Рейтинг@Mail.ru
Кировская область показала высокие темпы диспансеризации - РИА Новости, 20.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Кировская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Кировская область
 
12:29 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/dispanserizatsiya-2000515306.html
Кировская область показала высокие темпы диспансеризации
Кировская область показала высокие темпы диспансеризации - РИА Новости, 20.02.2025
Кировская область показала высокие темпы диспансеризации
Кировская область показывает высокие темпы проведения диспансеризации с начала 2025 года, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T12:29:00+03:00
2025-02-20T12:29:00+03:00
кировская область
россия
диспансеризация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000512416_0:74:699:467_1920x0_80_0_0_cf0058975c26546d50ad4047d3fe399f.png
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 фев - РИА Новости. Кировская область показывает высокие темпы проведения диспансеризации с начала 2025 года, сообщает пресс-служба правительства региона. По итогам 2024 года регион вошел в число лучших по проведению профилактических мероприятий. По итогам рейтинга, опубликованного Агентством стратегических инициатив, в 2024 году удовлетворенность получением амбулаторной медицинской помощи в Кировской области выросла на 0,77 балла – до 2,81 и приблизилась к высшей оценке среди регионов-лидеров (2,85). По этому показателю Кировская область входит в топ-10 субъектов РФ. "В этом году темпы проведения диспансеризации в Кировской области также высокие. По словам министра здравоохранения региона Екатерины Видякиной, с начала года наиболее высокие показатели по диспансеризации взрослого населения показывают Кировская клиническая больница №7, больница скорой медицинской помощи, а также Немская, Оричевская, Свечинская и Советская центральные районные больницы", - говорится в сообщении. По словам Видякиной, для прохождения диспансеризации граждан приглашают по телефону медицинские работники и представители страховых компаний. Такой индивидуальный подход находит отклик у пациентов. "Чтобы максимально приблизить профилактические мероприятия жителям районов, используется новый санитарный транспорт, поступивший по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Списки граждан для прохождения диспансеризации составляются заранее, и в назначенный день пациенты из отдаленного населенного пункта доставляются в центральную районную больницу и обратно", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения региона. Также есть возможность предварительно записаться в поликлинику для прохождения профилактических мероприятий на любой удобный день, в том числе через региональный сервис "К врачу". Диспансеризация проводится в вечернее время и выходные дни. "Еще одно важное направление – взаимодействие с работодателями и расширение практики проведения диспансеризации на рабочих местах. Это имеет важное значение не только с точки зрения демографических показателей, но и экономики региона", – подчеркнула министр здравоохранения Кировской области.
https://ria.ru/20241111/abort-1983085299.html
https://ria.ru/20240927/tsentr-1975120245.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000512416_39:0:662:467_1920x0_80_0_0_eedeeb25589e1760413cf615303c1132.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, диспансеризация
Кировская область, Россия, диспансеризация
Кировская область показала высокие темпы диспансеризации

Кировская область показывает высокие темпы диспансеризации с начала 2025 года

© Фото : Официальный информационный сайт Правительства Кировской областиКировская область показала высокие темпы диспансеризации
Кировская область показала высокие темпы диспансеризации - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© Фото : Официальный информационный сайт Правительства Кировской области
Кировская область показала высокие темпы диспансеризации
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 фев - РИА Новости. Кировская область показывает высокие темпы проведения диспансеризации с начала 2025 года, сообщает пресс-служба правительства региона.
По итогам 2024 года регион вошел в число лучших по проведению профилактических мероприятий. По итогам рейтинга, опубликованного Агентством стратегических инициатив, в 2024 году удовлетворенность получением амбулаторной медицинской помощи в Кировской области выросла на 0,77 балла – до 2,81 и приблизилась к высшей оценке среди регионов-лидеров (2,85). По этому показателю Кировская область входит в топ-10 субъектов РФ.
Беременная женщина держит снимок УЗИ - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
Кировская медицинская компания откажется от проведения абортов
11 ноября 2024, 14:13
"В этом году темпы проведения диспансеризации в Кировской области также высокие. По словам министра здравоохранения региона Екатерины Видякиной, с начала года наиболее высокие показатели по диспансеризации взрослого населения показывают Кировская клиническая больница №7, больница скорой медицинской помощи, а также Немская, Оричевская, Свечинская и Советская центральные районные больницы", - говорится в сообщении.
По словам Видякиной, для прохождения диспансеризации граждан приглашают по телефону медицинские работники и представители страховых компаний. Такой индивидуальный подход находит отклик у пациентов.
"Чтобы максимально приблизить профилактические мероприятия жителям районов, используется новый санитарный транспорт, поступивший по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Списки граждан для прохождения диспансеризации составляются заранее, и в назначенный день пациенты из отдаленного населенного пункта доставляются в центральную районную больницу и обратно", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения региона.
Также есть возможность предварительно записаться в поликлинику для прохождения профилактических мероприятий на любой удобный день, в том числе через региональный сервис "К врачу". Диспансеризация проводится в вечернее время и выходные дни.
"Еще одно важное направление – взаимодействие с работодателями и расширение практики проведения диспансеризации на рабочих местах. Это имеет важное значение не только с точки зрения демографических показателей, но и экономики региона", – подчеркнула министр здравоохранения Кировской области.
Первый в России семейный Центр реабилитации участников СВО в Кировской области - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
В Кировской области открылся центр реабилитации участников СВО
27 сентября 2024, 16:57
 
Кировская областьРоссиядиспансеризация
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала