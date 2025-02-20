https://ria.ru/20250220/germaniya-2000449777.html

В Германии заявили о необходимости большей помощи от Илона Маска

В Германии заявили о необходимости большей помощи от Илона Маска - РИА Новости, 20.02.2025

В Германии заявили о необходимости большей помощи от Илона Маска

Германия нуждается в "большей помощи" от американского миллиардера Илона Маска, в том числе в создании независимых платформ, подобных соцсети X, сообщил в... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T05:50:00+03:00

2025-02-20T05:50:00+03:00

2025-02-20T05:50:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 20 фев – РИА Новости. Германия нуждается в "большей помощи" от американского миллиардера Илона Маска, в том числе в создании независимых платформ, подобных соцсети X, сообщил в интервью РИА Новости член бундестага Германии от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Кай Готтшальк. "Нам нужно больше помощи от Илона Маска, и я надеюсь, что он прислушивается к этому и я смогу поговорить с ним. Мы можем поговорить о серьезных проблемах здесь, в Германии и в Европе", - сказал Готтшальк в ответ на вопрос о важности миллиардера и его соцсети Х для ФРГ. Законодатель добавил, что Германии нужно "что-то вроде X" в банковской системе и "гораздо больше Х" в средствах массовой информации и в системе вещания.

https://ria.ru/20241111/sholts-1982981115.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, германия, илон маск