https://ria.ru/20250220/blinovskaya-2000441170.html
"Киви-банк" должен Блиновской 438 тысяч рублей
"Киви-банк" должен Блиновской 438 тысяч рублей - РИА Новости, 20.02.2025
"Киви-банк" должен Блиновской 438 тысяч рублей
Лишившийся лицензии "Киви-банк" должен блогеру Елене Блиновской 438 тысяч рублей, сказано в материалах Арбитражного суда Москвы. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T03:19:00+03:00
2025-02-20T03:19:00+03:00
2025-02-20T03:19:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Лишившийся лицензии "Киви-банк" должен блогеру Елене Блиновской 438 тысяч рублей, сказано в материалах Арбитражного суда Москвы. "Заявитель просит включить требование ИП Блиновской Е.О. в размере 438 113,58 руб. в реестр требований кредиторов КИВИ Банк (АО)", - сказано в определении суда. Там уточняется, что с требованием обратилась не сама Блиновская, а назначенный ей судом после банкротства финансовый управляющий Мария Ознобихина. Поскольку имущество блогера находится под арестом, ее освободили от уплаты госпошлины. Суд проверит обоснованность требования 19 марта. Суд в ноябре прошлого года признал Блиновскую банкротом и ввел процедуру реализации ее имущества. По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц, и без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам этих организаций для легализации денег. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. На допросе в Савеловском райсуде она полностью признала вину по всем вменяемым ей статьям. Прокурор потребовал для нее шесть лет колонии. Арбитражный суд Москвы в апреле 2024 года по заявлению Банка России принял решение ликвидировать АО "Киви банк", у которого в феврале регулятор отозвал лицензию из-за систематических нарушений требований антиотмывочного законодательства. Представитель АСВ тогда сообщил в суде, что активы "Киви банка" оцениваются в 68,3 миллиарда рублей, а обязательства – в 43,2 миллиарда, что говорит об отсутствии у кредитной организации признаков банкротства.
https://ria.ru/20250110/blinovskaya-1993039559.html
https://ria.ru/20250213/blinovskaya-1999216259.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, елена блиновская, киви банк, агентство по страхованию вкладов
Происшествия, Москва, Елена Блиновская, КИВИ банк, Агентство по страхованию вкладов
"Киви-банк" должен Блиновской 438 тысяч рублей
Лишившийся лицензии "Киви-банк" должен Блиновской 438 тысяч рублей
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Лишившийся лицензии "Киви-банк" должен блогеру Елене Блиновской 438 тысяч рублей, сказано в материалах Арбитражного суда Москвы.
"Заявитель просит включить требование ИП Блиновской Е.О. в размере 438 113,58 руб. в реестр требований кредиторов КИВИ Банк (АО)", - сказано в определении суда.
Там уточняется, что с требованием обратилась не сама Блиновская
, а назначенный ей судом после банкротства финансовый управляющий Мария Ознобихина. Поскольку имущество блогера находится под арестом, ее освободили от уплаты госпошлины. Суд проверит обоснованность требования 19 марта.
Суд в ноябре прошлого года признал Блиновскую банкротом и ввел процедуру реализации ее имущества.
По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц, и без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам этих организаций для легализации денег.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. На допросе в Савеловском райсуде она полностью признала вину по всем вменяемым ей статьям. Прокурор потребовал для нее шесть лет колонии.
Арбитражный суд Москвы
в апреле 2024 года по заявлению Банка России принял решение ликвидировать АО "Киви банк
", у которого в феврале регулятор отозвал лицензию из-за систематических нарушений требований антиотмывочного законодательства. Представитель АСВ
тогда сообщил в суде, что активы "Киви банка" оцениваются в 68,3 миллиарда рублей, а обязательства – в 43,2 миллиарда, что говорит об отсутствии у кредитной организации признаков банкротства.