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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 20.02.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"

Российские подразделения группировки "Днепр" в течение суток наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 90 военных, два артиллерийских... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T12:44:00+03:00

2025-02-20T12:44:00+03:00

2025-02-20T12:49:00+03:00

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение суток наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 90 военных, два артиллерийских орудия, два склада боеприпасов, станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Малые Щербаки Запорожской области, Качкаровка, Тягинка, Антоновка и Приднепровское Херсонской области. ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, шесть автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены два склада боеприпасов, станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы",- говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область , безопасность