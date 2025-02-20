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В Германии заявили о необходимости большей помощи от Илона Маска - РИА Новости, 20.02.2025
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В Германии заявили о необходимости большей помощи от Илона Маска
В Германии заявили о необходимости большей помощи от Илона Маска - РИА Новости, 20.02.2025
В Германии заявили о необходимости большей помощи от Илона Маска
Германия нуждается в "большей помощи" от американского миллиардера Илона Маска, в том числе в создании независимых платформ, подобных соцсети X, сообщил в... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T05:50:00+03:00
2025-02-20T05:50:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 20 фев – РИА Новости. Германия нуждается в "большей помощи" от американского миллиардера Илона Маска, в том числе в создании независимых платформ, подобных соцсети X, сообщил в интервью РИА Новости член бундестага Германии от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Кай Готтшальк. "Нам нужно больше помощи от Илона Маска, и я надеюсь, что он прислушивается к этому и я смогу поговорить с ним. Мы можем поговорить о серьезных проблемах здесь, в Германии и в Европе", - сказал Готтшальк в ответ на вопрос о важности миллиардера и его соцсети Х для ФРГ. Законодатель добавил, что Германии нужно "что-то вроде X" в банковской системе и "гораздо больше Х" в средствах массовой информации и в системе вещания.
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в мире, технологии, германия, илон маск
В мире, Технологии, Германия, Илон Маск
В Германии заявили о необходимости большей помощи от Илона Маска

Депутат Готтшальк: Германии нужна помощь Маска в создании независимых платформ

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 фев – РИА Новости. Германия нуждается в "большей помощи" от американского миллиардера Илона Маска, в том числе в создании независимых платформ, подобных соцсети X, сообщил в интервью РИА Новости член бундестага Германии от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Кай Готтшальк.
"Нам нужно больше помощи от Илона Маска, и я надеюсь, что он прислушивается к этому и я смогу поговорить с ним. Мы можем поговорить о серьезных проблемах здесь, в Германии и в Европе", - сказал Готтшальк в ответ на вопрос о важности миллиардера и его соцсети Х для ФРГ.
Законодатель добавил, что Германии нужно "что-то вроде X" в банковской системе и "гораздо больше Х" в средствах массовой информации и в системе вещания.
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