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Маск раскритиковал главу конституционного суда Румынии - РИА Новости, 20.02.2025
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21:30 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/mask-2000656484.html
Маск раскритиковал главу конституционного суда Румынии
Маск раскритиковал главу конституционного суда Румынии - РИА Новости, 20.02.2025
Маск раскритиковал главу конституционного суда Румынии
Глава департамента государственной эффективности США (DOGE) американский предприниматель Илон Маск назвал в сообщении в соцсети X главу конституционного суда... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T21:30:00+03:00
2025-02-20T21:30:00+03:00
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Глава департамента государственной эффективности США (DOGE) американский предприниматель Илон Маск назвал в сообщении в соцсети X главу конституционного суда Румынии Мариана Енаке тираном, а не судьей. Ранее Енаке заявил, что конституционный суд Румынии не собирается пересматривать свое решение об отмене второго тура выборов президента "Этот мужчина (Енаке) тиран, а не судья", - написал Маск в социальной сети X. Ранее кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску потребовал от КС до 21 февраля принять решение о повторной организации второго тура. На прошлой неделе вице-президент США Джей-Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что европейские лидеры игнорируют своих граждан, подавляя или отменяя выборы на основе "хлипких подозрений". В качестве примера он привел ситуацию с отменой итогов выборов в Румынии. В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, заявив о серьезных нарушениях, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур. Джеорджеску опротестовал это решение в Апелляционном суде, затем в Верховном суде Румынии, который впоследствии отклонил жалобу политика. В январе сторонники Джеорджеску начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов. Новые президентские выборы в Румынии запланированы на май.
https://ria.ru/20250220/mask-2000651028.html
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в мире, румыния, сша, кэлин джеорджеску, илон маск, нато
В мире, Румыния, США, Кэлин Джеорджеску, Илон Маск, НАТО
Маск раскритиковал главу конституционного суда Румынии

Маск назвал главу конституционного суда Румынии Енаке тираном

© AP Photo / Ludovic MarinИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Глава департамента государственной эффективности США (DOGE) американский предприниматель Илон Маск назвал в сообщении в соцсети X главу конституционного суда Румынии Мариана Енаке тираном, а не судьей.
Ранее Енаке заявил, что конституционный суд Румынии не собирается пересматривать свое решение об отмене второго тура выборов президента
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Маск назвал Зеленского диктатором
Вчера, 20:39
«
"Этот мужчина (Енаке) тиран, а не судья", - написал Маск в социальной сети X.
Ранее кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску потребовал от КС до 21 февраля принять решение о повторной организации второго тура.
На прошлой неделе вице-президент США Джей-Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что европейские лидеры игнорируют своих граждан, подавляя или отменяя выборы на основе "хлипких подозрений". В качестве примера он привел ситуацию с отменой итогов выборов в Румынии.
В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, заявив о серьезных нарушениях, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур. Джеорджеску опротестовал это решение в Апелляционном суде, затем в Верховном суде Румынии, который впоследствии отклонил жалобу политика. В январе сторонники Джеорджеску начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов.
Новые президентские выборы в Румынии запланированы на май.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Маск назвал главу Мюнхенской конференции жалким
17 февраля, 10:36
 
В миреРумынияСШАКэлин ДжеорджескуИлон МаскНАТО
 
 
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