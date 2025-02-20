РФС проведет аналог "Бессмертного полка" на матчах Кубка России и РПЛ
16:13 20.02.2025 (обновлено: 12:56 29.04.2026)
РФС проведет аналог "Бессмертного полка" на матчах Кубка России и РПЛ

© РИА Новости / Евгений Одиноков — Участники акции "Бессмертный полк" в Москве
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российский футбольный союз (РФС) в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне проведет аналог акции "Бессмертный полк" на матчах Кубка России и Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщил РИА Новости источник.
В конце апреля и начале мая пройдут матчи финала пути РПЛ и полуфинала пути регионов Кубка России. На 3-4 мая запланированы игры 27-го тура РПЛ.
"Игроки российских клубов выйдут на поле с портретами своих родственников, которые принимали участие в ВОВ. Футбольный вариант "Бессмертного полка" пройдет перед майскими матчами Кубка России. Также акция будет организована перед ближайшими ко Дню Победы играми в РПЛ, Первой и Второй лигах", - сказал собеседник агентства.
"Кроме того, на матчах около Дня Победы планируется "оживить" голос диктора Всесоюзного радио Юрия Левитана. Серия медиапроектов "Футбол на страже Родины", в которой расскажем о футболистах-фронтовиках и тружениках тыла, а также о том, как футбол помогал бойцам и мирным жителям СССР не падать духом и легче переносить тяготы войны. Все эти мероприятия пройдут в рамках разработанной РФС программы мероприятий "Одна на всех! Команда, Родина, Победа!" к 80-летию Победы", - добавил источник.
ФутболРоссийский футбольный союз (РФС)РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Кубок России по футболуВокруг спортаБессмертный полк
 
