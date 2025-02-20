https://ria.ru/20250220/kurakhovo-1980950150.html

Курахово: что это за город и в чем его значение для СВО

Курахово, ДНР: город на карте, численность населения, обстановка, значение города в ходе СВО

Курахово: что это за город и в чем его значение для СВО

Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Он стратегически важен... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T13:05:00+03:00

2025-02-20T13:05:00+03:00

2025-02-20T13:06:00+03:00

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Он стратегически важен для ВСУ.КураховоКурахово ведет свою историю от 1936 года, когда на месте будущего города возник рабочий поселок Кураховгрэсстрой, основанный для строительства государственной районной электростанции. Он получил название от находившегося неподалеку села Кураховка. По данным последней переписи населения (2001 г.) здесь проживали 21 479 человек. По оценкам украинских источников, к январю 2022 года население сократилось до 18 220 человек. РасположениеГород имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.Он расположен на берегу реки Волчья и созданного здесь Кураховского водохранилища в северной части города. За ним расположен лишь один район - Новая Ильинка. С остальной частью Курахово, стоящей на южном берегу водохранилища, его соединяют всего два моста - автомобильный и железнодорожный.Железнодорожный мост российские войска повредили еще в марте 2024 года. А уже в сентябре был нанесен удар по автомобильному мосту. Обе этих артерии играли важную роль в снабжении гарнизонов ВСУ здесь и в Селидово.На картеСтратегическое значениеВзятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше на запад - к Богатырю и Великой Новоселке.Дальнейшее продвижение способствует выполнению сразу нескольких задач. С одной стороны, освобождается территория ДНР, с другой - создается плацдарм для наступления в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье-Донецк. Подобный сценарий значительно расширит пространство для маневра российских войск, которые смогут найти наиболее уязвимые места в обороне ВСУ в этом районе. Кроме того, российские войска смогут продвигаться дальше на север и северо-запад, чтобы, во-первых, обезопасить фланги группировки, наступающей на Красноармейск (Покровск), а во-вторых, ударить в тыл южной группировке украинских войск.До обрушения фронта ВСУ на этом участке, город играл крайне важную роль в обеспечении логистики на всем направлении. Однако серия поражений украинской армии, освобождение российскими войсками Угледара и их продвижение после этого фактически позволили заключить город в клещи.Фактически для ВСУ отступление из Курахово может обернуться крахом фронта не только в Юго-Западной части Донбасса, но и обрушением рубежа обороны под Красноармейском (Покровском).Бои в КураховоНаселение Курахово пополнили беженцы в результате развязанной киевскими властями войны в Донбассе еще в 2014-м. После начала СВО в 2022-м большая часть жителей и предприятий эвакуировались, город подвергся разрушениям.По самому городу пока наносятся ракетно-бомбовые удары, поскольку формируется плацдарм для наступления на него, однако в самой черте города бои пока не начались. Сейчас в полуокружении оказался соседний поселок Кураховка. Его освобождение фактически оставит ВСУ прижатыми к водохранилищу, в условиях, когда с востока и с юга наступают российские войска. Более того, у ВС РФ за счет успехов после освобождения Угледара может возникнуть возможность ударить западнее Курахово, чтобы перерезать снабжение городского гарнизона. Тогда ВСУ на этом участке фронта будут с трех сторон окружены российской армией, а с четвертой мешать их отходу будут река Волчья и Кураховское водохранилище.Именно такой сценарий представляется наиболее вероятным в том или ином виде, поскольку та же самая водная преграда, которая мешает маневрам ВСУ, создает сложности и риски при попытке лобового штурма города. Если гарнизон достаточно подготовлен и мотивирован, то он сумеет использовать высотную застройку для того, чтобы затормозить продвижение российских частей. Впрочем, частично эту проблему может решить активное использование авиации ВС РФ, как это было во время освобождения Угледара, когда немаловажную роль в подавлении обороняющихся сил сыграло именно использование бомб с универсальными модулями планирования и коррекции различных типов.Однако перед всем этим необходимо обеспечить условия для Кураховской операции. Недавно российским войскам удалось освободить поселок Горняк - господствующую высоту на этом участке фронта. Это позволит подтянуть артиллерию и работать по городу и Кураховке. За последнюю бои уже начинаются, и она находится в полуокружении.При этом украинские военные в беседах с западными журналистами не скрывают, что могут быть вынуждены оставить Курахово из-за угрозы окружения.Символика, краткая история города, экономика и значимость городаГород вырос на месте основанного в 1936 году поселка Кураховгрэсстрой, возникшего во время строительства ГРЭС на Кураховском водохранилище. Его назвали по имени расположенного рядом села Кураховка.К 1939 году здесь жили около 3,5 тысячи человек. В годы Великой Отечественной войны в октябре 1941-го — сентябре 1943 года был оккупирован немецкими войсками, с 1943-го носил название Кураховгрэс. Статус города ему присвоили в 1956 году, тогда же он получил свое современное название. К 1989 году его население составляло 22 155 человек.После распада СССР город столкнулся с серьезными экономическими и демографическими трудностями - значительная часть населения переехала в более богатые Донецк и Мариуполь. Частично удалось сохранить его промышленное значение. Кураховская ТЭС, которая обеспечивала свыше 20% рабочих мест. Освобождение города от ВСУ и взятие под контроль теплоэлектростанции позволит лишить Киев этого источника электроэнергии для остальной Украины.Важное значение для агломерации имеют расположенная в Горняке шахта "Кураховская" и обогатительная фабрика в селе Кураховка. В 2022 году добыто 21,9 тысячи тонн угля, в 2023-м — около 12,6 тысячи тонн.Также в городе работают завод "Электросталь" (металлопрокат, ферросплавы), НПО "Синтоп" (продукция нефтехимического синтеза), Свято-Ильинский машиностроительный завод. Помимо этого, имеются и сельскохозяйственные предприятия.

https://ria.ru/20250107/kurakhovo-1992691561.html

https://ria.ru/20250220/pokrovsk-1981175698.html

https://ria.ru/20250106/spetsoperatsiya-1992682698.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донбасс, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, курахово