02-20T17:12:00+03:00

2025-02-20T17:12:00+03:00

липецкая область

игорь артамонов

задонский район

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ЛИПЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Второй трассовый пункт медицины катастроф открылся на дороге М-4 "Дон" в Задонском районе Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Он пояснил, что мобильный пункт медицины катастроф — это специальное помещение с отоплением и электричеством. Отсюда на вызовы выезжает реанимобиль. Он быстроходный, повышенного комфорта, помогает перевозить людей с тяжелыми травмами. Внутри — аппарат искусственной вентиляции легких, дефибриллятор и все самое необходимое для экстренной помощи. Пострадавших доставляют в ближайшие больницы. Артамонов отметил, что первый пункт работает в Становлянском округе, на платном участке трассы "Дон". В текущем году в регионе должны открыться еще два аналогичных пункта – на трассе Р-119 "Орел – Тамбов". "Создание таких пунктов — большой шаг в доступности и скорости оказания медицинской помощи. Их открывают на участках дорог, где больше всего аварий – чтобы как можно быстрее приехать на помощь к пострадавшим, а не ждать скорую из райцентра за десятки километров. Теперь реанимобиль будет добираться к пострадавшим быстрее", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20250219/vuzy-2000286925.html

задонский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, задонский район