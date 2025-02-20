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Спикер нижегородского парламента Люлин проверил работу центра реабилитации - РИА Новости, 20.02.2025
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Нижегородская область
 
17:56 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/lyulin-2000619609.html
Спикер нижегородского парламента Люлин проверил работу центра реабилитации
Спикер нижегородского парламента Люлин проверил работу центра реабилитации - РИА Новости, 20.02.2025
Спикер нижегородского парламента Люлин проверил работу центра реабилитации
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин познакомился с работой центра реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T17:56:00+03:00
2025-02-20T17:56:00+03:00
нижегородская область
нижегородская область
евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 фев - РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин познакомился с работой центра реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий "Витязь" в Дзержинске, сообщает пресс-служба регионального парламента. На примере центра "Витязь" спикер регионального парламента изучил, как работает система реабилитации в Нижегородской области. Он осмотрел оснащенные современным оборудованием процедурные кабинеты, пообщался с пациентами, проходящими реабилитацию, и медицинским персоналом. "Витязь" - один из лучших реабилитационных центров в Нижегородской области. На его примере необходимо выстраивать работу всей системы реабилитации в регионе, обеспечивая комплексное восстановление, доступ к лучшему и современному лечению и уходу. Дальнейшее развитие подобных центров, увеличение их количества и распространение передовых методик реабилитации позволит значительно улучшить жизнь ветеранов и участников боевых действий", - цитирует пресс-служба слова Люлина. Спикер регионального парламента встретился с участником специальной военной операции Александром Барышниковым, который после ранения в ходе боевых действий проходит сложную реабилитацию в центре "Витязь". Боец рассказал, что ему говорили, что после ранения он не сможет встать на ногу, но благодаря специалистам центра и комплексному подходу ему удалось достичь хороших результатов, и теперь он снова может ходить. "В ходе общения с пациентами и специалистами реабилитационного центра Люлину задали вопрос, касающийся отсутствия возможности оформления листа временной нетрудоспособности для молодых людей, получивших ранения и вернувшихся домой, которые нуждаются в реабилитации. Сейчас такие люди вынуждены брать отпуск за свой счет, чтобы получить необходимую помощь. Спикер регионального парламента поручил проработать данный вопрос вместе с юристами", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20250219/delegatsiya-2000418336.html
https://ria.ru/20250219/kultura-2000329782.html
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нижегородская область, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
Нижегородская область, Нижегородская область, Евгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области)

Спикер нижегородского парламента Люлин проверил работу центра реабилитации

© Фото : пресс-служба законодательного собрания Нижегородской областиПредседатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин проверил работу центра реабилитации
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин проверил работу центра реабилитации - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© Фото : пресс-служба законодательного собрания Нижегородской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 фев - РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин познакомился с работой центра реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий "Витязь" в Дзержинске, сообщает пресс-служба регионального парламента.
На примере центра "Витязь" спикер регионального парламента изучил, как работает система реабилитации в Нижегородской области. Он осмотрел оснащенные современным оборудованием процедурные кабинеты, пообщался с пациентами, проходящими реабилитацию, и медицинским персоналом.
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"Витязь" - один из лучших реабилитационных центров в Нижегородской области. На его примере необходимо выстраивать работу всей системы реабилитации в регионе, обеспечивая комплексное восстановление, доступ к лучшему и современному лечению и уходу. Дальнейшее развитие подобных центров, увеличение их количества и распространение передовых методик реабилитации позволит значительно улучшить жизнь ветеранов и участников боевых действий", - цитирует пресс-служба слова Люлина.
Спикер регионального парламента встретился с участником специальной военной операции Александром Барышниковым, который после ранения в ходе боевых действий проходит сложную реабилитацию в центре "Витязь". Боец рассказал, что ему говорили, что после ранения он не сможет встать на ногу, но благодаря специалистам центра и комплексному подходу ему удалось достичь хороших результатов, и теперь он снова может ходить.
"В ходе общения с пациентами и специалистами реабилитационного центра Люлину задали вопрос, касающийся отсутствия возможности оформления листа временной нетрудоспособности для молодых людей, получивших ранения и вернувшихся домой, которые нуждаются в реабилитации. Сейчас такие люди вынуждены брать отпуск за свой счет, чтобы получить необходимую помощь. Спикер регионального парламента поручил проработать данный вопрос вместе с юристами", - подчеркивается в сообщении.
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