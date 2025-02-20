https://ria.ru/20250220/finlyandiya-2000503579.html

Финского политика, назвавшего Украину частью России, отстранили от выборов

Финского политика, назвавшего Украину частью России, отстранили от выборов - РИА Новости, 20.02.2025

Финского политика, назвавшего Украину частью России, отстранили от выборов

Финского политика от Национальной коалиционной партии отстранили от участия в региональных выборах из-за слов о том, что Украина является частью России,... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T11:37:00+03:00

2025-02-20T11:37:00+03:00

2025-02-20T11:38:00+03:00

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Финского политика от Национальной коалиционной партии отстранили от участия в региональных выборах из-за слов о том, что Украина является частью России, сообщает в четверг телерадиовещатель Yle. "Национальная коалиционная партия Сатакунты исключила из регионального избирательного списка кандидата, назвавшего Украину частью России", - говорится в материале. Как уточняет Yle, кандидат Йоханна Турья в комментарии к посту в соцсетях написала, что границы Украины никогда официально не подтверждались. "Она (Украина - ред.) все время была частью России", - написала политик. Теперь политика отстранят и от участия в муниципальных выборах в Пори, где она также числилась кандидатом, уточняет Yle. По словам исполнительного руководителя регионального отделения партии Антти Ахонена, снятие кандидатуры произошло из-за "утраты доверия" и несоответствия позиции кандидата линии партии. Ранее финская социал-демократическая партия (SDP) исключила русскоязычного кандидата Ивана Девяткина из списков на муниципальные выборы из-за того, что он не смог "четко осудить" российскую специальную военную операцию. SDP также раскритиковала своего депутата Киммо Кильюнена, занимавшего пост председателя парламентского комитета по иностранным делам, за его высказывания о необходимости открыть границу с Россией, поскольку его позиция не отражала "внешнеполитическую линию Финляндии". Кильюнен публично извинился за свои высказывания о границе, заявив, что изложенная им точка зрения была его частным мнением, не отражала линию партии и возглавляемого им комитета. На следующий день депутат попросил партию освободить его от занимаемой должности.

https://ria.ru/20241028/rtsnk-1980513252.html

https://rsport.ria.ru/20250219/finlyandiya-2000303244.html

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