https://ria.ru/20250220/mobilnyy_punkt-2000605320.html
Второй мобильный пункт медицины катастроф открылся в Липецкой области
Второй мобильный пункт медицины катастроф открылся в Липецкой области - РИА Новости, 20.02.2025
Второй мобильный пункт медицины катастроф открылся в Липецкой области
Второй трассовый пункт медицины катастроф открылся на дороге М-4 "Дон" в Задонском районе Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T17:12:00+03:00
2025-02-20T17:12:00+03:00
2025-02-20T17:12:00+03:00
липецкая область
игорь артамонов
задонский район
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ЛИПЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Второй трассовый пункт медицины катастроф открылся на дороге М-4 "Дон" в Задонском районе Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Он пояснил, что мобильный пункт медицины катастроф — это специальное помещение с отоплением и электричеством. Отсюда на вызовы выезжает реанимобиль. Он быстроходный, повышенного комфорта, помогает перевозить людей с тяжелыми травмами. Внутри — аппарат искусственной вентиляции легких, дефибриллятор и все самое необходимое для экстренной помощи. Пострадавших доставляют в ближайшие больницы. Артамонов отметил, что первый пункт работает в Становлянском округе, на платном участке трассы "Дон". В текущем году в регионе должны открыться еще два аналогичных пункта – на трассе Р-119 "Орел – Тамбов". "Создание таких пунктов — большой шаг в доступности и скорости оказания медицинской помощи. Их открывают на участках дорог, где больше всего аварий – чтобы как можно быстрее приехать на помощь к пострадавшим, а не ждать скорую из райцентра за десятки километров. Теперь реанимобиль будет добираться к пострадавшим быстрее", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20250219/vuzy-2000286925.html
задонский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, задонский район
Липецкая область, Игорь Артамонов, Задонский район
Второй мобильный пункт медицины катастроф открылся в Липецкой области
В Липецкой области заработал второй мобильный пункт медицины катастроф
ЛИПЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Второй трассовый пункт медицины катастроф открылся на дороге М-4 "Дон" в Задонском районе Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Он пояснил, что мобильный пункт медицины катастроф — это специальное помещение с отоплением и электричеством. Отсюда на вызовы выезжает реанимобиль. Он быстроходный, повышенного комфорта, помогает перевозить людей с тяжелыми травмами. Внутри — аппарат искусственной вентиляции легких, дефибриллятор и все самое необходимое для экстренной помощи. Пострадавших доставляют в ближайшие больницы.
Артамонов
отметил, что первый пункт работает в Становлянском округе, на платном участке трассы "Дон". В текущем году в регионе должны открыться еще два аналогичных пункта – на трассе Р-119 "Орел – Тамбов".
"Создание таких пунктов — большой шаг в доступности и скорости оказания медицинской помощи. Их открывают на участках дорог, где больше всего аварий – чтобы как можно быстрее приехать на помощь к пострадавшим, а не ждать скорую из райцентра за десятки километров. Теперь реанимобиль будет добираться к пострадавшим быстрее", – сказал Артамонов.