https://ria.ru/20250220/abkhaziya-2000487272.html

СК начал проверку после сообщений о нарушениях на выборах в Абхазии

СК начал проверку после сообщений о нарушениях на выборах в Абхазии - РИА Новости, 20.02.2025

СК начал проверку после сообщений о нарушениях на выборах в Абхазии

СК начал проверку после сообщений СМИ о нарушениях прав граждан на выборах президента Абхазии, заявила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T10:40:00+03:00

2025-02-20T10:40:00+03:00

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. СК начал проверку после сообщений СМИ о нарушениях прав граждан на выборах президента Абхазии, заявила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко."Следственный комитет России в рамках процессуальной проверки устанавливает новые факты нарушения прав граждан в ходе выборов президента Абхазии. Согласно положениям УК России, иностранные граждане, совершившие преступление вне пределов России, подлежат уголовной ответственности по нормам российского законодательства в случае, если преступление направлено против гражданина России", — сказала собеседница агентства.По данным в СМИ и интернете, 19 февраля в населенных пунктах поселка Цандрипш Гагрского района несколько десятков человек, прибывших, ориентировочно, на двадцати машинах, оказывали давление на глав сельских поселений, чтобы склонить местное армянское население к отказу от участия в выборах."В рамках проверки назначены необходимые экспертизы, в том числе лингвистические. Следствием подготовлен запрос о правовой помощи. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение", — добавила Петренко.Второй тур выборов президента Абхазии пройдет первого марта. На пост главы республики баллотируется видный политический деятель Бадра Гунба и оппозиционный кандидат Адгур Ардзинба.

https://ria.ru/20250218/gunba-1999950959.html

https://ria.ru/20250215/abkhaziya-1999617814.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

абхазия, россия, следственный комитет россии (ск рф), в мире, президентские выборы в абхазии, адгур ардзинба, светлана петренко, гагрский район