https://ria.ru/20250220/krym-2000654505.html

Над Крымом уничтожили украинский беспилотник

Над Крымом уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 20.02.2025

Над Крымом уничтожили украинский беспилотник

Российские средства ПВО около 20.10 мск уничтожили украинский беспилотник над Крымом, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T21:13:00+03:00

2025-02-20T21:13:00+03:00

2025-02-20T21:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

республика крым

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602665363_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_759d73f6a946a9cd22ff33a5d5710d59.jpg

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российские средства ПВО около 20.10 мск уничтожили украинский беспилотник над Крымом, сообщили в Минобороны России. "Двадцатого февраля 2025 года около 20.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250220/pvo-2000639807.html

россия

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, республика крым