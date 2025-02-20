https://ria.ru/20250220/deputaty-2000558130.html

Креативные индустрии в Ростовской области получат господдержку

Креативные индустрии в Ростовской области получат господдержку - РИА Новости, 20.02.2025

Креативные индустрии в Ростовской области получат господдержку

Депутаты законодательного собрания Ростовской области приняли закон, определяющий возможность предоставления государственной поддержки людям, занятым в сфере... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T14:39:00+03:00

2025-02-20T14:39:00+03:00

2025-02-20T14:39:00+03:00

ростовская область

россия

александр ищенко

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 фев - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Ростовской области приняли закон, определяющий возможность предоставления государственной поддержки людям, занятым в сфере некоторых творческих индустрий, сообщил журналистам председатель областного парламента Александр Ищенко. "В Ростовской области живет очень много творческих, талантливых, деятельных людей. Принимая этот закон, мы закладываем основу для системной поддержки их начинаний", - сказал он. Ищенко уточнил, что на сегодняшний день было принято решение сфокусироваться на поддержке четырех сфер творчества - информационные технологии, гастрономия, мода и искусство. По мнению депутатов, эти четыре направления наиболее готовы к тому, чтобы получить новый импульс развития, поскольку в них сокрыт наибольший потенциал и они характерны для южного региона. Так, например, по словам Ищенко, гастрономический потенциал области еще не раскрыт в полной мере. Кроме того, на заседании в четверг было принято еще одно решение для поддержки данной сферы. Речь идет о предложении депутатов внести изменение в постановление правительства РФ, которое касается сезонных ограничений в работе летних веранд. На сегодняшний день данное ограничение обязывает заведения общепита после окончания летнего периода демонтировать и вывозить веранды, чтобы летом следующего года их снова смонтировать. Это создает дополнительнве издержки для бизнеса. По мнению депутатов, упоминание сезонности в отношении нестационарных объектов общепита является неоправданным, особенно для южных регионов. В Ростовской области, например, погода позволяет работать таким площадкам в открытом режиме с марта по ноябрь, а иногда и зимой. В этой связи депутаты предложили убрать формулировку "сезонные (летние)" из наименования "нестандартных объектов для оказания услуг общественного питания".

https://ria.ru/20241114/restorany-1983676686.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, александр ищенко