Мэр Тбилиси раскрыл наглое требование Запада в отношении России
Мэр Тбилиси Каладзе: Запад требовал открыть второй фронт против России
Каха Каладзе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Представители Запада требовали открыть "второй фронт" против России, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, его слова приводит телеканал 1TV.
"В течение определенного времени нам было трудно говорить об этом, что, например, с премьер-министром в его кабинете грубо разговаривали, вместе с председателем партии, и была прямая попытка силовым методом, выкручиванием рук, открыть второй фронт в стране", — сказал он.
"В течение определенного времени нам было трудно говорить об этом, что, например, с премьер-министром в его кабинете грубо разговаривали, вместе с председателем партии, и была прямая попытка силовым методом, выкручиванием рук, открыть второй фронт в стране", — сказал он.
Кроме того, по его словам, была прямая попытка и грубое давление, чтобы Грузия присоединилась к санкциям, которые были бы губительными для экономики и будущего страны.
Запад утверждает, что Грузия отошла от демократических принципов, и ввел в 2024 году против нее санкции — США наложили визовые ограничения на десятки человек, которые "несут ответственность за подрыв демократии в Грузии", Британия ограничила любые программы поддержки и оборонное сотрудничество с правительством страны. В начале декабря Литва и Эстония запретили въезд представителям руководства Грузии, включая министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури и основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзину Иванишвили. Под санкции Украины вместе с ним попал и премьер Кобахидзе.
Запад утверждает, что Грузия отошла от демократических принципов, и ввел в 2024 году против нее санкции — США наложили визовые ограничения на десятки человек, которые "несут ответственность за подрыв демократии в Грузии", Британия ограничила любые программы поддержки и оборонное сотрудничество с правительством страны. В начале декабря Литва и Эстония запретили въезд представителям руководства Грузии, включая министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури и основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзину Иванишвили. Под санкции Украины вместе с ним попал и премьер Кобахидзе.
В Грузии сделали резкое заявление об отношениях с Россией
8 февраля, 19:38