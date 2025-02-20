https://ria.ru/20250220/germanija-2000446417.html

Депутат от АдГ назвал президентство Трампа большой помощью

Депутат от АдГ назвал президентство Трампа большой помощью - РИА Новости, 20.02.2025

Депутат от АдГ назвал президентство Трампа большой помощью

Хорошие отношения партии "Альтернатива для Германии" с действующей администрацией США укрепляют ее позиции в избирательной кампании, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T04:54:00+03:00

2025-02-20T04:54:00+03:00

2025-02-20T04:54:00+03:00

в мире

германия

сша

сара вагенкнехт

хдс/хсс

левая (партия)

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ВАШИНГТОН, 20 фев – РИА Новости. Хорошие отношения партии "Альтернатива для Германии" с действующей администрацией США укрепляют ее позиции в избирательной кампании, сообщил в интервью РИА Новости член бундестага Германии от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Кай Готтшальк. "Это что-то вроде большой помощи для нас сейчас в избирательной кампании", - сказал Готтшальк, рассуждая о президентстве Трампа. По его словам, у партии сейчас хорошие отношения с администрацией Трампа. "Я думаю, что это помогает нам, и я думаю, что у нас сейчас хорошие отношения с администрацией Трампа", – добавил он. Готтшальк также отметил, что эти хорошие отношения доказывают "нормальность" партии в глазах немецкой общественности. Досрочные выборы в Германии пройдут 23 февраля. Согласно данным последнего опроса компании YouGov, блок ХДС/ХСС остается лидером в предвыборной гонке. За него готовы проголосовать 29% респондентов. Рейтинг правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) составляет 21%, популярность Социал-демократической партии Германии (СДПГ) снизилась до 16%. Поддержка "Зеленых" (12%) и "Левой партии" (6%) осталась на прежнем уровне. В бундестаг также может пройти партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) с рейтингом в 5%, а Свободной демократической партии Германии (СвДП) с 4% сторонников не хватает для этого 1%.

https://ria.ru/20250219/mask-2000215478.html

https://ria.ru/20250217/tramp-1999744757.html

германия

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, германия, сша, сара вагенкнехт, хдс/хсс, левая (партия)