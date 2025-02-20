Лавров обсудил с главой МИД Китая отношения с США
Лавров обсудил с главой МИД Китая отношения с США и украинский кризис
© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи "на полях" СМИД "Группы двадцати"
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи "на полях" СМИД "Группы двадцати"
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И обсудили отношения с США и украинский кризис на полях встречи G20 в Йоханнесбурге, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.
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"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по глобальной и региональной проблематике, включая вопросы евразийской безопасности, ситуацию на Ближнем Востоке и в АТР, отношения с США, украинский кризис", — говорится в заявлении на сайте министерства.
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Уточняется, что разговор прошел в доверительном и продуктивном ключе.
Ранее в четверг Лавров прибыл на встречу министров иностранных дел стран G20 в Йоханнесбурге. Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, министр выступит на пленарных заседаниях, где даст развернутый анализ международной ситуации. Также у него запланированы двусторонние контакты на полях встречи
В "Группу двадцати" входят 19 стран: Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония, а также Евросоюз и Африканский союз.
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