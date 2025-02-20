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Мантуров встретился с главой МИД Индонезии Сугионо - РИА Новости, 20.02.2025
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17:01 20.02.2025 (обновлено: 17:34 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/manturov-2000602393.html
Мантуров встретился с главой МИД Индонезии Сугионо
Мантуров встретился с главой МИД Индонезии Сугионо - РИА Новости, 20.02.2025
Мантуров встретился с главой МИД Индонезии Сугионо
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров и министр иностранных дел Индонезии Сугионо обсудили актуальные вопросы взаимодействия двух стран в торгово-экономической... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T17:01:00+03:00
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индонезия
москва
денис мантуров
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров и министр иностранных дел Индонезии Сугионо обсудили актуальные вопросы взаимодействия двух стран в торгово-экономической и финансово-банковской сферах, энергетике и сельском хозяйстве, сообщил кабмин РФ. "Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров встретился в Москве с министром иностранных дел республики Индонезия Сугионо. Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия в торгово-экономической и финансово-банковской сферах, в области энергетики и сельского хозяйства", - говорится в сообщении. Особое внимание было уделено подготовке к заседанию российско-индонезийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству. Заседание должно пройти в апреле в Джакарте. К нему планируется приурочить бизнес-форум с участием заинтересованных российских и индонезийских компаний.
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россия, индонезия, москва, денис мантуров, энергетика
Россия, Индонезия, Москва, Денис Мантуров, Энергетика
Мантуров встретился с главой МИД Индонезии Сугионо

Мантуров встретился с главой МИД Индонезии Сугионо и обсудил вопросы энегетики

© Фото : Правительство России/TelegramПервый вице-премьер Денис Мантуров и министр иностранных дел Индонезии Сугионо во время встречи в Москве. 20 февраля 2025
Первый вице-премьер Денис Мантуров и министр иностранных дел Индонезии Сугионо во время встречи в Москве. 20 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© Фото : Правительство России/Telegram
Первый вице-премьер Денис Мантуров и министр иностранных дел Индонезии Сугионо во время встречи в Москве. 20 февраля 2025
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров и министр иностранных дел Индонезии Сугионо обсудили актуальные вопросы взаимодействия двух стран в торгово-экономической и финансово-банковской сферах, энергетике и сельском хозяйстве, сообщил кабмин РФ.
"Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров встретился в Москве с министром иностранных дел республики Индонезия Сугионо. Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия в торгово-экономической и финансово-банковской сферах, в области энергетики и сельского хозяйства", - говорится в сообщении.
Особое внимание было уделено подготовке к заседанию российско-индонезийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству. Заседание должно пройти в апреле в Джакарте. К нему планируется приурочить бизнес-форум с участием заинтересованных российских и индонезийских компаний.
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РоссияИндонезияМоскваДенис МантуровЭнергетика
 
 
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