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Химки украсили ко Дню защитника Отечества - РИА Новости, 20.02.2025
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14:40 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/khimki-2000558940.html
Химки украсили ко Дню защитника Отечества
Химки украсили ко Дню защитника Отечества - РИА Новости, 20.02.2025
Химки украсили ко Дню защитника Отечества
Более 2000 флаговых композиций разместили на опорах на въездах в город и на центральных улицах Химок в честь предстоящего праздника День защитника Отечества,... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T14:40:00+03:00
2025-02-20T14:40:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
день защитника отечества
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Более 2000 флаговых композиций разместили на опорах на въездах в город и на центральных улицах Химок в честь предстоящего праздника День защитника Отечества, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Декоративные элементы устанавливают в разных локациях округа. Так, на въездах в Химки разместили тематические композиции из флагов. Благодаря своей форме эти конструкции называют "кострами". Всего установят 45 таких элементов. Флаги размещают и вдоль дорог на центральных улицах. Всего Химки украсят более 1000 таких флагов. Дополнят праздничное оформление и 600 тематических, уличных флагов, которые размещают на специальных подставках — флагштоках. Ко Дню защитника Отечества в Химках проведут десятки мероприятий. Среди них – кинопоказы, тематические фестивали, праздничные концерты, а также выставки с экспонатами Великой Отечественной войны и трофеями специальной военной операции.
https://ria.ru/20250216/khimki-1999661400.html
химки (городской округ в московской области)
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химки (городской округ в московской области), день защитника отечества
Химки (городской округ в Московской области), День защитника Отечества
Химки украсили ко Дню защитника Отечества

Химки украсили флагами ко Дню защитника Отечества

© Фото предоставлено пресс-службой администрации ХимокХимки украсили ко Дню защитника Отечества
Химки украсили ко Дню защитника Отечества - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Химок
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Более 2000 флаговых композиций разместили на опорах на въездах в город и на центральных улицах Химок в честь предстоящего праздника День защитника Отечества, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Декоративные элементы устанавливают в разных локациях округа. Так, на въездах в Химки разместили тематические композиции из флагов. Благодаря своей форме эти конструкции называют "кострами". Всего установят 45 таких элементов.
Память воинов-интернационалистов почтили в Химках - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
Память воинов-интернационалистов почтили в Химках
16 февраля, 12:31
Флаги размещают и вдоль дорог на центральных улицах. Всего Химки украсят более 1000 таких флагов. Дополнят праздничное оформление и 600 тематических, уличных флагов, которые размещают на специальных подставках — флагштоках.
Ко Дню защитника Отечества в Химках проведут десятки мероприятий. Среди них – кинопоказы, тематические фестивали, праздничные концерты, а также выставки с экспонатами Великой Отечественной войны и трофеями специальной военной операции.
 
Химки (городской округ в Московской области)День защитника Отечества
 
 
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