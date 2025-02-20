https://ria.ru/20250220/makron-2000655931.html
Консенсус по созданию общей армии ЕС невозможен, заявил Макрон
Консенсус по созданию общей армии ЕС невозможен, заявил Макрон - РИА Новости, 20.02.2025
Консенсус по созданию общей армии ЕС невозможен, заявил Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в соцсети X, что консенсус по созданию общей армии ЕС на данный момент невозможен. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T21:26:00+03:00
2025-02-20T21:26:00+03:00
2025-02-20T21:27:00+03:00
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ПАРИЖ, 20 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в соцсети X, что консенсус по созданию общей армии ЕС на данный момент невозможен. "Возможно, общая армия должна быть нашей целью. Но наши политические системы сегодня очень разные. Будет ли консенсус сегодня? Я так не думаю", - сказал он, отвечая на вопросы французов в прямом эфире в своем аккаунте в соцсети Х. При этом он отметил, что "много говорил с британскими и другими партнерами" об отправке военных на Украину для гарантий безопасности после возможного заключения мирного соглашения. По его словам, на данный момент этот вопрос не стоит, но такая вероятность не исключается. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
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в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон, дмитрий песков, евросоюз, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Украина, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков, Евросоюз, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Мюнхенская конференция по безопасности
Консенсус по созданию общей армии ЕС невозможен, заявил Макрон
Президент Франции Макрон: консенсус по созданию общей армии ЕС невозможен