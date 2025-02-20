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В Канаде повредили подводный оптоволоконный кабель - РИА Новости, 20.02.2025
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13:51 20.02.2025 (обновлено: 17:18 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/kanada-2000539528.html
В Канаде повредили подводный оптоволоконный кабель
В Канаде повредили подводный оптоволоконный кабель - РИА Новости, 20.02.2025
В Канаде повредили подводный оптоволоконный кабель
В Канаде повредили подводный оптоволоконный кабель телекоммуникационной компании Bell, соединяющий материковую и островную части страны, сообщил телеканал CBC... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T13:51:00+03:00
2025-02-20T17:18:00+03:00
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. В Канаде повредили подводный оптоволоконный кабель телекоммуникационной компании Bell, соединяющий материковую и островную части страны, сообщил телеканал CBC со ссылкой на директора по сетям компании."Телекоммуникационный гигант Bell изучает возможности наблюдения в заливе Святого Лаврентия после того, как один из его подводных оптоволоконных кабелей между островом Кейп-Бретон и западным побережьем Ньюфаундленда был недавно поврежден во второй раз", — говорится в публикации.По данным CBC, в 2023 году работу подводного оптоволоконного кабеля нарушили аналогичным образом, причину произошедшего установить не удалось.Как заявил телеканалу директор по сетям компании Bell — оператора кабеля Дэвид Джойс, признаки нарушений указывают, что кабель могли перерезать угловой шлифовальной машиной."Это довольно сложно сделать, &lt;...&gt; (кабель. — Прим. ред.) фактически обернут сталью. Поэтому, чтобы его разрезать, нужно приложить много усилий", — отметил он.Джойс предположил, что кабель могли зацепить якорем или снастями судна 24 декабря, после чего его подняли на поверхность вместе со снастями и намеренно перерезали.После того как кабель отремонтировали, компания-оператор рассматривает варианты предотвращения повреждений: в частности, кабель могут закопать в морское дно и использовать спутниковое наблюдение для контроля местности.
https://ria.ru/20250129/stubb-1996165253.html
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в мире, технологии, канада
В мире, Технологии, Канада
В Канаде повредили подводный оптоволоконный кабель

CBC: поврежден соединяющий материковую и островную части Канады подводный кабель

© AP Photo / Ted S. WarrenПобережье Канады
Побережье Канады - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Ted S. Warren
Побережье Канады. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. В Канаде повредили подводный оптоволоконный кабель телекоммуникационной компании Bell, соединяющий материковую и островную части страны, сообщил телеканал CBC со ссылкой на директора по сетям компании.
"Телекоммуникационный гигант Bell изучает возможности наблюдения в заливе Святого Лаврентия после того, как один из его подводных оптоволоконных кабелей между островом Кейп-Бретон и западным побережьем Ньюфаундленда был недавно поврежден во второй раз", — говорится в публикации.
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По данным CBC, в 2023 году работу подводного оптоволоконного кабеля нарушили аналогичным образом, причину произошедшего установить не удалось.
Как заявил телеканалу директор по сетям компании Bell — оператора кабеля Дэвид Джойс, признаки нарушений указывают, что кабель могли перерезать угловой шлифовальной машиной.
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"Это довольно сложно сделать, <...> (кабель. — Прим. ред.) фактически обернут сталью. Поэтому, чтобы его разрезать, нужно приложить много усилий", — отметил он.
Джойс предположил, что кабель могли зацепить якорем или снастями судна 24 декабря, после чего его подняли на поверхность вместе со снастями и намеренно перерезали.
После того как кабель отремонтировали, компания-оператор рассматривает варианты предотвращения повреждений: в частности, кабель могут закопать в морское дно и использовать спутниковое наблюдение для контроля местности.
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