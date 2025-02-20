https://ria.ru/20250220/lyulin-2000619609.html

Спикер нижегородского парламента Люлин проверил работу центра реабилитации

Спикер нижегородского парламента Люлин проверил работу центра реабилитации - РИА Новости, 20.02.2025

Спикер нижегородского парламента Люлин проверил работу центра реабилитации

Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин познакомился с работой центра реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T17:56:00+03:00

2025-02-20T17:56:00+03:00

2025-02-20T17:56:00+03:00

нижегородская область

нижегородская область

евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 фев - РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин познакомился с работой центра реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий "Витязь" в Дзержинске, сообщает пресс-служба регионального парламента. На примере центра "Витязь" спикер регионального парламента изучил, как работает система реабилитации в Нижегородской области. Он осмотрел оснащенные современным оборудованием процедурные кабинеты, пообщался с пациентами, проходящими реабилитацию, и медицинским персоналом. "Витязь" - один из лучших реабилитационных центров в Нижегородской области. На его примере необходимо выстраивать работу всей системы реабилитации в регионе, обеспечивая комплексное восстановление, доступ к лучшему и современному лечению и уходу. Дальнейшее развитие подобных центров, увеличение их количества и распространение передовых методик реабилитации позволит значительно улучшить жизнь ветеранов и участников боевых действий", - цитирует пресс-служба слова Люлина. Спикер регионального парламента встретился с участником специальной военной операции Александром Барышниковым, который после ранения в ходе боевых действий проходит сложную реабилитацию в центре "Витязь". Боец рассказал, что ему говорили, что после ранения он не сможет встать на ногу, но благодаря специалистам центра и комплексному подходу ему удалось достичь хороших результатов, и теперь он снова может ходить. "В ходе общения с пациентами и специалистами реабилитационного центра Люлину задали вопрос, касающийся отсутствия возможности оформления листа временной нетрудоспособности для молодых людей, получивших ранения и вернувшихся домой, которые нуждаются в реабилитации. Сейчас такие люди вынуждены брать отпуск за свой счет, чтобы получить необходимую помощь. Спикер регионального парламента поручил проработать данный вопрос вместе с юристами", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20250219/delegatsiya-2000418336.html

https://ria.ru/20250219/kultura-2000329782.html

нижегородская область

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нижегородская область, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)