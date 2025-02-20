https://ria.ru/20250220/mnogoetazhki-2000615975.html
Многоквартирные дома возведут в 12 районах Смоленской области в этом году
Многоквартирные дома возведут в 12 районах Смоленской области в этом году - РИА Новости, 20.02.2025
Многоквартирные дома возведут в 12 районах Смоленской области в этом году
Многоквартирные дома в этом году планируют построить в 12 районах Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T17:46:00+03:00
2025-02-20T17:46:00+03:00
2025-02-20T17:46:00+03:00
смоленская область
василий анохин
смоленск
вяземский
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Многоквартирные дома в этом году планируют построить в 12 районах Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин. Он отметил, что дом — это тыл, место, где человек проводит время с семьей и должен чувствовать себя безопасно и комфортно. По его словам, задача строительства жилых домов для регионального правительства является приоритетом. "Важно сделать все необходимое, чтобы жители стремились жить и работать в наших городах и районах, создавать здесь семьи, растить детей, вместе с нами развивать регион. Смоленская область должна стать привлекательным местом и для жителей других регионов, желающих здесь строить свою жизнь", - написал Анохин в своем телеграм-канале. Он подчеркнул, что о возведении многоквартирных домов в муниципалитетах шла речь на региональном штабе по вопросам строительства. "В этом году планируем построить многоквартирные дома в 12 районах: Вяземском, Гагаринском, Демидовском, Дорогобужском, Ельнинском, Кардымовском, Монастырщинском, Починковском, Рославльском, Руднянском, Сафоновском и Смоленском. По федеральной программе "Комплексное развитие сельских территорий" возведем многоэтажные и частные дома в Починке, Рудне, Хиславичском и Угранском районах", - отметил губернатор. В новых домах будет выкуплено более 300 квартир по государственным программам, это позволит обеспечить жильем специалистов предприятий и учреждений, "целевиков", детей-сирот. "Безусловно, это наша социальная ответственность", - резюмировал глава региона.
https://ria.ru/20250219/anokhin-2000410043.html
https://ria.ru/20250218/turmarshrut-2000045124.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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василий анохин, смоленск, вяземский
Смоленская область, Василий Анохин, Смоленск, Вяземский
Многоквартирные дома возведут в 12 районах Смоленской области в этом году
Губернатор Анохин: в 12 районах Смоленской области построят многоквартирные дома
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Многоквартирные дома в этом году планируют построить в 12 районах Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин.
Он отметил, что дом — это тыл, место, где человек проводит время с семьей и должен чувствовать себя безопасно и комфортно. По его словам, задача строительства жилых домов для регионального правительства является приоритетом.
"Важно сделать все необходимое, чтобы жители стремились жить и работать в наших городах и районах, создавать здесь семьи, растить детей, вместе с нами развивать регион. Смоленская область должна стать привлекательным местом и для жителей других регионов, желающих здесь строить свою жизнь", - написал Анохин в своем телеграм-канале.
Он подчеркнул, что о возведении многоквартирных домов в муниципалитетах шла речь на региональном штабе по вопросам строительства.
"В этом году планируем построить многоквартирные дома в 12 районах: Вяземском, Гагаринском, Демидовском, Дорогобужском, Ельнинском, Кардымовском, Монастырщинском, Починковском, Рославльском, Руднянском, Сафоновском и Смоленском. По федеральной программе "Комплексное развитие сельских территорий" возведем многоэтажные и частные дома в Починке, Рудне, Хиславичском и Угранском районах", - отметил губернатор.
В новых домах будет выкуплено более 300 квартир по государственным программам, это позволит обеспечить жильем специалистов предприятий и учреждений, "целевиков", детей-сирот.
"Безусловно, это наша социальная ответственность", - резюмировал глава региона.