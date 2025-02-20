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Депутаты Карелии предложили уточнить порядок амнистии для 2-этажных гаражей - РИА Новости, 20.02.2025
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15:14 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/kareliya-2000567698.html
Депутаты Карелии предложили уточнить порядок амнистии для 2-этажных гаражей
Депутаты Карелии предложили уточнить порядок амнистии для 2-этажных гаражей - РИА Новости, 20.02.2025
Депутаты Карелии предложили уточнить порядок амнистии для 2-этажных гаражей
Депутаты Законодательного Собрания Карелии приняли обращение в адрес правительства РФ с предложением установить порядок оформления прав граждан на земельные... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T15:14:00+03:00
2025-02-20T15:14:00+03:00
россия
республика карелия
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Карелии приняли обращение в адрес правительства РФ с предложением установить порядок оформления прав граждан на земельные участки под двухэтажными гаражами, сообщает пресс-служба республиканского парламента. Инициатива была выдвинута после обращений к депутатам жителей республики, которые столкнулись с трудностями при оформлении собственности на гаражи, расположенные в многоуровневых кооперативах. С 1 сентября 2021 года в России действует так называемая гаражная амнистия, в рамках которой владельцам гаражей предлагается оформить право собственности на саму постройку и землю под ней в упрощенном порядке. Указанные гаражи могут иметь общие стены с другими гаражами в одном ряду, общую крышу, фундамент и коммуникации либо быть отдельно стоящими объектами капитального строительства, отметили в пресс-службе парламента Карелии. Однако в регионе существуют гаражные кооперативы, на территории которых расположены постройки в два уровня, имеющие общий потолок-пол и разные входы. В свидетельстве о праве собственности на такие гаражи объекты собственности поименованы как нежилые помещения с указанием этажа. Владельцы таких гаражей в настоящее время не могут приобрести право собственности на земельный участок, на котором расположены, по сути, два гаража. "Изменения, которые мы предлагаем внести в федеральное законодательство, обеспечат законные интересы владельцев помещений в составе двухэтажного строения. В частности, их право на владение земельным участком под постройкой. Это важный шаг для защиты прав граждан и упрощения процедуры оформления собственности", — отметил председатель комитета по экономической и промышленной политике, энергетике и ЖКХ Законодательного Собрания Республики Карелия Леонид Лиминчук. Так, карельские парламентарии просят внести изменения в законодательство РФ в части установления порядка оформления прав граждан на гаражи, имеющие общий потолок-пол с нижерасположенным рядом гаражей, и земельный участок.
https://ria.ru/20250220/zakon-2000541211.html
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россия, республика карелия
Россия, Республика Карелия
Депутаты Карелии предложили уточнить порядок амнистии для 2-этажных гаражей

Карелия предложила уточнить порядок амнистии для двухэтажных гаражей

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкПетрозаводск
Петрозаводск - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Илья Тимин
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Карелии приняли обращение в адрес правительства РФ с предложением установить порядок оформления прав граждан на земельные участки под двухэтажными гаражами, сообщает пресс-служба республиканского парламента.
Инициатива была выдвинута после обращений к депутатам жителей республики, которые столкнулись с трудностями при оформлении собственности на гаражи, расположенные в многоуровневых кооперативах.
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Вчера, 13:58
С 1 сентября 2021 года в России действует так называемая гаражная амнистия, в рамках которой владельцам гаражей предлагается оформить право собственности на саму постройку и землю под ней в упрощенном порядке. Указанные гаражи могут иметь общие стены с другими гаражами в одном ряду, общую крышу, фундамент и коммуникации либо быть отдельно стоящими объектами капитального строительства, отметили в пресс-службе парламента Карелии.
Однако в регионе существуют гаражные кооперативы, на территории которых расположены постройки в два уровня, имеющие общий потолок-пол и разные входы. В свидетельстве о праве собственности на такие гаражи объекты собственности поименованы как нежилые помещения с указанием этажа.
Владельцы таких гаражей в настоящее время не могут приобрести право собственности на земельный участок, на котором расположены, по сути, два гаража.
"Изменения, которые мы предлагаем внести в федеральное законодательство, обеспечат законные интересы владельцев помещений в составе двухэтажного строения. В частности, их право на владение земельным участком под постройкой. Это важный шаг для защиты прав граждан и упрощения процедуры оформления собственности", — отметил председатель комитета по экономической и промышленной политике, энергетике и ЖКХ Законодательного Собрания Республики Карелия Леонид Лиминчук.
Так, карельские парламентарии просят внести изменения в законодательство РФ в части установления порядка оформления прав граждан на гаражи, имеющие общий потолок-пол с нижерасположенным рядом гаражей, и земельный участок.
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