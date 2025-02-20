В Грузии назвали формат переговоров по Закавказью неприемлемым из-за России
Депутат Мачавариани назвал формат переговоров "3 плюс 3" неприемлемым из-за РФ
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Флаг Грузии в Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 20 фев — РИА Новости. Грузия рассматривает формат переговоров "три плюс три" по Закавказью как неприемлемый из-за участия в нем российской стороны, заявил журналистам депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Леван Мачавариани.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что двери для Грузии в формате "три плюс три" открыты, а "кресло стоит".
«
"Россия участвует в формате "3+3", ею оккупированы наши территории. Конечно, мы не собираемся садиться ни за какой стол переговоров с Россией. У нас нет ни дипломатических отношений, ни каких-либо других. Сначала мы должны решить вопрос о нашей территориальной целостности, а затем мы можем начать обсуждать, будет ли какой-либо формат", — сказал Мачавариани.
Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий по Закавказью и переговоров российского сенатора Григория Карасина и спецпредставителя грузинского премьера по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге. Дипотношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. В Тбилиси не признают суверенитет этих республик, считая их оккупированными территориями.
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