https://ria.ru/20250220/kreml-2000528318.html
Кремль: цели на Украине должны достигаться мирными средствами
Кремль: цели на Украине должны достигаться мирными средствами - РИА Новости, 20.02.2025
Кремль: цели на Украине должны достигаться мирными средствами
Россия считает, что цели на Украине должны достигаться предпочтительно мирными средствами, посредством переговоров, заявил пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T13:06:00+03:00
2025-02-20T13:06:00+03:00
2025-02-20T13:06:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
владимир зеленский
дмитрий песков
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996448078_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_71f784f5d006faf75c7124bb13727bd8.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Россия считает, что цели на Украине должны достигаться предпочтительно мирными средствами, посредством переговоров, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее президент США Дональд Трамп разместил пост, в котором назвал Зеленского "диктатором без выборов", он также поддержал необходимость проведения выборов на Украине. По словам американского лидера, рейтинг Владимира Зеленского опустился до 4%. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. "Все цели (на Украине - ред.) должны достигаться предпочтительно мирными средствами, посредством переговоров", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, считают ли в Кремле пост Трампа свидетельством разногласий между Украиной и США.
https://ria.ru/20250219/putin-2000378969.html
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996448078_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d08e98746bd48ebc5988c66588be94da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, дмитрий песков, дональд трамп
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
Кремль: цели на Украине должны достигаться мирными средствами
Песков: цели на Украине должны достигаться мирными средствами