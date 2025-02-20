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В Красноярске продлили режим "черного неба"
В Красноярске продлили режим "черного неба" - РИА Новости, 20.02.2025
В Красноярске продлили режим "черного неба"
Режим "черного неба" продлили еще на двое суток, с 20 по 22 февраля, в Красноярске, сообщила заместитель министра экологии и рационального природопользования... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T11:16:00+03:00
2025-02-20T11:16:00+03:00
2025-02-20T11:20:00+03:00
красноярск
красноярский край
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 20 фев – РИА Новости. Режим "черного неба" продлили еще на двое суток, с 20 по 22 февраля, в Красноярске, сообщила заместитель министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Юлия Гуменюк в своем Telegram-канале. "По данным Среднесибирского УГМС, в Красноярске до 00.00 (20.00 мск) 22 февраля сохраняются НМУ (неблагоприятные метеоусловия - ред.) первой степени опасности. Предприятиям необходимо продолжать выполнение мероприятий по снижению выбросов", - написала она. "Черное небо" периодически объявляют в городах Красноярского края и соседних регионах Сибири. Это наименование режима неблагоприятных метеоусловий, который вводится при возникновении метеорологических условий, сочетания ряда факторов, когда затрудняется рассеивание вредных примесей в атмосфере. Специалисты Роспотребнадзора в дни режима НМУ советуют не открывать окна для проветривания помещений, соблюдать питьевой режим, чаще проводить влажную уборку и по возможности реже выходить на улицу.
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красноярск, красноярский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия
Красноярск, Красноярский край, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия
В Красноярске продлили режим "черного неба"
В Красноярске продлили режим черного неба до 22 февраля