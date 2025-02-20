https://ria.ru/20250220/izrail-2000579412.html

Армия Израиля открыла огонь по "подозреваемым" в секторе Газа

Армия Израиля открыла огонь по "подозреваемым" в секторе Газа - РИА Новости, 20.02.2025

Армия Израиля открыла огонь по "подозреваемым" в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в четверг, что открыла огонь по ряду "подозреваемых", которые, как утверждается, приближались к израильским войскам и... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T15:52:00+03:00

2025-02-20T15:52:00+03:00

2025-02-20T15:52:00+03:00

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в четверг, что открыла огонь по ряду "подозреваемых", которые, как утверждается, приближались к израильским войскам и представляли для них угрозу. "Ранее сегодня военнослужащие ЦАХАЛ обнаружили нескольких подозреваемых, приближающихся к ним в северной части сектора Газа, после чего произвели несколько предупредительных выстрелов в их сторону. Когда один из подозреваемых продолжил движение в сторону солдат, представляя непосредственную угрозу для них, то были произведены дополнительные выстрелы для предотвращения угрозы", - говорится в сообщении пресс-службы армии. Режим прекращения огня действует с 19 января в секторе Газа в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. С первого дня перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в сектор Газа - до 600 грузовиков в сутки, включая 50 грузовиков с топливом. Среди прочего Израиль позволил жителям сектора Газа вернуться с юга на север анклава. Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней. Гарантами нынешнего соглашения между сектором Газа и Израилем выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире.

https://ria.ru/20250209/tsahal-1998242819.html

https://ria.ru/20250217/tsakhal-1999836877.html

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в мире, израиль, катар, египет, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году