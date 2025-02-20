https://ria.ru/20250220/makron-2000655785.html

Макрон посетит Вашингтон 24 февраля

Макрон посетит Вашингтон 24 февраля - РИА Новости, 20.02.2025

Макрон посетит Вашингтон 24 февраля

Президент Франции Эммануэль Макрон 24 февраля посетит Вашингтон, а на следующий день в американской столице ожидают премьер-министра Великобритании Кира... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T21:25:00+03:00

2025-02-20T21:25:00+03:00

2025-02-20T21:27:00+03:00

в мире

франция

великобритания

вашингтон (штат)

эммануэль макрон

кир стармер

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962142592_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_9cb21270bac4d0dc0fe841d1ae46f884.jpg

ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон 24 февраля посетит Вашингтон, а на следующий день в американской столице ожидают премьер-министра Великобритании Кира Стармера, сообщила в четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "В следующий понедельник президент примет президента Франции Эммануэля Макрона, а в четверг в Белый дом прибудет премьер-министр Великобритании Кир Стармер", - заявила она в ходе брифинга. Ожидается, что в ходе встреч будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества, а также ситуация на Украине и перспективы европейской безопасности.

https://ria.ru/20250220/makron-2000655532.html

франция

великобритания

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, великобритания, вашингтон (штат), эммануэль макрон, кир стармер