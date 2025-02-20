https://ria.ru/20250220/kurahovo-2000449165.html

В Курахово живут около 800 человек

В Курахово живут около 800 человек - РИА Новости, 20.02.2025

В Курахово живут около 800 человек

Около 800 гражданских живет в освобожденном от ВСУ городе Курахово в ДНР, среди них - 15-20 детей, заявил РИА Новости администратор созданного в городе... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T05:41:00+03:00

2025-02-20T05:41:00+03:00

2025-02-20T05:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

курахово

донецкая народная республика

донецк

министерство обороны рф (минобороны рф)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988565085_136:93:1267:729_1920x0_80_0_0_1639cbb6ed9ee873b481907c4cc477c4.jpg

ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Около 800 гражданских живет в освобожденном от ВСУ городе Курахово в ДНР, среди них - 15-20 детей, заявил РИА Новости администратор созданного в городе гуманитарного штаба Илья Малий. Малий ранее рассказал РИА Новости, что в Курахово при поддержке военной комендатуры создан гуманитарный штаб, тут оказывают всестороннюю помощь жителям и города, и близлежащих освобожденных населенных пунктов. "На данный момент население Курахова составляет около 800 человек. Из общей численности жителей города Курахово осталось еще также около 15-20 детей возрастом от 10 до 17 лет", - сообщил он. По его словам, в городе остались именно те жители, которые не хотели покидать его даже при интенсивных боевых действиях. "Также сейчас очень много людей ждут открытия города. Очень многие хотят вернуться. Город пострадал, но не так значительно. Его можно восстановить. Поэтому очень многие люди ждут возвращения домой. Сейчас основная масса людей, которые здесь остались, уже никуда не хотят эвакуироваться, они уже здесь будут продолжать жить, восстанавливать этот город", - добавил он. Об освобождении Курахово в ДНР Минобороны России сообщило 6 января. Город находится примерно в 40 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Его освобождение создает плацдарм для наступления российский армии в восточной части Запорожской области.

https://ria.ru/20250217/kurakhovo-1980950150.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курахово

донецкая народная республика

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курахово, донецкая народная республика, донецк, министерство обороны рф (минобороны рф), общество