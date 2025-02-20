https://ria.ru/20250220/belorussija-2000524917.html

В Минобороны Белоруссии заявили о надежде на действия Трампа по Украине

В Минобороны Белоруссии заявили о надежде на действия Трампа по Украине - РИА Новости, 20.02.2025

В Минобороны Белоруссии заявили о надежде на действия Трампа по Украине

Белоруссия надеется, что президент США Дональд Трамп выполнит свои обещания по скорейшему урегулированию конфликта на Украине, и готова со своей стороны внести... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T13:07:00+03:00

2025-02-20T13:07:00+03:00

2025-02-20T13:11:00+03:00

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МИНСК, 20 фев - РИА Новости. Белоруссия надеется, что президент США Дональд Трамп выполнит свои обещания по скорейшему урегулированию конфликта на Украине, и готова со своей стороны внести в мирный процесс свой вклад, заявил начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны республики Валерий Ревенко. "Полагаем, что недавно вступивший в должность президент США Трамп выполнит свои обещания и сделает всё возможное для скорейшего мирного урегулирования. Конечно, его невозможно достичь за один день и усилиями одной страны, однако имеется достаточно государств, готовых внести вклад в решение украинской проблемы. Республика Беларусь в их числе, что уже неоднократно доказывала на деле", - сказал Ревенко в четверг в Минске на брифинге для иностранных военных атташе, аккредитованных в республике. При этом, по его словам, необходимо помнить, что без создания устойчивой архитектуры международной и региональной безопасности, без осознания странами Запада необходимости в полной мере учитывать интересы безопасности России и Белоруссии обстановка в регионе не сможет вернуться к стабильному и добрососедскому состоянию. Ревенко напомнил, что Белоруссия живет в условиях искусственно созданной напряженности на западных рубежах и в условиях, когда на территории соседнего государства, Украины, продолжается военный конфликт. "Республика Беларусь не является его стороной (конфликта на Украине – ред.), несмотря на то, что не раз предпринимались попытки втянуть нас в эту смоделированную и подпитываемую извне войну между братскими народами. Белорусское руководство продолжает предпринимать все усилия, чтобы сохранить мир в данных условиях. При этом вооруженные силы остаются готовыми к решительным действиям, если они потребуются для защиты территории Республики Беларусь. Как не раз говорил глава государства: "Ответ будет мгновенным", - сказал Ревенко.

https://ria.ru/20241107/lukashenko-1982401548.html

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в мире, белоруссия, украина, сша, дональд трамп