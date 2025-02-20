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Кремль: цели на Украине должны достигаться мирными средствами - РИА Новости, 20.02.2025
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13:06 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/kreml-2000528318.html
Кремль: цели на Украине должны достигаться мирными средствами
Кремль: цели на Украине должны достигаться мирными средствами - РИА Новости, 20.02.2025
Кремль: цели на Украине должны достигаться мирными средствами
Россия считает, что цели на Украине должны достигаться предпочтительно мирными средствами, посредством переговоров, заявил пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T13:06:00+03:00
2025-02-20T13:06:00+03:00
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Россия считает, что цели на Украине должны достигаться предпочтительно мирными средствами, посредством переговоров, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее президент США Дональд Трамп разместил пост, в котором назвал Зеленского "диктатором без выборов", он также поддержал необходимость проведения выборов на Украине. По словам американского лидера, рейтинг Владимира Зеленского опустился до 4%. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. "Все цели (на Украине - ред.) должны достигаться предпочтительно мирными средствами, посредством переговоров", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, считают ли в Кремле пост Трампа свидетельством разногласий между Украиной и США.
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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, дмитрий песков, дональд трамп
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
Кремль: цели на Украине должны достигаться мирными средствами

Песков: цели на Украине должны достигаться мирными средствами

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЦентр Москвы
Центр Москвы - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Россия считает, что цели на Украине должны достигаться предпочтительно мирными средствами, посредством переговоров, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее президент США Дональд Трамп разместил пост, в котором назвал Зеленского "диктатором без выборов", он также поддержал необходимость проведения выборов на Украине. По словам американского лидера, рейтинг Владимира Зеленского опустился до 4%. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.
"Все цели (на Украине - ред.) должны достигаться предпочтительно мирными средствами, посредством переговоров", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, считают ли в Кремле пост Трампа свидетельством разногласий между Украиной и США.
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В миреУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковДональд Трамп
 
 
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