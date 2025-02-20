https://ria.ru/20250220/makron-2000655532.html

Макрон надеется на принятие решения о финансировании ЕС закупок вооружений

Макрон надеется на принятие решения о финансировании ЕС закупок вооружений - РИА Новости, 20.02.2025

Макрон надеется на принятие решения о финансировании ЕС закупок вооружений

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в соцсети X, что надеется на принятие решения об общем финансировании Евросоюзом закупок и производства вооружений в... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T21:24:00+03:00

2025-02-20T21:24:00+03:00

2025-02-20T21:27:00+03:00

в мире

франция

европа

украина

эммануэль макрон

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152329/53/1523295356_0:295:5184:3211_1920x0_80_0_0_402fdd5116bc7ff27d89cb79a75113e1.jpg

ПАРИЖ, 20 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в соцсети X, что надеется на принятие решения об общем финансировании Евросоюзом закупок и производства вооружений в ближайшие недели. "Моя цель - принятие в ближайшие недели решения о об общем финансировании ЕС закупок и производства вооружений", - сказал он, отвечая на вопросы французов в прямом эфире в своем аккаунте в соцсети Х. Макрон также заявил, что Европе нужна большая автономия и независимость в плане обороны. При этом, по его словам, общий фонд также может быть использован для выделения военной помощи Украине.

https://ria.ru/20250220/makron-2000471090.html

франция

европа

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, европа, украина, эммануэль макрон, евросоюз