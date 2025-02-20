Мантуров встретился с главой МИД Индонезии Сугионо
Мантуров встретился с главой МИД Индонезии Сугионо и обсудил вопросы энегетики
© Фото : Правительство России/TelegramПервый вице-премьер Денис Мантуров и министр иностранных дел Индонезии Сугионо во время встречи в Москве. 20 февраля 2025
Первый вице-премьер Денис Мантуров и министр иностранных дел Индонезии Сугионо во время встречи в Москве. 20 февраля 2025
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров и министр иностранных дел Индонезии Сугионо обсудили актуальные вопросы взаимодействия двух стран в торгово-экономической и финансово-банковской сферах, энергетике и сельском хозяйстве, сообщил кабмин РФ.
"Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров встретился в Москве с министром иностранных дел республики Индонезия Сугионо. Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия в торгово-экономической и финансово-банковской сферах, в области энергетики и сельского хозяйства", - говорится в сообщении.
Особое внимание было уделено подготовке к заседанию российско-индонезийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству. Заседание должно пройти в апреле в Джакарте. К нему планируется приурочить бизнес-форум с участием заинтересованных российских и индонезийских компаний.
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