https://ria.ru/20250220/mineraly-2000528494.html

Эксперт оценил шансы Трампа подписать с Зеленским соглашение по минералам

Эксперт оценил шансы Трампа подписать с Зеленским соглашение по минералам - РИА Новости, 20.02.2025

Эксперт оценил шансы Трампа подписать с Зеленским соглашение по минералам

Президент США Дональд Трамп решительно настроен на то, чтобы подписать с Владимиром Зеленским соглашение по критическим минералам, и вряд ли пойдёт на... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T13:07:00+03:00

2025-02-20T13:07:00+03:00

2025-02-20T13:07:00+03:00

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп решительно настроен на то, чтобы подписать с Владимиром Зеленским соглашение по критическим минералам, и вряд ли пойдёт на какие-либо уступки по этому вопросу, считает заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. Ранее Трамп заявил, что намерен заключить сделку с Украиной по критическим минералам после отказа Зеленского подписать соглашение. "Я думаю, что Дональд Трамп решительно настроен на то, чтобы подписать это соглашение, прежде всего для того, чтобы компенсировать уже оказанную Штатами помощь Украине. Ну и он, в принципе, уже заявил о том, что это его приоритет, поэтому отказываться от этого Трамп совершенно точно не будет. И, разумеется, он продолжит оказывать давление на киевский режим", - сказал он РИА Новости. Эксперт добавил, что серия жёстких заявлений со стороны Трампа, Вэнса, Уолтса и ряда других республиканских сенаторов в отношении Зеленского является попыткой не только подтолкнуть его к более гибкой позиции в области урегулирования и к проведению выборов, но и подтолкнуть его к тому, чтобы подписать соглашение по критическим минералам. "Вряд ли администрация Трампа пойдет на то, чтобы фундаментально менять содержание этого соглашения. Я думаю, что они продолжат настаивать на том, что значительная часть того, что они требуют от Украины, должна презентоваться и рассматриваться именно как плата за уже оказанную помощь", - отметил Суслов. В то же время эксперт не исключил, что в ходе дальнейших переговоров Киеву удастся прописать в соглашение обязательства США в будущем. "Естественно, не в области предоставления так называемых гарантий безопасности, Соединенные Штаты не намерены брать на себя именно обязательства по гарантиям безопасности в классическом понимании, то есть вступать в войну против потенциального агрессора. Но хотя бы прописать в этом соглашении какую-то готовность США оказывать Украине дальнейшую помощь в будущем", - полагает Суслов. "То есть если соглашение в нынешнем виде, как мы знаем из открытых источников, предполагало предоставление США примерно половины доходов от добычи всех полезных ископаемых на территории Украины, причем в счет уже оказанной помощи, то новый вариант может быть более сбалансированным. И там может быть указано, что США будут и дальше оказывать Украине поддержку в счет вот этих самых природных ресурсов. И это, мне кажется, будет для Зеленского достаточно приемлемой формулировкой. Дальше США вряд ли пойдут на дальнейшие уступки", - считает эксперт. Ранее Трамп обвинил киевские власти в срыве соглашения, гарантирующего доступ к редкоземельным металлам в обмен на американскую финансовую и военную помощь. Во время выступления на инвестиционном саммите в Майами, Трамп сказал, что "не очень успешный юморист Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которая не могла быть выиграна". Президент США подчеркнул, что Европа получает компенсацию, а Штаты просто давали Украине деньги.

https://ria.ru/20250219/tramp-2000408009.html

https://ria.ru/20241106/pomosch-1982223933.html

https://ria.ru/20250219/zelenskiy-2000416933.html

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сша, украина, киев, дональд трамп, владимир зеленский, мюнхенская конференция по безопасности, в мире