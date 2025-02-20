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Двойных: общая готовность сельхозтехники в Подмосковье к сезону – выше 88% - РИА Новости, 20.02.2025
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Новости Подмосковья
 
16:40 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/dvoynykh-2000579790.html
Двойных: общая готовность сельхозтехники в Подмосковье к сезону – выше 88%
Двойных: общая готовность сельхозтехники в Подмосковье к сезону – выше 88% - РИА Новости, 20.02.2025
Двойных: общая готовность сельхозтехники в Подмосковье к сезону – выше 88%
Общая готовность сельскохозяйственной техники в Московской области составляет свыше 88%, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T16:40:00+03:00
2025-02-20T16:40:00+03:00
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Общая готовность сельскохозяйственной техники в Московской области составляет свыше 88%, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья. Глава ведомства Сергей Двойных принял участие в совещании под председательством замминистра сельского хозяйства России Андрея Разина. Главной темой стали организация и проведение весенних полевых работ. "В весенних полевых работах в регионе будут задействованы более четырех тысяч тракторов, свыше 850 культиваторов и почти 690 сеялок. В штатном режиме продолжается закупка семенного материала, минеральных удобрений и средств защиты растений", – приводит пресс-служба министерства слова Двойных. Региональный министр уточнил, что, согласно оперативной сводке, озимые культуры успешно перезимовали на площади 102 тысячи гектаров. Весной предстоит засеять 248,3 тысячи гектаров яровыми культурами, в 2025 году планируют увеличить на 2% площади под яровой сев. Сообщается, что к 2030 году в Подмосковье увеличат объемы производства сельхозпродукции для достижения национальной цели "Устойчивая и динамичная экономика". Она предполагает увеличить объем производства продукции агропромышленного комплекса не менее чем на 25%, а также нарастить экспорт продукции АПК как минимум в 1,5 раза в сравнении с показателями 2021 года. Двойных добавил, что необходимо софинансировать отечественные научные разработки по развитию селекции гибридов рапса для снижения зависимости от импортных образцов, также внедрять меры поддержки для предприятий, выпускающих аналоги зарубежного оборудования.
https://ria.ru/20250220/podmoskove-2000514945.html
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московская область (подмосковье), андрей разин, россия
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Разин, Россия
Двойных: общая готовность сельхозтехники в Подмосковье к сезону – выше 88%

Сергей Двойных заявил о готовности сельхозтехники на 88% к весне в Подмосковье

© Фото : Партия "Единая Россия"Заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области, координатор федерального партийного проекта "Предпринимательство" в Московской области Сергей Двойных
Заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области, координатор федерального партийного проекта Предпринимательство в Московской области Сергей Двойных - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© Фото : Партия "Единая Россия"
Заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области, координатор федерального партийного проекта "Предпринимательство" в Московской области Сергей Двойных
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Общая готовность сельскохозяйственной техники в Московской области составляет свыше 88%, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
Глава ведомства Сергей Двойных принял участие в совещании под председательством замминистра сельского хозяйства России Андрея Разина. Главной темой стали организация и проведение весенних полевых работ.
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"В весенних полевых работах в регионе будут задействованы более четырех тысяч тракторов, свыше 850 культиваторов и почти 690 сеялок. В штатном режиме продолжается закупка семенного материала, минеральных удобрений и средств защиты растений", – приводит пресс-служба министерства слова Двойных.
Региональный министр уточнил, что, согласно оперативной сводке, озимые культуры успешно перезимовали на площади 102 тысячи гектаров. Весной предстоит засеять 248,3 тысячи гектаров яровыми культурами, в 2025 году планируют увеличить на 2% площади под яровой сев.
Сообщается, что к 2030 году в Подмосковье увеличат объемы производства сельхозпродукции для достижения национальной цели "Устойчивая и динамичная экономика". Она предполагает увеличить объем производства продукции агропромышленного комплекса не менее чем на 25%, а также нарастить экспорт продукции АПК как минимум в 1,5 раза в сравнении с показателями 2021 года.
Двойных добавил, что необходимо софинансировать отечественные научные разработки по развитию селекции гибридов рапса для снижения зависимости от импортных образцов, также внедрять меры поддержки для предприятий, выпускающих аналоги зарубежного оборудования.
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