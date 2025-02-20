https://ria.ru/20250220/lavrov-2000575469.html

Лавров обсудил с главой МИД Китая отношения с США

Лавров обсудил с главой МИД Китая отношения с США - РИА Новости, 20.02.2025

Лавров обсудил с главой МИД Китая отношения с США

Глава МИД Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И обсудили отношения с США и украинский кризис на полях встречи G20 в Йоханнесбурге, сообщило российское... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T15:47:00+03:00

2025-02-20T15:47:00+03:00

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китай

сша

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сергей лавров

ван и (политик)

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в мире

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И обсудили отношения с США и украинский кризис на полях встречи G20 в Йоханнесбурге, сообщило российское внешнеполитическое ведомство."Состоялся обстоятельный обмен мнениями по глобальной и региональной проблематике, включая вопросы евразийской безопасности, ситуацию на Ближнем Востоке и в АТР, отношения с США, украинский кризис", — говорится в заявлении на сайте министерства.Уточняется, что разговор прошел в доверительном и продуктивном ключе.Ранее в четверг Лавров прибыл на встречу министров иностранных дел стран G20 в Йоханнесбурге. Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, министр выступит на пленарных заседаниях, где даст развернутый анализ международной ситуации. Также у него запланированы двусторонние контакты на полях встречиС 1 декабря прошлого года председательство в "Большой двадцатке" перешло к ЮАР от Бразилии, оно проходит под девизом "Солидарность, равенство и устойчивое развитие". В конце ноября Претория передаст его США.

https://ria.ru/20250214/kreml-1999357264.html

https://ria.ru/20250219/glava-2000289889.html

китай

сша

россия

юар

йоханнесбург

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китай, сша, россия, сергей лавров, ван и (политик), большая двадцатка, в мире, юар, йоханнесбург