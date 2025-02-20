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СК проверит сообщения о нарушении прав россиян на выборах в Абхазии - РИА Новости, 20.02.2025
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14:49 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/abkhaziya-2000561298.html
СК проверит сообщения о нарушении прав россиян на выборах в Абхазии
СК проверит сообщения о нарушении прав россиян на выборах в Абхазии - РИА Новости, 20.02.2025
СК проверит сообщения о нарушении прав россиян на выборах в Абхазии
Следственный комитет России уточнил, что проверит сообщения СМИ о нарушении прав проживающих в Абхазии граждан России в ходе выборов президента республики. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T14:49:00+03:00
2025-02-20T14:49:00+03:00
россия
абхазия
гагрский район
светлана петренко
адгур ардзинба
следственный комитет россии (ск рф)
президентские выборы в абхазии
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Следственный комитет России уточнил, что проверит сообщения СМИ о нарушении прав проживающих в Абхазии граждан России в ходе выборов президента республики. Ранее СК сообщил, что "устанавливает новые факты нарушения прав граждан в ходе выборов президента Абхазии", идет проверка данных СМИ, согласно которым 19 февраля в населенных пунктах поселка Цандрипш Гагрского района несколько десятков человек, прибывших, ориентировочно, на 20 машинах, оказывали давление на глав местных сельских поселений, чтобы склонить к отказу от участия в выборах. "Следственный комитет России в рамках проводимой процессуальной проверки устанавливает новые факты угроз и нарушений прав абхазов, армян, русских и людей других национальностей, имеющих российское гражданство, допущенные в ходе выборов президента Абхазии", - сказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Второй тур выборов президента Абхазии пройдет первого марта. На пост главы республики баллотируется видный политический деятель Бадра Гунба и оппозиционный кандидат Адгур Ардзинба.
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россия
абхазия
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россия, абхазия, гагрский район, светлана петренко, адгур ардзинба, следственный комитет россии (ск рф), президентские выборы в абхазии
Россия, Абхазия, Гагрский район, Светлана Петренко, Адгур Ардзинба, Следственный комитет России (СК РФ), Президентские выборы в Абхазии
СК проверит сообщения о нарушении прав россиян на выборах в Абхазии

СК проверит сообщения СМИ о нарушении прав россиян на выборах президента Абхазии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГолосование на выборах президента Абхазии на избирательном участке в Сухуме
Голосование на выборах президента Абхазии на избирательном участке в Сухуме - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Голосование на выборах президента Абхазии на избирательном участке в Сухуме
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Следственный комитет России уточнил, что проверит сообщения СМИ о нарушении прав проживающих в Абхазии граждан России в ходе выборов президента республики.
Ранее СК сообщил, что "устанавливает новые факты нарушения прав граждан в ходе выборов президента Абхазии", идет проверка данных СМИ, согласно которым 19 февраля в населенных пунктах поселка Цандрипш Гагрского района несколько десятков человек, прибывших, ориентировочно, на 20 машинах, оказывали давление на глав местных сельских поселений, чтобы склонить к отказу от участия в выборах.
«
"Следственный комитет России в рамках проводимой процессуальной проверки устанавливает новые факты угроз и нарушений прав абхазов, армян, русских и людей других национальностей, имеющих российское гражданство, допущенные в ходе выборов президента Абхазии", - сказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Второй тур выборов президента Абхазии пройдет первого марта. На пост главы республики баллотируется видный политический деятель Бадра Гунба и оппозиционный кандидат Адгур Ардзинба.
Досрочные президентские выборы в Абхазии - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
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РоссияАбхазияГагрский районСветлана ПетренкоАдгур АрдзинбаСледственный комитет России (СК РФ)Президентские выборы в Абхазии
 
 
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