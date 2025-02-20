В Курахово живут около 800 человек
В освобожденном от ВСУ Курахово живут около 800 человек
Российский флаг над элеватором в Курахово. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Около 800 гражданских живет в освобожденном от ВСУ городе Курахово в ДНР, среди них - 15-20 детей, заявил РИА Новости администратор созданного в городе гуманитарного штаба Илья Малий.
Малий ранее рассказал РИА Новости, что в Курахово при поддержке военной комендатуры создан гуманитарный штаб, тут оказывают всестороннюю помощь жителям и города, и близлежащих освобожденных населенных пунктов.
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"На данный момент население Курахова составляет около 800 человек. Из общей численности жителей города Курахово осталось еще также около 15-20 детей возрастом от 10 до 17 лет", - сообщил он.
По его словам, в городе остались именно те жители, которые не хотели покидать его даже при интенсивных боевых действиях. "Также сейчас очень много людей ждут открытия города. Очень многие хотят вернуться. Город пострадал, но не так значительно. Его можно восстановить. Поэтому очень многие люди ждут возвращения домой. Сейчас основная масса людей, которые здесь остались, уже никуда не хотят эвакуироваться, они уже здесь будут продолжать жить, восстанавливать этот город", - добавил он.
Об освобождении Курахово в ДНР Минобороны России сообщило 6 января. Город находится примерно в 40 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Его освобождение создает плацдарм для наступления российский армии в восточной части Запорожской области.
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