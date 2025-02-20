Финского политика, назвавшего Украину частью России, отстранили от выборов
Yle: финского политика, назвавшего Украину частью России, отстранили от выборов
Флаг Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Финского политика от Национальной коалиционной партии отстранили от участия в региональных выборах из-за слов о том, что Украина является частью России, сообщает в четверг телерадиовещатель Yle.
"Национальная коалиционная партия Сатакунты исключила из регионального избирательного списка кандидата, назвавшего Украину частью России", - говорится в материале.
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Как уточняет Yle, кандидат Йоханна Турья в комментарии к посту в соцсетях написала, что границы Украины никогда официально не подтверждались. "Она (Украина - ред.) все время была частью России", - написала политик.
Теперь политика отстранят и от участия в муниципальных выборах в Пори, где она также числилась кандидатом, уточняет Yle. По словам исполнительного руководителя регионального отделения партии Антти Ахонена, снятие кандидатуры произошло из-за "утраты доверия" и несоответствия позиции кандидата линии партии.
Ранее финская социал-демократическая партия (SDP) исключила русскоязычного кандидата Ивана Девяткина из списков на муниципальные выборы из-за того, что он не смог "четко осудить" российскую специальную военную операцию.
SDP также раскритиковала своего депутата Киммо Кильюнена, занимавшего пост председателя парламентского комитета по иностранным делам, за его высказывания о необходимости открыть границу с Россией, поскольку его позиция не отражала "внешнеполитическую линию Финляндии". Кильюнен публично извинился за свои высказывания о границе, заявив, что изложенная им точка зрения была его частным мнением, не отражала линию партии и возглавляемого им комитета. На следующий день депутат попросил партию освободить его от занимаемой должности.
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