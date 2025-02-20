https://ria.ru/20250220/lavrov-2000652782.html

Лавров провел серию двусторонних встреч на полях G20

Лавров провел серию двусторонних встреч на полях G20 - РИА Новости, 20.02.2025

Лавров провел серию двусторонних встреч на полях G20

Глава МИД Сергей Лавров провел серию переговоров на полях встречи G20 в Йоханнесбурге. РИА Новости, 20.02.2025

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в мире

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сергей лавров

ван и (политик)

сирил рамафоса

большая двадцатка

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров провел серию переговоров на полях встречи G20 в Йоханнесбурге.Так, российский министр встретился с министром иностранных дел Китая Ван И. Стороны обсудили глобальную и региональную проблематику, включая вопросы евразийской безопасности, ситуацию на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, отношения с США и украинский кризис. Как подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве, разговор прошел в доверительном и продуктивном ключе.После этого Лавров встретился с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Стороны тепло поприветствовали друг друга и обменялись рукопожатием.Затем российский министр побеседовал с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром. Главы МИД обменялись приветственными словами, далее переговоры продолжились в закрытом от прессы формате.Позже в российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что Лавров рассказал Джайшанкару об основных итогах контактов с американскими представителями в Эр-Рияде и обсудил с ним развитие ситуации вокруг Украины. Речь шла также и о предстоящих политических контактах, включая планируемую в этом году российско-индийскую встречу на высшем уровне.Кроме того, Лавров провел встречу с главой МИД Алжира Ахмедом Аттафом. Стороны также тепло поприветствовали друг друга и кратко обменялись впечатлениями от выступлений на "двадцатке".Еще одна встреча на полях G20 у Лаврова состоялась с турецким коллегой Хаканом Фиданом. По словам источника РИА Новости в турецком МИД, министры обсуждали процесс прекращения украинского конфликта.Ранее в четверг Лавров прибыл на встречу министров иностранных дел стран G20 в Йоханнесбурге. Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, министр выступит на пленарных заседаниях, где даст развернутый анализ международной ситуации. Также у него запланированы двусторонние контакты.С 1 декабря прошлого года председательство в "Большой двадцатке" перешло к ЮАР от Бразилии, оно проходит под девизом "Солидарность, равенство и устойчивое развитие". В конце ноября Претория передаст его США.

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йоханнесбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, йоханнесбург, сша, юар, сергей лавров, ван и (политик), сирил рамафоса, большая двадцатка