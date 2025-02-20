https://ria.ru/20250220/abkhaziya-2000561298.html

СК проверит сообщения о нарушении прав россиян на выборах в Абхазии

СК проверит сообщения о нарушении прав россиян на выборах в Абхазии - РИА Новости, 20.02.2025

СК проверит сообщения о нарушении прав россиян на выборах в Абхазии

Следственный комитет России уточнил, что проверит сообщения СМИ о нарушении прав проживающих в Абхазии граждан России в ходе выборов президента республики. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T14:49:00+03:00

2025-02-20T14:49:00+03:00

2025-02-20T14:49:00+03:00

россия

абхазия

гагрский район

светлана петренко

адгур ардзинба

следственный комитет россии (ск рф)

президентские выборы в абхазии

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Следственный комитет России уточнил, что проверит сообщения СМИ о нарушении прав проживающих в Абхазии граждан России в ходе выборов президента республики. Ранее СК сообщил, что "устанавливает новые факты нарушения прав граждан в ходе выборов президента Абхазии", идет проверка данных СМИ, согласно которым 19 февраля в населенных пунктах поселка Цандрипш Гагрского района несколько десятков человек, прибывших, ориентировочно, на 20 машинах, оказывали давление на глав местных сельских поселений, чтобы склонить к отказу от участия в выборах. "Следственный комитет России в рамках проводимой процессуальной проверки устанавливает новые факты угроз и нарушений прав абхазов, армян, русских и людей других национальностей, имеющих российское гражданство, допущенные в ходе выборов президента Абхазии", - сказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Второй тур выборов президента Абхазии пройдет первого марта. На пост главы республики баллотируется видный политический деятель Бадра Гунба и оппозиционный кандидат Адгур Ардзинба.

https://ria.ru/20250219/abkhaziya-2000405226.html

россия

абхазия

гагрский район

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Ольга Фомченкова

россия, абхазия, гагрский район, светлана петренко, адгур ардзинба, следственный комитет россии (ск рф), президентские выборы в абхазии