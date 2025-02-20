https://ria.ru/20250220/manturov-2000602393.html

Мантуров встретился с главой МИД Индонезии Сугионо

Мантуров встретился с главой МИД Индонезии Сугионо - РИА Новости, 20.02.2025

Мантуров встретился с главой МИД Индонезии Сугионо

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров и министр иностранных дел Индонезии Сугионо обсудили актуальные вопросы взаимодействия двух стран в торгово-экономической... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T17:01:00+03:00

2025-02-20T17:01:00+03:00

2025-02-20T17:34:00+03:00

россия

индонезия

москва

денис мантуров

энергетика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000612778_0:106:1280:826_1920x0_80_0_0_6265b7282e935529f00ffb83ae412202.jpg

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров и министр иностранных дел Индонезии Сугионо обсудили актуальные вопросы взаимодействия двух стран в торгово-экономической и финансово-банковской сферах, энергетике и сельском хозяйстве, сообщил кабмин РФ. "Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров встретился в Москве с министром иностранных дел республики Индонезия Сугионо. Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия в торгово-экономической и финансово-банковской сферах, в области энергетики и сельского хозяйства", - говорится в сообщении. Особое внимание было уделено подготовке к заседанию российско-индонезийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству. Заседание должно пройти в апреле в Джакарте. К нему планируется приурочить бизнес-форум с участием заинтересованных российских и индонезийских компаний.

https://ria.ru/20241008/indoneziya-1976872311.html

россия

индонезия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, индонезия, москва, денис мантуров, энергетика