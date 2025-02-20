https://ria.ru/20250220/depressiya-2000566631.html

В Британии начали исследовать, как юмор может помочь в лечении депрессии

В Британии начали исследовать, как юмор может помочь в лечении депрессии - РИА Новости, 20.02.2025

В Британии начали исследовать, как юмор может помочь в лечении депрессии

Испытания начались в Британии, чтобы выяснить, как стендап-комедия и другие развлекательные мероприятия влияют на психическое здоровье пациентов и как они могут РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T15:09:00+03:00

2025-02-20T15:09:00+03:00

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Испытания начались в Британии, чтобы выяснить, как стендап-комедия и другие развлекательные мероприятия влияют на психическое здоровье пациентов и как они могут помочь сократить расходы Национальной службы здравоохранения страны (NHS), сообщает в четверг телеканал Sky News. "Полным ходом идут испытания, чтобы выяснить, может ли "комедия по рецепту" помочь улучшить психическое здоровье людей и сократить расходы NHS, став альтернативой антидепрессантам", - передает канал. Финансирование на проведение испытаний получила технологическая компания Craic Health от благотворительной организации One Westminster. Проект нацелен на внедрение этой практики в службу здравоохранения для ее более широкого применения. "Комедия снижает уровень кортизола, вырабатывает дофамин, значительно высвобождает серотонин, эндорфины и хорошие нейропептиды", - объясняет основательница Craic Health Лу Джексон. Отмечается, что за 2023-2024 финансовый год число людей в Англии, прибегших к антидепрессантам, возросло на 2,1% по сравнению с периодом 2022-2023 и достигло 8,7 миллиона человек.

https://ria.ru/20250106/uchenye-1992636241.html

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в мире, англия, великобритания