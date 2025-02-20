https://ria.ru/20250220/krym-2000654505.html
Над Крымом уничтожили украинский беспилотник
Над Крымом уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 20.02.2025
Над Крымом уничтожили украинский беспилотник
Российские средства ПВО около 20.10 мск уничтожили украинский беспилотник над Крымом, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T21:13:00+03:00
2025-02-20T21:13:00+03:00
2025-02-20T21:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российские средства ПВО около 20.10 мск уничтожили украинский беспилотник над Крымом, сообщили в Минобороны России. "Двадцатого февраля 2025 года около 20.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250220/pvo-2000639807.html
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Республика Крым
Над Крымом уничтожили украинский беспилотник
Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Крымом