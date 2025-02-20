https://ria.ru/20250220/minsk-2000499448.html

В Белоруссии заявили о готовности к взаимным военным инспекциям с Польшей

В Белоруссии заявили о готовности к взаимным военным инспекциям с Польшей - РИА Новости, 20.02.2025

В Белоруссии заявили о готовности к взаимным военным инспекциям с Польшей

Минск сообщил странам ОБСЕ о готовности возобновить обмен информацией и взаимные военные инспекции, в частности, на взаимной основе с Польшей на глубину 80... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T11:23:00+03:00

2025-02-20T11:23:00+03:00

2025-02-20T11:23:00+03:00

польша

белоруссия

минск

обсе

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980942540_0:168:3213:1975_1920x0_80_0_0_229f6d37eef97ad8a204f657e31de1aa.jpg

МИНСК, 20 фев - РИА Новости. Минск сообщил странам ОБСЕ о готовности возобновить обмен информацией и взаимные военные инспекции, в частности, на взаимной основе с Польшей на глубину 80 километров, сообщил журналистам начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко. "Мы по сети связи ОБСЕ оповестили наших соседей о том, что готовы к проведению мероприятий в рамках региональных мер по доверию и безопасности по Венскому документу 2011 года. Это обозначает, что мы готовы к процессам переговоров, готовы к процессам посещения воинских частей, то есть информационному обмену, и к проведению взаимных инспекций - как на территории Беларуси, так и на территории Польши на глубину 80 километров", - сказал Ревенко. По его словам, это должно стать тестом на миролюбивость политики и может продемонстрировать, что не предпринимаются действия по накоплению военных сил и средств у границ.

https://ria.ru/20240919/belorussija-1973717240.html

польша

белоруссия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

польша, белоруссия, минск, обсе, в мире