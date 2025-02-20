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Макрон надеется на принятие решения о финансировании ЕС закупок вооружений - РИА Новости, 20.02.2025
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21:24 20.02.2025 (обновлено: 21:27 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/makron-2000655532.html
Макрон надеется на принятие решения о финансировании ЕС закупок вооружений
Макрон надеется на принятие решения о финансировании ЕС закупок вооружений - РИА Новости, 20.02.2025
Макрон надеется на принятие решения о финансировании ЕС закупок вооружений
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в соцсети X, что надеется на принятие решения об общем финансировании Евросоюзом закупок и производства вооружений в... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T21:24:00+03:00
2025-02-20T21:27:00+03:00
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ПАРИЖ, 20 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в соцсети X, что надеется на принятие решения об общем финансировании Евросоюзом закупок и производства вооружений в ближайшие недели. "Моя цель - принятие в ближайшие недели решения о об общем финансировании ЕС закупок и производства вооружений", - сказал он, отвечая на вопросы французов в прямом эфире в своем аккаунте в соцсети Х. Макрон также заявил, что Европе нужна большая автономия и независимость в плане обороны. При этом, по его словам, общий фонд также может быть использован для выделения военной помощи Украине.
https://ria.ru/20250220/makron-2000471090.html
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в мире, франция, европа, украина, эммануэль макрон, евросоюз
В мире, Франция, Европа, Украина, Эммануэль Макрон, Евросоюз
Макрон надеется на принятие решения о финансировании ЕС закупок вооружений

Макрон надеется, что ЕС примет решение о закупках вооружений в ближайшие недели

© AP Photo / Pool/ Тhibault CamusПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Pool/ Тhibault Camus
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 20 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в соцсети X, что надеется на принятие решения об общем финансировании Евросоюзом закупок и производства вооружений в ближайшие недели.
«
"Моя цель - принятие в ближайшие недели решения о об общем финансировании ЕС закупок и производства вооружений", - сказал он, отвечая на вопросы французов в прямом эфире в своем аккаунте в соцсети Х.
Макрон также заявил, что Европе нужна большая автономия и независимость в плане обороны. При этом, по его словам, общий фонд также может быть использован для выделения военной помощи Украине.
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