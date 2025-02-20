https://ria.ru/20250220/matkapital-2000582808.html

Верховный суд разъяснит, как рассматривать споры о маткапитале

Верховный суд разъяснит, как рассматривать споры о маткапитале - РИА Новости, 20.02.2025

Верховный суд разъяснит, как рассматривать споры о маткапитале

Верховный суд РФ разъяснит, как рассматривать споры о материнском капитале, заявила председатель суда Ирина Подносова на совещании судей с участием президента... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T15:57:00+03:00

2025-02-20T15:57:00+03:00

2025-02-20T15:57:00+03:00

россия

владимир путин

ирина подносова

общество

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Верховный суд РФ разъяснит, как рассматривать споры о материнском капитале, заявила председатель суда Ирина Подносова на совещании судей с участием президента России Владимира Путина. По ее словам, за прошлый год суды рассмотрели более 900 тысяч дел, связанных с семейными отношениями. "Учитывая, что одной из приоритетных форм государственной поддержки семьи выступает материнский капитал, в настоящее время ведется подготовка проекта постановления пленума Верховного суда о некоторых вопросах рассмотрения гражданских дел, связанных с реализацией гражданами права на получение этой выплаты", - сказал Подносова.

https://ria.ru/20250220/matkapital-2000497618.html

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россия, владимир путин, ирина подносова, общество