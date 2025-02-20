https://ria.ru/20250220/kanada-2000539528.html

В Канаде повредили подводный оптоволоконный кабель

В Канаде повредили подводный оптоволоконный кабель - РИА Новости, 20.02.2025

В Канаде повредили подводный оптоволоконный кабель

В Канаде повредили подводный оптоволоконный кабель телекоммуникационной компании Bell, соединяющий материковую и островную части страны, сообщил телеканал CBC... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T13:51:00+03:00

2025-02-20T13:51:00+03:00

2025-02-20T17:18:00+03:00

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. В Канаде повредили подводный оптоволоконный кабель телекоммуникационной компании Bell, соединяющий материковую и островную части страны, сообщил телеканал CBC со ссылкой на директора по сетям компании."Телекоммуникационный гигант Bell изучает возможности наблюдения в заливе Святого Лаврентия после того, как один из его подводных оптоволоконных кабелей между островом Кейп-Бретон и западным побережьем Ньюфаундленда был недавно поврежден во второй раз", — говорится в публикации.По данным CBC, в 2023 году работу подводного оптоволоконного кабеля нарушили аналогичным образом, причину произошедшего установить не удалось.Как заявил телеканалу директор по сетям компании Bell — оператора кабеля Дэвид Джойс, признаки нарушений указывают, что кабель могли перерезать угловой шлифовальной машиной."Это довольно сложно сделать, <...> (кабель. — Прим. ред.) фактически обернут сталью. Поэтому, чтобы его разрезать, нужно приложить много усилий", — отметил он.Джойс предположил, что кабель могли зацепить якорем или снастями судна 24 декабря, после чего его подняли на поверхность вместе со снастями и намеренно перерезали.После того как кабель отремонтировали, компания-оператор рассматривает варианты предотвращения повреждений: в частности, кабель могут закопать в морское дно и использовать спутниковое наблюдение для контроля местности.

https://ria.ru/20250129/stubb-1996165253.html

https://ria.ru/20250214/finlyandiya-1999473217.html

https://ria.ru/20250208/kabel-1998191541.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, технологии, канада