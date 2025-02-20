Рейтинг@Mail.ru
В Грузии назвали формат переговоров по Закавказью неприемлемым из-за России - РИА Новости, 20.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:04 20.02.2025 (обновлено: 22:47 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/gruzija-2000509369.html
В Грузии назвали формат переговоров по Закавказью неприемлемым из-за России
В Грузии назвали формат переговоров по Закавказью неприемлемым из-за России - РИА Новости, 20.02.2025
В Грузии назвали формат переговоров по Закавказью неприемлемым из-за России
Грузия рассматривает формат переговоров "три плюс три" по Закавказью как неприемлемый из-за участия в нем российской стороны, заявил журналистам депутат от... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T12:04:00+03:00
2025-02-20T22:47:00+03:00
в мире
россия
грузия
закавказье
сергей лавров
григорий карасин
зураб абашидзе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962946822_0:91:1281:811_1920x0_80_0_0_9bfe4d75dd3e8ae5180e03868b86d65e.jpg
ТБИЛИСИ, 20 фев — РИА Новости. Грузия рассматривает формат переговоров "три плюс три" по Закавказью как неприемлемый из-за участия в нем российской стороны, заявил журналистам депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Леван Мачавариани. Переговорный формат "три плюс три" подразумевает участие трех стран Южного Кавказа, а также России, Ирана и Турции. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что двери для Грузии в формате "три плюс три" открыты, а "кресло стоит". &quot;Россия участвует в формате &quot;3+3&quot;, ею оккупированы наши территории. Конечно, мы не собираемся садиться ни за какой стол переговоров с Россией. У нас нет ни дипломатических отношений, ни каких-либо других. Сначала мы должны решить вопрос о нашей территориальной целостности, а затем мы можем начать обсуждать, будет ли какой-либо формат&quot;, — сказал Мачавариани.Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий по Закавказью и переговоров российского сенатора Григория Карасина и спецпредставителя грузинского премьера по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге. Дипотношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. В Тбилиси не признают суверенитет этих республик, считая их оккупированными территориями.
https://ria.ru/20241027/gruziya-1980369618.html
россия
грузия
закавказье
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962946822_38:0:1241:902_1920x0_80_0_0_2657c104f60d158eebd311b9e24ea465.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, грузия, закавказье, сергей лавров, григорий карасин, зураб абашидзе
В мире, Россия, Грузия, Закавказье, Сергей Лавров, Григорий Карасин, Зураб Абашидзе
В Грузии назвали формат переговоров по Закавказью неприемлемым из-за России

Депутат Мачавариани назвал формат переговоров "3 плюс 3" неприемлемым из-за РФ

© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Грузии в Тбилиси
Флаг Грузии в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© Sputnik / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Грузии в Тбилиси. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТБИЛИСИ, 20 фев — РИА Новости. Грузия рассматривает формат переговоров "три плюс три" по Закавказью как неприемлемый из-за участия в нем российской стороны, заявил журналистам депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Леван Мачавариани.
Переговорный формат "три плюс три" подразумевает участие трех стран Южного Кавказа, а также России, Ирана и Турции.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что двери для Грузии в формате "три плюс три" открыты, а "кресло стоит".
«

"Россия участвует в формате "3+3", ею оккупированы наши территории. Конечно, мы не собираемся садиться ни за какой стол переговоров с Россией. У нас нет ни дипломатических отношений, ни каких-либо других. Сначала мы должны решить вопрос о нашей территориальной целостности, а затем мы можем начать обсуждать, будет ли какой-либо формат", — сказал Мачавариани.

Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий по Закавказью и переговоров российского сенатора Григория Карасина и спецпредставителя грузинского премьера по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге. Дипотношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. В Тбилиси не признают суверенитет этих республик, считая их оккупированными территориями.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
Премьер Грузии сделал заявление об отношениях с Россией
27 октября 2024, 16:49
 
В миреРоссияГрузияЗакавказьеСергей ЛавровГригорий КарасинЗураб Абашидзе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала