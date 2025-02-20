https://ria.ru/20250220/kreml-2000528318.html

Кремль: цели на Украине должны достигаться мирными средствами

Кремль: цели на Украине должны достигаться мирными средствами - РИА Новости, 20.02.2025

Кремль: цели на Украине должны достигаться мирными средствами

Россия считает, что цели на Украине должны достигаться предпочтительно мирными средствами, посредством переговоров, заявил пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T13:06:00+03:00

2025-02-20T13:06:00+03:00

2025-02-20T13:06:00+03:00

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Россия считает, что цели на Украине должны достигаться предпочтительно мирными средствами, посредством переговоров, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее президент США Дональд Трамп разместил пост, в котором назвал Зеленского "диктатором без выборов", он также поддержал необходимость проведения выборов на Украине. По словам американского лидера, рейтинг Владимира Зеленского опустился до 4%. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. "Все цели (на Украине - ред.) должны достигаться предпочтительно мирными средствами, посредством переговоров", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, считают ли в Кремле пост Трампа свидетельством разногласий между Украиной и США.

https://ria.ru/20250219/putin-2000378969.html

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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, дмитрий песков, дональд трамп