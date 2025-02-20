https://ria.ru/20250220/fotovystavka-2000539026.html
В Ростовской области открылась фотовыставка, посвященная ВОВ и СВО
В Ростовской области открылась фотовыставка, посвященная ВОВ и СВО - РИА Новости, 20.02.2025
В Ростовской области открылась фотовыставка, посвященная ВОВ и СВО
Фотовыставка "Летописцы истории. Спираль времени сквозь объективы фотокамер", посвященная Великой Отечественной войне и СВО, открылась в четверг в... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T13:50:00+03:00
2025-02-20T13:50:00+03:00
2025-02-20T13:50:00+03:00
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берлин (город)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 фев - РИА Новости. Фотовыставка "Летописцы истории. Спираль времени сквозь объективы фотокамер", посвященная Великой Отечественной войне и СВО, открылась в четверг в законодательном собрании Ростовской области, сообщил журналистам спикер регионального парламента Александр Ищенко. На выставке представлены 20 работ из архива военкора Великой Отечественной войны Евгения Халдея и фотографа-документалиста Сергея Венявского о жизни воссоединенных регионов и приграничных территорий России периода 2022-2025 годов. "В этом году 80 лет великой Победы и в этом же году идут решающие события на линии боевого соприкосновения на освобождаемой Украине. Через призму художественного творчества мы видим параллели времени - что происходило тогда и сейчас", - сказал Ищенко. Он добавил, что данные фотоработы дают не просто ощущение памяти, а показывают, как на самом деле развивается история, как сегодня происходит то же самое, что происходило 80 лет назад. В соответствии с графиком, помимо Ростова-на-Дону фотовыставка будет организована в крупных городах Ростовской области, а также на выставочных площадках воссоединенных регионов, Москвы и Берлина. Торжественное закрытие планируется 5 мая 2025 года в Донском государственном техническом университете с последующей передачей экспозиции на вечное хранение в народный военно-исторический музейный комплекс Великой Отечественной войны "Самбекские высоты". Евгений Халдей прошел всю войну, дошел до Берлина. Участвовал в освобождении Новороссийска, Керчи, Севастополя, Румынии, Болгарии, Югославии, Австрии, Венгрии. Участник съёмок Потсдамской конференции, Парижской конференции и Нюрнбергского процесса. Халдей снимал водружение флага над Рейхстагом, подписание акта капитуляции Германии. На Нюрнбергском процессе одними из вещественных доказательств были фотографии Халдея.
https://ria.ru/20241216/rostov-1989421164.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
берлин (город), россия, евгений халдей, александр ищенко, донской государственный технический университет
Ростовская область , Берлин (город), Россия, Евгений Халдей, Александр Ищенко, Донской государственный технический университет
В Ростовской области открылась фотовыставка, посвященная ВОВ и СВО
В Ростовской области открылась фотовыставка о Великой Отечественной войне и СВО
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 фев - РИА Новости. Фотовыставка "Летописцы истории. Спираль времени сквозь объективы фотокамер", посвященная Великой Отечественной войне и СВО, открылась в четверг в законодательном собрании Ростовской области, сообщил журналистам спикер регионального парламента Александр Ищенко.
На выставке представлены 20 работ из архива военкора Великой Отечественной войны Евгения Халдея и фотографа-документалиста Сергея Венявского о жизни воссоединенных регионов и приграничных территорий России периода 2022-2025 годов.
"В этом году 80 лет великой Победы и в этом же году идут решающие события на линии боевого соприкосновения на освобождаемой Украине. Через призму художественного творчества мы видим параллели времени - что происходило тогда и сейчас", - сказал Ищенко. Он добавил, что данные фотоработы дают не просто ощущение памяти, а показывают, как на самом деле развивается история, как сегодня происходит то же самое, что происходило 80 лет назад.
В соответствии с графиком, помимо Ростова-на-Дону фотовыставка будет организована в крупных городах Ростовской области, а также на выставочных площадках воссоединенных регионов, Москвы и Берлина. Торжественное закрытие планируется 5 мая 2025 года в Донском государственном техническом университете с последующей передачей экспозиции на вечное хранение в народный военно-исторический музейный комплекс Великой Отечественной войны "Самбекские высоты".
Евгений Халдей прошел всю войну, дошел до Берлина. Участвовал в освобождении Новороссийска, Керчи, Севастополя, Румынии, Болгарии, Югославии, Австрии, Венгрии. Участник съёмок Потсдамской конференции, Парижской конференции и Нюрнбергского процесса. Халдей снимал водружение флага над Рейхстагом, подписание акта капитуляции Германии. На Нюрнбергском процессе одними из вещественных доказательств были фотографии Халдея.