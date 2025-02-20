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Маск раскритиковал главу конституционного суда Румынии

Маск раскритиковал главу конституционного суда Румынии - РИА Новости, 20.02.2025

Маск раскритиковал главу конституционного суда Румынии

Глава департамента государственной эффективности США (DOGE) американский предприниматель Илон Маск назвал в сообщении в соцсети X главу конституционного суда... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T21:30:00+03:00

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Глава департамента государственной эффективности США (DOGE) американский предприниматель Илон Маск назвал в сообщении в соцсети X главу конституционного суда Румынии Мариана Енаке тираном, а не судьей. Ранее Енаке заявил, что конституционный суд Румынии не собирается пересматривать свое решение об отмене второго тура выборов президента "Этот мужчина (Енаке) тиран, а не судья", - написал Маск в социальной сети X. Ранее кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску потребовал от КС до 21 февраля принять решение о повторной организации второго тура. На прошлой неделе вице-президент США Джей-Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что европейские лидеры игнорируют своих граждан, подавляя или отменяя выборы на основе "хлипких подозрений". В качестве примера он привел ситуацию с отменой итогов выборов в Румынии. В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, заявив о серьезных нарушениях, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур. Джеорджеску опротестовал это решение в Апелляционном суде, затем в Верховном суде Румынии, который впоследствии отклонил жалобу политика. В январе сторонники Джеорджеску начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов. Новые президентские выборы в Румынии запланированы на май.

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в мире, румыния, сша, кэлин джеорджеску, илон маск, нато