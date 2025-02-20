https://ria.ru/20250220/makron-2000655785.html
Макрон посетит Вашингтон 24 февраля
Макрон посетит Вашингтон 24 февраля - РИА Новости, 20.02.2025
Макрон посетит Вашингтон 24 февраля
Президент Франции Эммануэль Макрон 24 февраля посетит Вашингтон, а на следующий день в американской столице ожидают премьер-министра Великобритании Кира... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T21:25:00+03:00
2025-02-20T21:25:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон 24 февраля посетит Вашингтон, а на следующий день в американской столице ожидают премьер-министра Великобритании Кира Стармера, сообщила в четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "В следующий понедельник президент примет президента Франции Эммануэля Макрона, а в четверг в Белый дом прибудет премьер-министр Великобритании Кир Стармер", - заявила она в ходе брифинга. Ожидается, что в ходе встреч будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества, а также ситуация на Украине и перспективы европейской безопасности.
https://ria.ru/20250220/makron-2000655532.html
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в мире, франция, великобритания, вашингтон (штат), эммануэль макрон, кир стармер
В мире, Франция, Великобритания, Вашингтон (штат), Эммануэль Макрон, Кир Стармер
Макрон посетит Вашингтон 24 февраля
Президент Франции Макрон 24 февраля посетит Вашингтон