https://ria.ru/20250220/afganistan-2000653930.html

В Афганистане заявили, что готовы сотрудничать со всеми странами мира

В Афганистане заявили, что готовы сотрудничать со всеми странами мира - РИА Новости, 20.02.2025

В Афганистане заявили, что готовы сотрудничать со всеми странами мира

Афганистан готов к позитивному взаимодействию со всеми странами мира, если это не противоречит национальным интересам и исламу, заявил в четверг глава... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T21:06:00+03:00

2025-02-20T21:06:00+03:00

2025-02-20T21:06:00+03:00

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Афганистан готов к позитивному взаимодействию со всеми странами мира, если это не противоречит национальным интересам и исламу, заявил в четверг глава афганского минобороны Мохаммад Якуб на церемонии открытия нового отделения военного госпиталя в Кабуле, приводят цитаты новостной портал Tolo news."Пока это не противоречит нашим национальным интересам, мы готовы сотрудничать со всеми государствами. Мы являемся частью этого мира и хотим жить бок о бок с мировым сообществом", - сказал министр.Якуб призвал призвал афганцев, проживающих за рубежом, вернуться и внести свой вклад в восстановление Афганистана. "Мы просим их вернуться в свою страну и служить своему народу. Это правда, что зарплаты за границей выше, удобства лучше, а жизнь комфортнее. Мы также понимаем, что у некоторых могут быть опасения, но все же это великая цель", - сказал глава минобороны. Глава генштаба афганских ВС Фасихуддин Фитрат на церемонии заявил, что время полевых командиров и раздробленности в Афганистане закончилось. "Есть те, кто в течение 20 лет сражался против величайших держав мира, и сегодня у них есть возможность в полной мере показать себя в защите Афганистана. Мы доказали это на практике - кто бы ни восстал против нас в любой точке Афганистана, он был раздавлен на месте", - заявил Фитрат. Как отмечает Tolo news, новое отделение военного госпиталя на 100 койко-мест и стоимостью в два миллиарда афгани (27,2 миллиона долларов) помимо военных будет оказывать медицинскую помощь и гражданским лицам. Во время войны 2001-2021 годов военнослужащие НАТО "реквизировали" это отделение госпиталя для своей военной базы.

https://ria.ru/20250214/afganistan-1999491302.html

https://ria.ru/20250216/afganistan-1999723960.html

https://ria.ru/20241020/dorogi-1979006434.html

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в мире, афганистан, кабул (город), нато