В Афганистане заявили, что готовы сотрудничать со всеми странами мира
Министр обороны Афганистана Якуб: страна готова сотрудничать со всем миром
Кабул. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Афганистан готов к позитивному взаимодействию со всеми странами мира, если это не противоречит национальным интересам и исламу, заявил в четверг глава афганского минобороны Мохаммад Якуб на церемонии открытия нового отделения военного госпиталя в Кабуле, приводят цитаты новостной портал Tolo news.
«
"Пока это не противоречит нашим национальным интересам, мы готовы сотрудничать со всеми государствами. Мы являемся частью этого мира и хотим жить бок о бок с мировым сообществом", - сказал министр.
Афганистан назвал доклад об "Аль-Каиде" неточным
14 февраля, 20:26
«
Якуб призвал призвал афганцев, проживающих за рубежом, вернуться и внести свой вклад в восстановление Афганистана. "Мы просим их вернуться в свою страну и служить своему народу. Это правда, что зарплаты за границей выше, удобства лучше, а жизнь комфортнее. Мы также понимаем, что у некоторых могут быть опасения, но все же это великая цель", - сказал глава минобороны.
«
Глава генштаба афганских ВС Фасихуддин Фитрат на церемонии заявил, что время полевых командиров и раздробленности в Афганистане закончилось. "Есть те, кто в течение 20 лет сражался против величайших держав мира, и сегодня у них есть возможность в полной мере показать себя в защите Афганистана. Мы доказали это на практике - кто бы ни восстал против нас в любой точке Афганистана, он был раздавлен на месте", - заявил Фитрат.
В ООН разрешили вице-премьеру Афганистана лечиться за рубежом
16 февраля, 22:31
Как отмечает Tolo news, новое отделение военного госпиталя на 100 койко-мест и стоимостью в два миллиарда афгани (27,2 миллиона долларов) помимо военных будет оказывать медицинскую помощь и гражданским лицам.
Во время войны 2001-2021 годов военнослужащие НАТО "реквизировали" это отделение госпиталя для своей военной базы.
Власти Афганистана решили присвоить новым дорогам "правильные" названия
20 октября 2024, 18:36