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В Чехии не нашли признаков теракта в нападении подростка на женщин - РИА Новости, 20.02.2025
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18:15 20.02.2025 (обновлено: 18:23 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/chehija-2000623264.html
В Чехии не нашли признаков теракта в нападении подростка на женщин
В Чехии не нашли признаков теракта в нападении подростка на женщин - РИА Новости, 20.02.2025
В Чехии не нашли признаков теракта в нападении подростка на женщин
Нет никаких признаков того, что нападение 16-летнего подростка в четверг в чешском городе Градец-Кралове с ножом на двух женщин, приведшее к их смерти, носило... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T18:15:00+03:00
2025-02-20T18:23:00+03:00
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ПРАГА, 20 фев – РИА Новости. Нет никаких признаков того, что нападение 16-летнего подростка в четверг в чешском городе Градец-Кралове с ножом на двух женщин, приведшее к их смерти, носило террористический характер, заявила полиция в соцсети Х. "Мотивы нападавшего пока неясны. Однако нет никаких признаков того, что это был теракт. Информация, которой мы располагаем на данный момент и которая может еще измениться, свидетельствует о том, что выбор жертв был случайным. Нападавший является жителем города Градец-Краловек", - говорится в сообщении. Ранее полиция сообщила, что утром в четверг 16-летний подросток, чех по национальности, в одном из магазинов в торговой зоне в центре города Градец-Кралове напал с ножом на двух продавщиц, работавших в этом магазине. Одну из них он ударил ножом прямо между торговыми рядами, вторую - на выходе из магазина, после чего попытался скрыться через служебный выход. Полиция задержала предполагаемого преступника приблизительно в одном километре от места инцидента, потом неподалеку был найден и его нож, имеющий лезвие длиной около 20 сантиметров. Получившие тяжелые ранения женщины, несмотря на оперативную помощь прибывших медиков, скончались. В расследовании трагедии, помимо полиции, также участвует Национальное управление по борьбе с терроризмом, экстремизмом и киберпреступностью. Жители Чехии в разных концах страны начали сбор средств в помощь семьям двух погибших от руки подростка женщин. Руководство города Градец-Кралове также пообещало оказать им материальную поддержку.
https://ria.ru/20250220/tanker-2000592635.html
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в мире, чехия
В мире, Чехия
В Чехии не нашли признаков теракта в нападении подростка на женщин

Полиция Чехии не нашла признаков теракта в нападении подростка на двух женщин

© AP Photo / Josef VostarekЭкстренные службы на месте нападения подростка с ножом на двух женщин в чешском городе Градец-Кралове. 20 февраля 2025
Экстренные службы на месте нападения подростка с ножом на двух женщин в чешском городе Градец-Кралове. 20 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Josef Vostarek
Экстренные службы на месте нападения подростка с ножом на двух женщин в чешском городе Градец-Кралове. 20 февраля 2025
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ПРАГА, 20 фев – РИА Новости. Нет никаких признаков того, что нападение 16-летнего подростка в четверг в чешском городе Градец-Кралове с ножом на двух женщин, приведшее к их смерти, носило террористический характер, заявила полиция в соцсети Х.
«
"Мотивы нападавшего пока неясны. Однако нет никаких признаков того, что это был теракт. Информация, которой мы располагаем на данный момент и которая может еще измениться, свидетельствует о том, что выбор жертв был случайным. Нападавший является жителем города Градец-Краловек", - говорится в сообщении.
Танкер - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
В Италии рассматривают версию теракта после взрыва в порту Савоны
Вчера, 16:28
Ранее полиция сообщила, что утром в четверг 16-летний подросток, чех по национальности, в одном из магазинов в торговой зоне в центре города Градец-Кралове напал с ножом на двух продавщиц, работавших в этом магазине. Одну из них он ударил ножом прямо между торговыми рядами, вторую - на выходе из магазина, после чего попытался скрыться через служебный выход. Полиция задержала предполагаемого преступника приблизительно в одном километре от места инцидента, потом неподалеку был найден и его нож, имеющий лезвие длиной около 20 сантиметров. Получившие тяжелые ранения женщины, несмотря на оперативную помощь прибывших медиков, скончались.
В расследовании трагедии, помимо полиции, также участвует Национальное управление по борьбе с терроризмом, экстремизмом и киберпреступностью.
Жители Чехии в разных концах страны начали сбор средств в помощь семьям двух погибших от руки подростка женщин. Руководство города Градец-Кралове также пообещало оказать им материальную поддержку.
Наручники - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Чешская учительница обезвредила ученика, напавшего на нее с пистолетом
20 января, 23:51
 
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