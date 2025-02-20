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Филимонов: на Вологодчине стартовал кадровый проект для участников СВО - РИА Новости, 20.02.2025
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Вологодская область
 
20:32 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/filimonov-2000650263.html
Филимонов: на Вологодчине стартовал кадровый проект для участников СВО
Филимонов: на Вологодчине стартовал кадровый проект для участников СВО - РИА Новости, 20.02.2025
Филимонов: на Вологодчине стартовал кадровый проект для участников СВО
Кадровый проект "Герои Русского Севера" для участников специальной военной операции стартовал в Вологодской области, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T20:32:00+03:00
2025-02-20T20:32:00+03:00
вологодская область
вологодская область
георгий филимонов
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Кадровый проект "Герои Русского Севера" для участников специальной военной операции стартовал в Вологодской области, сообщает пресс-служба губернатора региона. "Выполняем поручение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина по созданию эффективной системы кадровых лифтов для участников специальной военной операции. Запускаем проект под названием “Герои Русского Севера” – региональный аналог федеральной программы “Время Героев”. Это новая система мероприятий по профессиональному образованию, развитию компетенций и дальнейшему трудоустройству ветеранов специальной военной операции. Будем готовить руководителей для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также на предприятиях реального сектора экономики Вологодчины", – приводит пресс-служба слова губернатора Вологодской области Георгия Филимонова. Участвовать в проекте "Герои Русского Севера" могут граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 65 лет включительно со статусом участника СВО и без судимости. Кроме того, они должны обладать высшим или средним профессиональным образованием и опытом на руководящих должностях. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте, перейдя по баннеру на сайте областного правительства, и заполнить анкету до 21 марта. Там же требуется приложить подтверждающие документы и написать эссе. Далее участники должны пройти онлайн-тестирование и очное собеседование с экспертом. Затем будут определены финалисты проекта, для которых предусмотрено 502 академических часа обучения. Программа включает четыре очных модуля на развитие управленческих компетенций по направлениям "Государственная политика и система государственного управления", "Региональное и муниципальное управление", "Экономика и финансы" и "Современные технологии управления". Помимо образовательной части, участники погрузятся в специфику социальной сферы и экономики региона, будут работать с преподавателями и наставниками, познакомятся с руководителями предприятий и учреждений, смогут проходить стажировки и участвовать в спортивных и культурных мероприятиях. При успешном завершении образовательной программы участник получит диплом о профессиональной переподготовке государственного образца. На завершающем этапе его ждет трудоустройство.
https://ria.ru/20250220/zhestyannikov-2000608488.html
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вологодская область, георгий филимонов
Вологодская область, Вологодская область, Георгий Филимонов
Филимонов: на Вологодчине стартовал кадровый проект для участников СВО

Филимонов: кадровый проект для участников СВО стартовал в Вологодской области

© POOL | Перейти в медиабанкГубернатор Вологодской области Георгий Филимонов
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© POOL
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Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Кадровый проект "Герои Русского Севера" для участников специальной военной операции стартовал в Вологодской области, сообщает пресс-служба губернатора региона.
"Выполняем поручение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина по созданию эффективной системы кадровых лифтов для участников специальной военной операции. Запускаем проект под названием “Герои Русского Севера” – региональный аналог федеральной программы “Время Героев”. Это новая система мероприятий по профессиональному образованию, развитию компетенций и дальнейшему трудоустройству ветеранов специальной военной операции. Будем готовить руководителей для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также на предприятиях реального сектора экономики Вологодчины", – приводит пресс-служба слова губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.
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Участвовать в проекте "Герои Русского Севера" могут граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 65 лет включительно со статусом участника СВО и без судимости. Кроме того, они должны обладать высшим или средним профессиональным образованием и опытом на руководящих должностях.
Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте, перейдя по баннеру на сайте областного правительства, и заполнить анкету до 21 марта. Там же требуется приложить подтверждающие документы и написать эссе. Далее участники должны пройти онлайн-тестирование и очное собеседование с экспертом. Затем будут определены финалисты проекта, для которых предусмотрено 502 академических часа обучения.
Программа включает четыре очных модуля на развитие управленческих компетенций по направлениям "Государственная политика и система государственного управления", "Региональное и муниципальное управление", "Экономика и финансы" и "Современные технологии управления". Помимо образовательной части, участники погрузятся в специфику социальной сферы и экономики региона, будут работать с преподавателями и наставниками, познакомятся с руководителями предприятий и учреждений, смогут проходить стажировки и участвовать в спортивных и культурных мероприятиях.
При успешном завершении образовательной программы участник получит диплом о профессиональной переподготовке государственного образца. На завершающем этапе его ждет трудоустройство.
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