Рейтинг@Mail.ru
Армия Израиля открыла огонь по "подозреваемым" в секторе Газа - РИА Новости, 20.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:52 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/izrail-2000579412.html
Армия Израиля открыла огонь по "подозреваемым" в секторе Газа
Армия Израиля открыла огонь по "подозреваемым" в секторе Газа - РИА Новости, 20.02.2025
Армия Израиля открыла огонь по "подозреваемым" в секторе Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в четверг, что открыла огонь по ряду "подозреваемых", которые, как утверждается, приближались к израильским войскам и... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T15:52:00+03:00
2025-02-20T15:52:00+03:00
в мире
израиль
катар
египет
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976774021_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_1de5004902b646c6fbdab1b5598d4428.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в четверг, что открыла огонь по ряду "подозреваемых", которые, как утверждается, приближались к израильским войскам и представляли для них угрозу. "Ранее сегодня военнослужащие ЦАХАЛ обнаружили нескольких подозреваемых, приближающихся к ним в северной части сектора Газа, после чего произвели несколько предупредительных выстрелов в их сторону. Когда один из подозреваемых продолжил движение в сторону солдат, представляя непосредственную угрозу для них, то были произведены дополнительные выстрелы для предотвращения угрозы", - говорится в сообщении пресс-службы армии. Режим прекращения огня действует с 19 января в секторе Газа в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. С первого дня перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в сектор Газа - до 600 грузовиков в сутки, включая 50 грузовиков с топливом. Среди прочего Израиль позволил жителям сектора Газа вернуться с юга на север анклава. Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней. Гарантами нынешнего соглашения между сектором Газа и Израилем выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире.
https://ria.ru/20250209/tsahal-1998242819.html
https://ria.ru/20250217/tsakhal-1999836877.html
израиль
катар
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976774021_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a1aa6b6b7176965aaea08ca37d1afc46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, катар, египет, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Катар, Египет, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Армия Израиля открыла огонь по "подозреваемым" в секторе Газа

ЦАХАЛ заявила, что открыл огонь по подозреваемым в Газе, приближавшимся к ним

© AP Photo / Oded BaliltyСотрудник сил безопасности Израиля
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Oded Balilty
Сотрудник сил безопасности Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в четверг, что открыла огонь по ряду "подозреваемых", которые, как утверждается, приближались к израильским войскам и представляли для них угрозу.
«
"Ранее сегодня военнослужащие ЦАХАЛ обнаружили нескольких подозреваемых, приближающихся к ним в северной части сектора Газа, после чего произвели несколько предупредительных выстрелов в их сторону. Когда один из подозреваемых продолжил движение в сторону солдат, представляя непосредственную угрозу для них, то были произведены дополнительные выстрелы для предотвращения угрозы", - говорится в сообщении пресс-службы армии.
Израильская военнная техника во время военной операции в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
ЦАХАЛ заявила о расширении зоны контртеррористической операции
9 февраля, 11:14
Режим прекращения огня действует с 19 января в секторе Газа в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. С первого дня перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в сектор Газа - до 600 грузовиков в сутки, включая 50 грузовиков с топливом. Среди прочего Израиль позволил жителям сектора Газа вернуться с юга на север анклава.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней. Гарантами нынешнего соглашения между сектором Газа и Израилем выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
ЦАХАЛ подтвердила ликвидацию командира военного крыла ХАМАС в Ливане
17 февраля, 14:35
 
В миреИзраильКатарЕгипетХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала