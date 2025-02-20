https://ria.ru/20250220/abkhaziya-2000647192.html

СК возбудил дело о разжигании ненависти к живущим в Абхазии россиянам

СК возбудил дело о разжигании ненависти к живущим в Абхазии россиянам - РИА Новости, 21.02.2025

СК возбудил дело о разжигании ненависти к живущим в Абхазии россиянам

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о разжигании ненависти к проживающим в Абхазии русским, армянам и абхазам с российским гражданством,... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-20T20:18:00+03:00

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2025-02-21T02:34:00+03:00

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о разжигании ненависти к проживающим в Абхазии русским, армянам и абхазам с российским гражданством, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. "В Главном следственном управлении СК России возбуждено уголовное дело о разжигании ненависти и вражды с угрозой применения насилия в отношении проживающих в Республике Абхазии армян, русских и абхазов, имеющих гражданство Российской Федерации (пункт "а" части второй статьи 282 Уголовного кодекса Российской Федерации)", — сказала она. По данным СК, не позднее 16 февраля в интернете появились призывы к преследованию людей этих национальностей, массовым репрессиям в отношении них и другим противоправным действиям, в том числе к применению насилия против армян. Исследуются и другие эпизоды, добавила Петренко. Следователи проверяют на причастность в преступлению Энвера Бганбу, Юрия Ванабу, Дмитрия Ардзинбу, Геннадия Айбу, Гочи Пилию, Масика Шакрыла и других.Утром в СК заявили, что начали проверку после сообщений СМИ о нарушениях прав граждан на выборах президента Абхазии. В частности, речь шла о давлении на глав сельских поселений Цандрипша Гагрского района. По данным следствия, 19 февраля несколько десятков человек, прибывших ориентировочно на 20 машинах, пытались заставить глав поселений склонить местное армянское население к отказу от участия в выборах президента.Второй тур выборов президента Абхазии пройдет 1 марта. На пост главы республики баллотируются видный политический деятель Бадра Гунба и оппозиционный кандидат Адгур Ардзинба.

https://ria.ru/20250217/abkhaziya-1999912351.html

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россия, абхазия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия