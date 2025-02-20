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Макрон посетит Вашингтон 24 февраля - РИА Новости, 20.02.2025
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21:25 20.02.2025 (обновлено: 21:27 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/makron-2000655785.html
Макрон посетит Вашингтон 24 февраля
Макрон посетит Вашингтон 24 февраля - РИА Новости, 20.02.2025
Макрон посетит Вашингтон 24 февраля
Президент Франции Эммануэль Макрон 24 февраля посетит Вашингтон, а на следующий день в американской столице ожидают премьер-министра Великобритании Кира... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T21:25:00+03:00
2025-02-20T21:27:00+03:00
в мире
франция
великобритания
вашингтон (штат)
эммануэль макрон
кир стармер
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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон 24 февраля посетит Вашингтон, а на следующий день в американской столице ожидают премьер-министра Великобритании Кира Стармера, сообщила в четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "В следующий понедельник президент примет президента Франции Эммануэля Макрона, а в четверг в Белый дом прибудет премьер-министр Великобритании Кир Стармер", - заявила она в ходе брифинга. Ожидается, что в ходе встреч будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества, а также ситуация на Украине и перспективы европейской безопасности.
https://ria.ru/20250220/makron-2000655532.html
франция
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в мире, франция, великобритания, вашингтон (штат), эммануэль макрон, кир стармер
В мире, Франция, Великобритания, Вашингтон (штат), Эммануэль Макрон, Кир Стармер
Макрон посетит Вашингтон 24 февраля

Президент Франции Макрон 24 февраля посетит Вашингтон

© AP Photo / Yara NardiПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Yara Nardi
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон 24 февраля посетит Вашингтон, а на следующий день в американской столице ожидают премьер-министра Великобритании Кира Стармера, сообщила в четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«
"В следующий понедельник президент примет президента Франции Эммануэля Макрона, а в четверг в Белый дом прибудет премьер-министр Великобритании Кир Стармер", - заявила она в ходе брифинга.
Ожидается, что в ходе встреч будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества, а также ситуация на Украине и перспективы европейской безопасности.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Макрон надеется на принятие решения о финансировании ЕС закупок вооружений
Вчера, 21:24
 
В миреФранцияВеликобританияВашингтон (штат)Эммануэль МакронКир Стармер
 
 
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