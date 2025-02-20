https://ria.ru/20250220/gruzija-2000509369.html

В Грузии назвали формат переговоров по Закавказью неприемлемым из-за России

В Грузии назвали формат переговоров по Закавказью неприемлемым из-за России - РИА Новости, 20.02.2025

В Грузии назвали формат переговоров по Закавказью неприемлемым из-за России

Грузия рассматривает формат переговоров "три плюс три" по Закавказью как неприемлемый из-за участия в нем российской стороны, заявил журналистам депутат от... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T12:04:00+03:00

2025-02-20T12:04:00+03:00

2025-02-20T22:47:00+03:00

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зураб абашидзе

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ТБИЛИСИ, 20 фев — РИА Новости. Грузия рассматривает формат переговоров "три плюс три" по Закавказью как неприемлемый из-за участия в нем российской стороны, заявил журналистам депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Леван Мачавариани. Переговорный формат "три плюс три" подразумевает участие трех стран Южного Кавказа, а также России, Ирана и Турции. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что двери для Грузии в формате "три плюс три" открыты, а "кресло стоит". "Россия участвует в формате "3+3", ею оккупированы наши территории. Конечно, мы не собираемся садиться ни за какой стол переговоров с Россией. У нас нет ни дипломатических отношений, ни каких-либо других. Сначала мы должны решить вопрос о нашей территориальной целостности, а затем мы можем начать обсуждать, будет ли какой-либо формат", — сказал Мачавариани.Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий по Закавказью и переговоров российского сенатора Григория Карасина и спецпредставителя грузинского премьера по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге. Дипотношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. В Тбилиси не признают суверенитет этих республик, считая их оккупированными территориями.

https://ria.ru/20241027/gruziya-1980369618.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, грузия, закавказье, сергей лавров, григорий карасин, зураб абашидзе