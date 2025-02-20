СК начал проверку после сообщений о нарушениях на выборах в Абхазии
СК проверяет сообщения о нарушениях прав граждан на выборах президента Абхазии
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГолосование на выборах президента Абхазии на избирательном участке в Сухуме
Голосование на выборах президента Абхазии на избирательном участке в Сухуме. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. СК начал проверку после сообщений СМИ о нарушениях прав граждан на выборах президента Абхазии, заявила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
"Следственный комитет России в рамках процессуальной проверки устанавливает новые факты нарушения прав граждан в ходе выборов президента Абхазии. Согласно положениям УК России, иностранные граждане, совершившие преступление вне пределов России, подлежат уголовной ответственности по нормам российского законодательства в случае, если преступление направлено против гражданина России", — сказала собеседница агентства.
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По данным в СМИ и интернете, 19 февраля в населенных пунктах поселка Цандрипш Гагрского района несколько десятков человек, прибывших, ориентировочно, на двадцати машинах, оказывали давление на глав сельских поселений, чтобы склонить местное армянское население к отказу от участия в выборах.
"В рамках проверки назначены необходимые экспертизы, в том числе лингвистические. Следствием подготовлен запрос о правовой помощи. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение", — добавила Петренко.
Второй тур выборов президента Абхазии пройдет первого марта. На пост главы республики баллотируется видный политический деятель Бадра Гунба и оппозиционный кандидат Адгур Ардзинба.
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