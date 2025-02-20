В Германии заявили о необходимости большей помощи от Илона Маска
Депутат Готтшальк: Германии нужна помощь Маска в создании независимых платформ
© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 фев – РИА Новости. Германия нуждается в "большей помощи" от американского миллиардера Илона Маска, в том числе в создании независимых платформ, подобных соцсети X, сообщил в интервью РИА Новости член бундестага Германии от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Кай Готтшальк.
"Нам нужно больше помощи от Илона Маска, и я надеюсь, что он прислушивается к этому и я смогу поговорить с ним. Мы можем поговорить о серьезных проблемах здесь, в Германии и в Европе", - сказал Готтшальк в ответ на вопрос о важности миллиардера и его соцсети Х для ФРГ.
Законодатель добавил, что Германии нужно "что-то вроде X" в банковской системе и "гораздо больше Х" в средствах массовой информации и в системе вещания.
Шольц отреагировал на слова Маска, назвавшего его глупцом
11 ноября 2024, 01:08