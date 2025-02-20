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Сервис "Апельсин" собрал идеи для подарков на 8 марта и 23 февраля

Сервис "Апельсин" собрал идеи для подарков на 8 марта и 23 февраля - РИА Новости, 20.02.2025

Сервис "Апельсин" собрал идеи для подарков на 8 марта и 23 февраля

Сервис лояльности "Апельсин" собрал идеи, как порадовать близких на странице "Праздники — ближе", где в течение месяца можно выбрать подарки от его операторов и РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T17:54:00+03:00

2025-02-20T17:54:00+03:00

2025-02-20T18:48:00+03:00

деньги

пятерочка (сеть магазинов)

россия

подарки

акции

скидки

кешбэк

23 февраля

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Сервис лояльности "Апельсин" собрал идеи, как порадовать близких на странице "Праздники — ближе", где в течение месяца можно выбрать подарки от его операторов и партнеров. Чем больше подарков, тем выше ваш процент кешбэка на продукты питания в "Пятерочке" и "Перекрестке"."Праздники — отличное время, чтобы уделить близким больше внимания и обменяться подарками. А чтобы покупки стали приятнее, мы в "Апельсине" предлагаем выбрать подарок у партнеров и повысить процент кешбэка на продукты питания до 100%" — рассказал генеральный директор сервиса лояльности "Апельсин" Андрей Писарев.Специально для читателей РИА Новости "Апельсин" поделился идеями подарков на ближайшие праздники. В подборке — варианты на разные бюджеты и рекомендации того, как именно получить дополнительный процент кешбэка в сервисе лояльности.Подарки для негоНесколько идей, которые порадуют коллегу, парня или мужа, брата, отца, сына или дедушку:Игровая консольКомпьютерные игры и киберспорт — любимый досуг детей и взрослых. Подарите игровую консоль, чтобы разделить увлечение и играть вместе.Например, в "М.Видео" есть консоли на любой бюджет. От знаменитых приставок до более простых геймпадов для телевизора или компьютера. Для ностальгирующих есть ретро-геймпады. При первом заказе в "М.Видео" от 10 тысяч рублей можно получить приятный бонус: до 15% к кешбэку в сервисе лояльности "Апельсин". Если покупали там ранее, то за товар от 20 тысяч рублей добавится кешбэк до +5%, а свыше 40 тысяч рублей — 10%.ГаджетыЗдесь много вариантов: наушники, умные колонки, смарт-часы. Среди небольших и бюджетных вещей — беспроводная мышь, игровая клавиатура, термокружка или триммер.Лайфхак по экономии: перейти при заказе по ссылке из "Апельсина" на интернет-магазин "М.Видео" или сайт REDMOND, авторизоваться по единому номеру телефона, чтобы далее получить дополнительный процент кешбэка.Спортивные товарыЕсли мужчина ведет активный образ жизни, подарите аксессуар для его вида спорта. Это могут быть как специфичные товары — гантели или утяжелители, горнолыжные маски, скейтборды. Так и универсальные, чтобы не прогадать с выбором: коврик для йоги, массажный ролл, кроссовки, поясная сумка или бутылка для воды. Подарки с Lamoda можно заказать сразу на дом. Если сумма оказалась больше 5 тысяч рублей, а вы — новый клиент интернет-магазина, процент кешбэка в "Апельсине" вырастет на 5% на ближайший месяц. Если уже совершали покупки — на 3%.АвтоаксессуарыЛишними не будут и аксессуары для авто: держатель для телефона или планшета, подголовник на кресла или видеорегистратор. Всегда актуален полис ОСАГО. Если оформить его онлайн в "АльфаСтрахование", то можно получить до половины от стоимости за счет списания Апельсинок.Сюрпризы для нееВ числе подарков, которые обычно ожидают девушки: цветы, косметика и билет в путешествие. Рассказываем, как порадовать не только их, но и себя:Бьюти-гаджеты и девайсыОпирайтесь на увлечения девушки при выборе подарка. Любительницы кофе оценят умную кофеварку: такую можно запустить через смартфон из другой комнаты или по пути до дома. В числе других приятных гаджетов для дома: стильный тостер, увлажнитель воздуха или диффузор для распыления аромата.Незаменимая вещь для заботы о внешности — гаджеты для красоты: роллеры гуаша, аппараты для очищения лица или массажеры для ног, чтобы снять напряжение после рабочего дня. Все это можно найти в "М.Видео", REDMOND или Lamoda и получить дополнительные проценты кешбэка в "Апельсине" на покупку продуктов в "Пятерочке" и "Перекрестке".Ювелирные украшенияВесна — подходящее время для новых аксессуаров. Дарите универсальные варианты, чтобы не прогадать с размером: колье, браслеты, серьги или каффы. В помощь будут тематические подборки от магазинов.Хотя украшение — дорогой подарок, на нем можно сэкономить, если выбрать позиции в SOKOLOV и перейти в ювелирный магазин по ссылке из сайта или приложения "Апельсина". При тратах от 8 тысяч рублей новые клиенты получат до +4% к кешбэку, а за повторный заказ на 10 тысяч рублей— до +2%. Чем больше сумма, тем выше кешбэк.ЦветыПожалуй, незаменимый элемент праздника. В 2025 году в тренде букеты в пастельных тонах, монобукеты, миксы экзотических растений и сухоцветов. В цветочных магазинах есть и другие мелочи в подарок — ароматические свечи, диффузоры.Чтобы не стоять в очередях утром 8 марта, закажите доставку в Цветов.ру или AzaliaNow ("Азалия сейчас"). Не забудьте применить промокод на первый заказ и зарегистрировать личный кабинет на тот же номер, что и в "Апельсине", чтобы получить до +15% кешбэка.Новые эмоцииЕсли ваш любимый человек любит сюрпризы, организуйте ей совместный культурный выход. Например, поход на женский стендап, концерт при свечах, балет, гастрономический мюзикл, выступление любимого артиста или спектакль в театре. Покупая билеты или подарочные сертификаты от 4 тысяч рублей через KASSIR.RU в "Апельсине" прибавится до +10% к кешбэку на будущие покупки.ПутешествиеМногие девушки мечтают получить в подарок билет в путешествие. Одни из самых популярных сейчас зарубежных направлений — Турция, Абхазия, Египет, Таиланд и Китай. По России можно на пару дней отправиться в Санкт-Петербург, Казань, Калининград или Красную Поляну. Бронируя туры или отели через сайт Onlinetours или Level.Travel, можно также повысить кешбэк в сервисе лояльности "Апельсин". Например, новые клиенты Level.Travel при бронировании номера от 25 тысяч получат до +20% к текущему кешбэку.Как сэкономить на подаркахОдин из способов сохранить бюджет на будущие подарки — следить за праздничными скидками и акциями, применять промокоды на первые заказы и использовать все выгоды кешбэка. Так, покупая подарки у партнеров сервиса лояльности "Апельсин" вы сможете порадовать подарками близких и себя самих.С условиями сервиса лояльности Апельсин можно ознакомиться на сайте.Кешбэк — возврат части стоимости покупки Баллами, доступный Участникам Сервиса. Размер кешбэка — 1 к 10 по отношению к начисляемым Баллам за покупки в Торговых сетях "Пятёрочка" и "Перекрёсток". 100% кешбэка указано в качестве примера при выполнении нужного количества Целевых действий и соблюдении ограничений, предусмотренных Условиями и правилами Акций (при невыполнении каких-либо Целевых действий кешбэк будет меньше). Начисление в Торговых сетях также доступно при выполнении Целевых действий по акциям Партнёров: ООО "МВМ", 105066, Россия, г. Москва, Россия, ул. Красносельская Нижн., д. 40/12 корп. 20 этаж 5 пом. II ком. 3, ОГРН 1057746840095 (с 02.12.2024 по 27.05.2025); ООО "ИЛОТ", 198099, город Санкт-Петербург, Промышленная ул., д. 38 к. 2, литер а, ОГРН 1147847184143 (с 15.08.2024 по 15.08.2025); ООО "Купишуз", г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Крылатское, ул. Крылатская, д. 15., ОГРН 5107746007628 (с 15.08.2024 по 15.08.2025); ООО "СВ Ритейл", 129343, город Москва, пр-д Серебрякова, д. 4 стр. 1, офис 31а , ОГРН 1187746709677 (с 18.11.2024 по 31.03.2025); ООО "Точкацветов", 420011, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Рауиса Гареева, д. 92, кв. 234., ОГРН 1171690087931 (с 10.02.2025 по 30.04.2025); г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, ул. 3-я Магистральная, д. 12, стр. 1, эт 1 пом X ком 30, ООО "ПИОНФЛО", ОГРН 1207700251670 (с 10.02.2025 по 10.05.2025); ООО "КАССИР.РУ – Национальный Билетный Оператор", 197136, город Санкт-Петербург, Чкаловский пр-кт, д. 50 литер а, часть пом. 1н,38,39,51-53, ОГРН 1187847189584 (с 08.10.2024 и не ограничена сроком); ООО "Онлайн Тревел Групп", 107140, город Москва, Русаковская ул, д. 13, этаж 4 помещ. XVII/3 , ОГРН 1217700445434 (с 27.01.2025 и не ограничена сроком); ООО "Левел Тревел", 121205, город Москва, ул Нобеля (Инновационного Центра Сколково Тер), д. 7, этаж 2 офис 26 , ОГРН 1117746723808 (с 19.12.2024 по 31.03.2025). Есть ограничения.Списание в обмен на Возмещение до 50% от страховой премии по Договору ОСАГО по акции АО "АльфаСтрахование", (ОГРН 1027739431730) с 15.08.204 по 14.08.2025 при подаче Заявки на Конвертацию не позднее 180 дней после заключения Договора ОСАГО, при наличии достаточного количества Баллов на Бонусном счёте Участника, наличии Счёта карты и указании Телефонного номера, используемого в Сервисе. Не больше одной Заявки по одному Договору ОСАГО. Возмещение не больше 35 000 рублей в месяц по всем Договорам ОСАГО. Подробнее на ссылка на правила Акции.ООО "КПЛ", ОГРН 1247700319790. Термины используются в значении, определённом Условиями Сервиса. Подробнее о Сервисе, Условиях, Партнёрах и Операторах, условиях начисления и списания Баллов, ограничениях на myapelsin.ru.Реклама, ООО "Коалиционная программа лояльности", ИНН 9722075227, erid: F7NfYUJCUneRGyQpBivG

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деньги, пятерочка (сеть магазинов), россия, подарки, акции, скидки, кешбэк, 23 февраля, 8 марта