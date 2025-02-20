В Белоруссии заявили о готовности к взаимным военным инспекциям с Польшей
Минск сообщил о готовности возобновить взаимные инспекции с Польшей
© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкБелорусский пограничник на границе Белоруссии и Польши
Белорусский пограничник на границе Белоруссии и Польши. Архивное фото
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МИНСК, 20 фев - РИА Новости. Минск сообщил странам ОБСЕ о готовности возобновить обмен информацией и взаимные военные инспекции, в частности, на взаимной основе с Польшей на глубину 80 километров, сообщил журналистам начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко.
"Мы по сети связи ОБСЕ оповестили наших соседей о том, что готовы к проведению мероприятий в рамках региональных мер по доверию и безопасности по Венскому документу 2011 года. Это обозначает, что мы готовы к процессам переговоров, готовы к процессам посещения воинских частей, то есть информационному обмену, и к проведению взаимных инспекций - как на территории Беларуси, так и на территории Польши на глубину 80 километров", - сказал Ревенко.
По его словам, это должно стать тестом на миролюбивость политики и может продемонстрировать, что не предпринимаются действия по накоплению военных сил и средств у границ.
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