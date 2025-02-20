https://ria.ru/20250220/dispanserizatsiya-2000515306.html

Кировская область показала высокие темпы диспансеризации

Кировская область показала высокие темпы диспансеризации - РИА Новости, 20.02.2025

Кировская область показала высокие темпы диспансеризации

Кировская область показывает высокие темпы проведения диспансеризации с начала 2025 года, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T12:29:00+03:00

2025-02-20T12:29:00+03:00

2025-02-20T12:29:00+03:00

кировская область

россия

диспансеризация

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 фев - РИА Новости. Кировская область показывает высокие темпы проведения диспансеризации с начала 2025 года, сообщает пресс-служба правительства региона. По итогам 2024 года регион вошел в число лучших по проведению профилактических мероприятий. По итогам рейтинга, опубликованного Агентством стратегических инициатив, в 2024 году удовлетворенность получением амбулаторной медицинской помощи в Кировской области выросла на 0,77 балла – до 2,81 и приблизилась к высшей оценке среди регионов-лидеров (2,85). По этому показателю Кировская область входит в топ-10 субъектов РФ. "В этом году темпы проведения диспансеризации в Кировской области также высокие. По словам министра здравоохранения региона Екатерины Видякиной, с начала года наиболее высокие показатели по диспансеризации взрослого населения показывают Кировская клиническая больница №7, больница скорой медицинской помощи, а также Немская, Оричевская, Свечинская и Советская центральные районные больницы", - говорится в сообщении. По словам Видякиной, для прохождения диспансеризации граждан приглашают по телефону медицинские работники и представители страховых компаний. Такой индивидуальный подход находит отклик у пациентов. "Чтобы максимально приблизить профилактические мероприятия жителям районов, используется новый санитарный транспорт, поступивший по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Списки граждан для прохождения диспансеризации составляются заранее, и в назначенный день пациенты из отдаленного населенного пункта доставляются в центральную районную больницу и обратно", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения региона. Также есть возможность предварительно записаться в поликлинику для прохождения профилактических мероприятий на любой удобный день, в том числе через региональный сервис "К врачу". Диспансеризация проводится в вечернее время и выходные дни. "Еще одно важное направление – взаимодействие с работодателями и расширение практики проведения диспансеризации на рабочих местах. Это имеет важное значение не только с точки зрения демографических показателей, но и экономики региона", – подчеркнула министр здравоохранения Кировской области.

https://ria.ru/20241111/abort-1983085299.html

https://ria.ru/20240927/tsentr-1975120245.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, диспансеризация