Рейтинг@Mail.ru
Ревенко рассказал об изменении численности армии Белоруссии - РИА Новости, 20.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:48 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/belorussija-2000598134.html
Ревенко рассказал об изменении численности армии Белоруссии
Ревенко рассказал об изменении численности армии Белоруссии - РИА Новости, 20.02.2025
Ревенко рассказал об изменении численности армии Белоруссии
Белоруссия не увеличивает численность армии, несмотря на военно-политическую обстановку и отсутствие доверия в Европе, сообщил начальник департамента... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T16:48:00+03:00
2025-02-20T16:48:00+03:00
белоруссия
европа
сша
нато
су-30см
ми-35
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1993969850_0:28:3072:1756_1920x0_80_0_0_2f951050a705799b536976ff4eb0a6ee.jpg
МИНСК, 20 фев – РИА Новости. Белоруссия не увеличивает численность армии, несмотря на военно-политическую обстановку и отсутствие доверия в Европе, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны республики Валерий Ревенко. "Понимая, что возврат к доверию в Европе будет длительным процессом, принимая во внимание наличие других потенциальных внешних военных опасностей, продолжаем обеспечивать постоянную готовность вооруженных сил к решению задач по обеспечению военной безопасности и вооруженной защиты Республики Беларусь. При этом развиваем военную мощь и военный потенциал на уровне необходимой оборонной достаточности, не увеличивая численность вооруженных сил", - сказал Ревенко в четверг в Минске на брифинге для иностранных военных атташе, аккредитованных при МО республики. Среди негативных тенденций он назвал ускоренные темпы модернизации тактического ядерного оружия США, размещенного в Европе, высокий уровень военного присутствия США и стран НАТО в Восточной Европе, планы усиления военного присутствия в акватории Балтийского моря. Ревенко констатировал, что в прошлом году на боевое дежурство на территории Польши заступила уже вторая американская база противоракетной обороны в Европе. Он также обратил внимание, что вызывает беспокойство практика "выборочного" приглашения стран-участниц Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности для наблюдения на проводимые государствами Запада военные учения. Ревенко также отметил, что в Польше и странах Балтии идет совершенствование военной инфраструктуры в интересах размещения войск союзников по НАТО, растут оборонные расходы, наращивается боевой и численный состав национальных вооруженных сил. На этом фоне, по словам Ревенко, основные усилия Белоруссии по-прежнему сосредоточены на развитии систем управления, разведки, радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны, ракетных войск и артиллерии, использовании беспилотников и противодействии им. Для совершенствования подсистемы артиллерийской разведки совместно с Госкомвоенпромом Белоруссии идет работа над созданием собственной радиолокационной станции контрбатарейной борьбы. Как отметил Ревенко, отличительной особенностью подготовки белорусской армии стало проведение основной части мероприятий слаживания на незнакомой местности вне полигонов, а также на участках государственной границы в ходе мероприятий по совместной подготовке с территориальными органами пограничной службы. "Уделяя пристальное внимание всесторонней подготовке личного состава, руководство министерства обороны Республики Беларусь придает большое значение переоснащению и перевооружению вооруженных сил", - сказал он. Ревенко подчеркнул, что, например, благодаря военно-техническому сотрудничеству с РФ продолжается поставка в армию самолетов Су-30СМ, вертолетов Ми-35, ЗРК "Тор-М2К", бронетранспортеров БТР-82А, радиолокационных комплексов, стрелкового оружия, боеприпасов и другого военно-технического имущества. По его данным, планируется поэтапное перевооружение войск ПВО Белоруссии посредством закупки новых и модернизации имеющихся зенитных ракетных комплексов. "Внимание уделяется модернизации образцов техники… Беларусь более не практикует уничтожение качественного вооружения в ответ на расплывчатые обещания безопасности и уважения ее суверенитета, как это было на начальных этапах независимости", - подчеркнул Ревенко.
https://ria.ru/20241208/minsk-1988045132.html
https://ria.ru/20241208/minsk-1988044905.html
https://ria.ru/20241126/armiya-1985881974.html
белоруссия
европа
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1993969850_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_640a546b2f0d737277ba7dd20902fbd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, европа, сша, нато, су-30см, ми-35, в мире
Белоруссия, Европа, США, НАТО, Су-30СМ, Ми-35, В мире
Ревенко рассказал об изменении численности армии Белоруссии

Ревенко: Белоруссия не увеличивает численность армии, несмотря на ситуацию

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкБелорусские пограничники
Белорусские пограничники - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Белорусские пограничники. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 20 фев – РИА Новости. Белоруссия не увеличивает численность армии, несмотря на военно-политическую обстановку и отсутствие доверия в Европе, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны республики Валерий Ревенко.
"Понимая, что возврат к доверию в Европе будет длительным процессом, принимая во внимание наличие других потенциальных внешних военных опасностей, продолжаем обеспечивать постоянную готовность вооруженных сил к решению задач по обеспечению военной безопасности и вооруженной защиты Республики Беларусь. При этом развиваем военную мощь и военный потенциал на уровне необходимой оборонной достаточности, не увеличивая численность вооруженных сил", - сказал Ревенко в четверг в Минске на брифинге для иностранных военных атташе, аккредитованных при МО республики.
Зенитные ракетно-пушечные комплексы на военном параде в Минске - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
В Белоруссии объяснили, почему не планируют увеличивать численность армии
8 декабря 2024, 20:31
Среди негативных тенденций он назвал ускоренные темпы модернизации тактического ядерного оружия США, размещенного в Европе, высокий уровень военного присутствия США и стран НАТО в Восточной Европе, планы усиления военного присутствия в акватории Балтийского моря.
Ревенко констатировал, что в прошлом году на боевое дежурство на территории Польши заступила уже вторая американская база противоракетной обороны в Европе. Он также обратил внимание, что вызывает беспокойство практика "выборочного" приглашения стран-участниц Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности для наблюдения на проводимые государствами Запада военные учения. Ревенко также отметил, что в Польше и странах Балтии идет совершенствование военной инфраструктуры в интересах размещения войск союзников по НАТО, растут оборонные расходы, наращивается боевой и численный состав национальных вооруженных сил.
На этом фоне, по словам Ревенко, основные усилия Белоруссии по-прежнему сосредоточены на развитии систем управления, разведки, радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны, ракетных войск и артиллерии, использовании беспилотников и противодействии им. Для совершенствования подсистемы артиллерийской разведки совместно с Госкомвоенпромом Белоруссии идет работа над созданием собственной радиолокационной станции контрбатарейной борьбы.
Как отметил Ревенко, отличительной особенностью подготовки белорусской армии стало проведение основной части мероприятий слаживания на незнакомой местности вне полигонов, а также на участках государственной границы в ходе мероприятий по совместной подготовке с территориальными органами пограничной службы.
Минск - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
В Минске заявили о готовности отвечать на угрозы от незаконных формирований
8 декабря 2024, 20:28
"Уделяя пристальное внимание всесторонней подготовке личного состава, руководство министерства обороны Республики Беларусь придает большое значение переоснащению и перевооружению вооруженных сил", - сказал он. Ревенко подчеркнул, что, например, благодаря военно-техническому сотрудничеству с РФ продолжается поставка в армию самолетов Су-30СМ, вертолетов Ми-35, ЗРК "Тор-М2К", бронетранспортеров БТР-82А, радиолокационных комплексов, стрелкового оружия, боеприпасов и другого военно-технического имущества. По его данным, планируется поэтапное перевооружение войск ПВО Белоруссии посредством закупки новых и модернизации имеющихся зенитных ракетных комплексов.
"Внимание уделяется модернизации образцов техники… Беларусь более не практикует уничтожение качественного вооружения в ответ на расплывчатые обещания безопасности и уважения ее суверенитета, как это было на начальных этапах независимости", - подчеркнул Ревенко.
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
В Белоруссии назвали российскую армию самой мощной в мире
26 ноября 2024, 20:55
 
БелоруссияЕвропаСШАНАТОСу-30СММи-35В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала