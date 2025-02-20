https://ria.ru/20250220/fotovystavka-2000539026.html

В Ростовской области открылась фотовыставка, посвященная ВОВ и СВО

В Ростовской области открылась фотовыставка, посвященная ВОВ и СВО - РИА Новости, 20.02.2025

В Ростовской области открылась фотовыставка, посвященная ВОВ и СВО

Фотовыставка "Летописцы истории. Спираль времени сквозь объективы фотокамер", посвященная Великой Отечественной войне и СВО, открылась в четверг в... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T13:50:00+03:00

2025-02-20T13:50:00+03:00

2025-02-20T13:50:00+03:00

ростовская область

берлин (город)

россия

евгений халдей

александр ищенко

донской государственный технический университет

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 фев - РИА Новости. Фотовыставка "Летописцы истории. Спираль времени сквозь объективы фотокамер", посвященная Великой Отечественной войне и СВО, открылась в четверг в законодательном собрании Ростовской области, сообщил журналистам спикер регионального парламента Александр Ищенко. На выставке представлены 20 работ из архива военкора Великой Отечественной войны Евгения Халдея и фотографа-документалиста Сергея Венявского о жизни воссоединенных регионов и приграничных территорий России периода 2022-2025 годов. "В этом году 80 лет великой Победы и в этом же году идут решающие события на линии боевого соприкосновения на освобождаемой Украине. Через призму художественного творчества мы видим параллели времени - что происходило тогда и сейчас", - сказал Ищенко. Он добавил, что данные фотоработы дают не просто ощущение памяти, а показывают, как на самом деле развивается история, как сегодня происходит то же самое, что происходило 80 лет назад. В соответствии с графиком, помимо Ростова-на-Дону фотовыставка будет организована в крупных городах Ростовской области, а также на выставочных площадках воссоединенных регионов, Москвы и Берлина. Торжественное закрытие планируется 5 мая 2025 года в Донском государственном техническом университете с последующей передачей экспозиции на вечное хранение в народный военно-исторический музейный комплекс Великой Отечественной войны "Самбекские высоты". Евгений Халдей прошел всю войну, дошел до Берлина. Участвовал в освобождении Новороссийска, Керчи, Севастополя, Румынии, Болгарии, Югославии, Австрии, Венгрии. Участник съёмок Потсдамской конференции, Парижской конференции и Нюрнбергского процесса. Халдей снимал водружение флага над Рейхстагом, подписание акта капитуляции Германии. На Нюрнбергском процессе одними из вещественных доказательств были фотографии Халдея.

https://ria.ru/20241216/rostov-1989421164.html

https://ria.ru/20241210/rostov-1988492682.html

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Артем Смирнов

берлин (город), россия, евгений халдей, александр ищенко, донской государственный технический университет