https://ria.ru/20250220/belorussija-2000598134.html

Ревенко рассказал об изменении численности армии Белоруссии

Ревенко рассказал об изменении численности армии Белоруссии - РИА Новости, 20.02.2025

Ревенко рассказал об изменении численности армии Белоруссии

Белоруссия не увеличивает численность армии, несмотря на военно-политическую обстановку и отсутствие доверия в Европе, сообщил начальник департамента... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T16:48:00+03:00

2025-02-20T16:48:00+03:00

2025-02-20T16:48:00+03:00

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МИНСК, 20 фев – РИА Новости. Белоруссия не увеличивает численность армии, несмотря на военно-политическую обстановку и отсутствие доверия в Европе, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны республики Валерий Ревенко. "Понимая, что возврат к доверию в Европе будет длительным процессом, принимая во внимание наличие других потенциальных внешних военных опасностей, продолжаем обеспечивать постоянную готовность вооруженных сил к решению задач по обеспечению военной безопасности и вооруженной защиты Республики Беларусь. При этом развиваем военную мощь и военный потенциал на уровне необходимой оборонной достаточности, не увеличивая численность вооруженных сил", - сказал Ревенко в четверг в Минске на брифинге для иностранных военных атташе, аккредитованных при МО республики. Среди негативных тенденций он назвал ускоренные темпы модернизации тактического ядерного оружия США, размещенного в Европе, высокий уровень военного присутствия США и стран НАТО в Восточной Европе, планы усиления военного присутствия в акватории Балтийского моря. Ревенко констатировал, что в прошлом году на боевое дежурство на территории Польши заступила уже вторая американская база противоракетной обороны в Европе. Он также обратил внимание, что вызывает беспокойство практика "выборочного" приглашения стран-участниц Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности для наблюдения на проводимые государствами Запада военные учения. Ревенко также отметил, что в Польше и странах Балтии идет совершенствование военной инфраструктуры в интересах размещения войск союзников по НАТО, растут оборонные расходы, наращивается боевой и численный состав национальных вооруженных сил. На этом фоне, по словам Ревенко, основные усилия Белоруссии по-прежнему сосредоточены на развитии систем управления, разведки, радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны, ракетных войск и артиллерии, использовании беспилотников и противодействии им. Для совершенствования подсистемы артиллерийской разведки совместно с Госкомвоенпромом Белоруссии идет работа над созданием собственной радиолокационной станции контрбатарейной борьбы. Как отметил Ревенко, отличительной особенностью подготовки белорусской армии стало проведение основной части мероприятий слаживания на незнакомой местности вне полигонов, а также на участках государственной границы в ходе мероприятий по совместной подготовке с территориальными органами пограничной службы. "Уделяя пристальное внимание всесторонней подготовке личного состава, руководство министерства обороны Республики Беларусь придает большое значение переоснащению и перевооружению вооруженных сил", - сказал он. Ревенко подчеркнул, что, например, благодаря военно-техническому сотрудничеству с РФ продолжается поставка в армию самолетов Су-30СМ, вертолетов Ми-35, ЗРК "Тор-М2К", бронетранспортеров БТР-82А, радиолокационных комплексов, стрелкового оружия, боеприпасов и другого военно-технического имущества. По его данным, планируется поэтапное перевооружение войск ПВО Белоруссии посредством закупки новых и модернизации имеющихся зенитных ракетных комплексов. "Внимание уделяется модернизации образцов техники… Беларусь более не практикует уничтожение качественного вооружения в ответ на расплывчатые обещания безопасности и уважения ее суверенитета, как это было на начальных этапах независимости", - подчеркнул Ревенко.

https://ria.ru/20241208/minsk-1988045132.html

https://ria.ru/20241208/minsk-1988044905.html

https://ria.ru/20241126/armiya-1985881974.html

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белоруссия, европа, сша, нато, су-30см, ми-35, в мире