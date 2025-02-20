Лавров провел серию двусторонних встреч на полях G20
© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи "на полях" СМИД "Группы двадцати"
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи "на полях" СМИД "Группы двадцати". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров провел серию переговоров на полях встречи G20 в Йоханнесбурге.
Так, российский министр встретился с министром иностранных дел Китая Ван И. Стороны обсудили глобальную и региональную проблематику, включая вопросы евразийской безопасности, ситуацию на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, отношения с США и украинский кризис. Как подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве, разговор прошел в доверительном и продуктивном ключе.
Свой расчет: Россия и Китай лишают Запад ключевого товара
15 февраля, 08:00
После этого Лавров встретился с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Стороны тепло поприветствовали друг друга и обменялись рукопожатием.
Затем российский министр побеседовал с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром. Главы МИД обменялись приветственными словами, далее переговоры продолжились в закрытом от прессы формате.
Позже в российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что Лавров рассказал Джайшанкару об основных итогах контактов с американскими представителями в Эр-Рияде и обсудил с ним развитие ситуации вокруг Украины. Речь шла также и о предстоящих политических контактах, включая планируемую в этом году российско-индийскую встречу на высшем уровне.
Кроме того, Лавров провел встречу с главой МИД Алжира Ахмедом Аттафом. Стороны также тепло поприветствовали друг друга и кратко обменялись впечатлениями от выступлений на "двадцатке".
Еще одна встреча на полях G20 у Лаврова состоялась с турецким коллегой Хаканом Фиданом. По словам источника РИА Новости в турецком МИД, министры обсуждали процесс прекращения украинского конфликта.
Ранее в четверг Лавров прибыл на встречу министров иностранных дел стран G20 в Йоханнесбурге. Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, министр выступит на пленарных заседаниях, где даст развернутый анализ международной ситуации. Также у него запланированы двусторонние контакты.
В "Группу двадцати" входят 19 стран: Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония, а также Евросоюз и Африканский союз.
Россия заинтересована в развитии отношений с G20, заявили в Кремле
14 февраля, 13:01