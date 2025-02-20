СК проверит сообщения о нарушении прав россиян на выборах в Абхазии
СК проверит сообщения СМИ о нарушении прав россиян на выборах президента Абхазии
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГолосование на выборах президента Абхазии на избирательном участке в Сухуме
Голосование на выборах президента Абхазии на избирательном участке в Сухуме
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Следственный комитет России уточнил, что проверит сообщения СМИ о нарушении прав проживающих в Абхазии граждан России в ходе выборов президента республики.
Ранее СК сообщил, что "устанавливает новые факты нарушения прав граждан в ходе выборов президента Абхазии", идет проверка данных СМИ, согласно которым 19 февраля в населенных пунктах поселка Цандрипш Гагрского района несколько десятков человек, прибывших, ориентировочно, на 20 машинах, оказывали давление на глав местных сельских поселений, чтобы склонить к отказу от участия в выборах.
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"Следственный комитет России в рамках проводимой процессуальной проверки устанавливает новые факты угроз и нарушений прав абхазов, армян, русских и людей других национальностей, имеющих российское гражданство, допущенные в ходе выборов президента Абхазии", - сказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Второй тур выборов президента Абхазии пройдет первого марта. На пост главы республики баллотируется видный политический деятель Бадра Гунба и оппозиционный кандидат Адгур Ардзинба.
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