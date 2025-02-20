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Креативные индустрии в Ростовской области получат господдержку - РИА Новости, 20.02.2025
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Ростовская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ростовская область
 
14:39 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/deputaty-2000558130.html
Креативные индустрии в Ростовской области получат господдержку
Креативные индустрии в Ростовской области получат господдержку - РИА Новости, 20.02.2025
Креативные индустрии в Ростовской области получат господдержку
Депутаты законодательного собрания Ростовской области приняли закон, определяющий возможность предоставления государственной поддержки людям, занятым в сфере... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T14:39:00+03:00
2025-02-20T14:39:00+03:00
ростовская область
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 фев - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Ростовской области приняли закон, определяющий возможность предоставления государственной поддержки людям, занятым в сфере некоторых творческих индустрий, сообщил журналистам председатель областного парламента Александр Ищенко. "В Ростовской области живет очень много творческих, талантливых, деятельных людей. Принимая этот закон, мы закладываем основу для системной поддержки их начинаний", - сказал он. Ищенко уточнил, что на сегодняшний день было принято решение сфокусироваться на поддержке четырех сфер творчества - информационные технологии, гастрономия, мода и искусство. По мнению депутатов, эти четыре направления наиболее готовы к тому, чтобы получить новый импульс развития, поскольку в них сокрыт наибольший потенциал и они характерны для южного региона. Так, например, по словам Ищенко, гастрономический потенциал области еще не раскрыт в полной мере. Кроме того, на заседании в четверг было принято еще одно решение для поддержки данной сферы. Речь идет о предложении депутатов внести изменение в постановление правительства РФ, которое касается сезонных ограничений в работе летних веранд. На сегодняшний день данное ограничение обязывает заведения общепита после окончания летнего периода демонтировать и вывозить веранды, чтобы летом следующего года их снова смонтировать. Это создает дополнительнве издержки для бизнеса. По мнению депутатов, упоминание сезонности в отношении нестационарных объектов общепита является неоправданным, особенно для южных регионов. В Ростовской области, например, погода позволяет работать таким площадкам в открытом режиме с марта по ноябрь, а иногда и зимой. В этой связи депутаты предложили убрать формулировку "сезонные (летние)" из наименования "нестандартных объектов для оказания услуг общественного питания".
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россия, александр ищенко
Ростовская область , Россия, Александр Ищенко
Креативные индустрии в Ростовской области получат господдержку

Депутаты Ростовской области приняли закон о поддержке творческих индустрий

© Фото : Законодательное Собрание Ростовской области/Анатолий КарбиновСемнадцатое заседание Законодательного Собрания Ростовской области
Семнадцатое заседание Законодательного Собрания Ростовской области - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© Фото : Законодательное Собрание Ростовской области/Анатолий Карбинов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 фев - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Ростовской области приняли закон, определяющий возможность предоставления государственной поддержки людям, занятым в сфере некоторых творческих индустрий, сообщил журналистам председатель областного парламента Александр Ищенко.
Ростовской области живет очень много творческих, талантливых, деятельных людей. Принимая этот закон, мы закладываем основу для системной поддержки их начинаний", - сказал он.
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Ищенко уточнил, что на сегодняшний день было принято решение сфокусироваться на поддержке четырех сфер творчества - информационные технологии, гастрономия, мода и искусство. По мнению депутатов, эти четыре направления наиболее готовы к тому, чтобы получить новый импульс развития, поскольку в них сокрыт наибольший потенциал и они характерны для южного региона. Так, например, по словам Ищенко, гастрономический потенциал области еще не раскрыт в полной мере.
Кроме того, на заседании в четверг было принято еще одно решение для поддержки данной сферы. Речь идет о предложении депутатов внести изменение в постановление правительства РФ, которое касается сезонных ограничений в работе летних веранд.
На сегодняшний день данное ограничение обязывает заведения общепита после окончания летнего периода демонтировать и вывозить веранды, чтобы летом следующего года их снова смонтировать. Это создает дополнительнве издержки для бизнеса. По мнению депутатов, упоминание сезонности в отношении нестационарных объектов общепита является неоправданным, особенно для южных регионов. В Ростовской области, например, погода позволяет работать таким площадкам в открытом режиме с марта по ноябрь, а иногда и зимой.
В этой связи депутаты предложили убрать формулировку "сезонные (летние)" из наименования "нестандартных объектов для оказания услуг общественного питания".
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