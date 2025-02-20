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Депутат от АдГ назвал президентство Трампа большой помощью - РИА Новости, 20.02.2025
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04:54 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/germanija-2000446417.html
Депутат от АдГ назвал президентство Трампа большой помощью
Депутат от АдГ назвал президентство Трампа большой помощью - РИА Новости, 20.02.2025
Депутат от АдГ назвал президентство Трампа большой помощью
Хорошие отношения партии "Альтернатива для Германии" с действующей администрацией США укрепляют ее позиции в избирательной кампании, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T04:54:00+03:00
2025-02-20T04:54:00+03:00
в мире
германия
сша
сара вагенкнехт
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ВАШИНГТОН, 20 фев – РИА Новости. Хорошие отношения партии "Альтернатива для Германии" с действующей администрацией США укрепляют ее позиции в избирательной кампании, сообщил в интервью РИА Новости член бундестага Германии от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Кай Готтшальк. "Это что-то вроде большой помощи для нас сейчас в избирательной кампании", - сказал Готтшальк, рассуждая о президентстве Трампа. По его словам, у партии сейчас хорошие отношения с администрацией Трампа. "Я думаю, что это помогает нам, и я думаю, что у нас сейчас хорошие отношения с администрацией Трампа", – добавил он. Готтшальк также отметил, что эти хорошие отношения доказывают "нормальность" партии в глазах немецкой общественности. Досрочные выборы в Германии пройдут 23 февраля. Согласно данным последнего опроса компании YouGov, блок ХДС/ХСС остается лидером в предвыборной гонке. За него готовы проголосовать 29% респондентов. Рейтинг правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) составляет 21%, популярность Социал-демократической партии Германии (СДПГ) снизилась до 16%. Поддержка "Зеленых" (12%) и "Левой партии" (6%) осталась на прежнем уровне. В бундестаг также может пройти партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) с рейтингом в 5%, а Свободной демократической партии Германии (СвДП) с 4% сторонников не хватает для этого 1%.
https://ria.ru/20250219/mask-2000215478.html
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в мире, германия, сша, сара вагенкнехт, хдс/хсс, левая (партия)
В мире, Германия, США, Сара Вагенкнехт, ХДС/ХСС, Левая (партия)
Депутат от АдГ назвал президентство Трампа большой помощью

Депутат от АдГ Готтшальк: хорошие отношения с США укрепляют позиции партии

© AP Photo / Markus SchreiberЗдание парламента Германии в Берлине
Здание парламента Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Здание парламента Германии в Берлине. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 фев – РИА Новости. Хорошие отношения партии "Альтернатива для Германии" с действующей администрацией США укрепляют ее позиции в избирательной кампании, сообщил в интервью РИА Новости член бундестага Германии от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Кай Готтшальк.
"Это что-то вроде большой помощи для нас сейчас в избирательной кампании", - сказал Готтшальк, рассуждая о президентстве Трампа.
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По его словам, у партии сейчас хорошие отношения с администрацией Трампа.
"Я думаю, что это помогает нам, и я думаю, что у нас сейчас хорошие отношения с администрацией Трампа", – добавил он.
Готтшальк также отметил, что эти хорошие отношения доказывают "нормальность" партии в глазах немецкой общественности.
Досрочные выборы в Германии пройдут 23 февраля. Согласно данным последнего опроса компании YouGov, блок ХДС/ХСС остается лидером в предвыборной гонке. За него готовы проголосовать 29% респондентов. Рейтинг правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) составляет 21%, популярность Социал-демократической партии Германии (СДПГ) снизилась до 16%. Поддержка "Зеленых" (12%) и "Левой партии" (6%) осталась на прежнем уровне. В бундестаг также может пройти партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) с рейтингом в 5%, а Свободной демократической партии Германии (СвДП) с 4% сторонников не хватает для этого 1%.
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В миреГерманияСШАСара ВагенкнехтХДС/ХССЛевая (партия)
 
 
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