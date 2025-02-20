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Лавров обсудил с главой МИД Китая отношения с США - РИА Новости, 20.02.2025
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15:47 20.02.2025 (обновлено: 18:13 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/lavrov-2000575469.html
Лавров обсудил с главой МИД Китая отношения с США
Лавров обсудил с главой МИД Китая отношения с США - РИА Новости, 20.02.2025
Лавров обсудил с главой МИД Китая отношения с США
Глава МИД Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И обсудили отношения с США и украинский кризис на полях встречи G20 в Йоханнесбурге, сообщило российское... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T15:47:00+03:00
2025-02-20T18:13:00+03:00
китай
сша
россия
сергей лавров
ван и (политик)
большая двадцатка
в мире
юар
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И обсудили отношения с США и украинский кризис на полях встречи G20 в Йоханнесбурге, сообщило российское внешнеполитическое ведомство."Состоялся обстоятельный обмен мнениями по глобальной и региональной проблематике, включая вопросы евразийской безопасности, ситуацию на Ближнем Востоке и в АТР, отношения с США, украинский кризис", — говорится в заявлении на сайте министерства.Уточняется, что разговор прошел в доверительном и продуктивном ключе.Ранее в четверг Лавров прибыл на встречу министров иностранных дел стран G20 в Йоханнесбурге. Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, министр выступит на пленарных заседаниях, где даст развернутый анализ международной ситуации. Также у него запланированы двусторонние контакты на полях встречиС 1 декабря прошлого года председательство в "Большой двадцатке" перешло к ЮАР от Бразилии, оно проходит под девизом "Солидарность, равенство и устойчивое развитие". В конце ноября Претория передаст его США.
https://ria.ru/20250214/kreml-1999357264.html
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китай
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китай, сша, россия, сергей лавров, ван и (политик), большая двадцатка, в мире, юар, йоханнесбург
Китай, США, Россия, Сергей Лавров, Ван И (политик), Большая двадцатка, В мире, ЮАР, Йоханнесбург
Лавров обсудил с главой МИД Китая отношения с США

Лавров обсудил с главой МИД Китая отношения с США и украинский кризис

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи "на полях" СМИД "Группы двадцати"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи на полях СМИД Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи "на полях" СМИД "Группы двадцати"
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И обсудили отношения с США и украинский кризис на полях встречи G20 в Йоханнесбурге, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.
«
"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по глобальной и региональной проблематике, включая вопросы евразийской безопасности, ситуацию на Ближнем Востоке и в АТР, отношения с США, украинский кризис", — говорится в заявлении на сайте министерства.
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Уточняется, что разговор прошел в доверительном и продуктивном ключе.
Ранее в четверг Лавров прибыл на встречу министров иностранных дел стран G20 в Йоханнесбурге. Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, министр выступит на пленарных заседаниях, где даст развернутый анализ международной ситуации. Также у него запланированы двусторонние контакты на полях встречи

В "Группу двадцати" входят 19 стран: Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония, а также Евросоюз и Африканский союз.

С 1 декабря прошлого года председательство в "Большой двадцатке" перешло к ЮАР от Бразилии, оно проходит под девизом "Солидарность, равенство и устойчивое развитие". В конце ноября Претория передаст его США.
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КитайСШАРоссияСергей ЛавровВан И (политик)Большая двадцаткаВ миреЮАРЙоханнесбург
 
 
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