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В Британии начали исследовать, как юмор может помочь в лечении депрессии - РИА Новости, 20.02.2025
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15:09 20.02.2025 (обновлено: 15:18 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/depressiya-2000566631.html
В Британии начали исследовать, как юмор может помочь в лечении депрессии
В Британии начали исследовать, как юмор может помочь в лечении депрессии - РИА Новости, 20.02.2025
В Британии начали исследовать, как юмор может помочь в лечении депрессии
Испытания начались в Британии, чтобы выяснить, как стендап-комедия и другие развлекательные мероприятия влияют на психическое здоровье пациентов и как они могут РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T15:09:00+03:00
2025-02-20T15:18:00+03:00
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Испытания начались в Британии, чтобы выяснить, как стендап-комедия и другие развлекательные мероприятия влияют на психическое здоровье пациентов и как они могут помочь сократить расходы Национальной службы здравоохранения страны (NHS), сообщает в четверг телеканал Sky News. "Полным ходом идут испытания, чтобы выяснить, может ли "комедия по рецепту" помочь улучшить психическое здоровье людей и сократить расходы NHS, став альтернативой антидепрессантам", - передает канал. Финансирование на проведение испытаний получила технологическая компания Craic Health от благотворительной организации One Westminster. Проект нацелен на внедрение этой практики в службу здравоохранения для ее более широкого применения. "Комедия снижает уровень кортизола, вырабатывает дофамин, значительно высвобождает серотонин, эндорфины и хорошие нейропептиды", - объясняет основательница Craic Health Лу Джексон. Отмечается, что за 2023-2024 финансовый год число людей в Англии, прибегших к антидепрессантам, возросло на 2,1% по сравнению с периодом 2022-2023 и достигло 8,7 миллиона человек.
https://ria.ru/20250106/uchenye-1992636241.html
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в мире, англия, великобритания
В мире, Англия, Великобритания
В Британии начали исследовать, как юмор может помочь в лечении депрессии

Sky News: в Британии начали исследовать стендап-комедию для борьбы с депрессией

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Испытания начались в Британии, чтобы выяснить, как стендап-комедия и другие развлекательные мероприятия влияют на психическое здоровье пациентов и как они могут помочь сократить расходы Национальной службы здравоохранения страны (NHS), сообщает в четверг телеканал Sky News.
«
"Полным ходом идут испытания, чтобы выяснить, может ли "комедия по рецепту" помочь улучшить психическое здоровье людей и сократить расходы NHS, став альтернативой антидепрессантам", - передает канал.
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Финансирование на проведение испытаний получила технологическая компания Craic Health от благотворительной организации One Westminster. Проект нацелен на внедрение этой практики в службу здравоохранения для ее более широкого применения.
«
"Комедия снижает уровень кортизола, вырабатывает дофамин, значительно высвобождает серотонин, эндорфины и хорошие нейропептиды", - объясняет основательница Craic Health Лу Джексон.
Отмечается, что за 2023-2024 финансовый год число людей в Англии, прибегших к антидепрессантам, возросло на 2,1% по сравнению с периодом 2022-2023 и достигло 8,7 миллиона человек.
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