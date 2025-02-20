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СК начал проверку после сообщений о нарушениях на выборах в Абхазии - РИА Новости, 20.02.2025
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10:40 20.02.2025 (обновлено: 11:22 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/abkhaziya-2000487272.html
СК начал проверку после сообщений о нарушениях на выборах в Абхазии
СК начал проверку после сообщений о нарушениях на выборах в Абхазии - РИА Новости, 20.02.2025
СК начал проверку после сообщений о нарушениях на выборах в Абхазии
СК начал проверку после сообщений СМИ о нарушениях прав граждан на выборах президента Абхазии, заявила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T10:40:00+03:00
2025-02-20T11:22:00+03:00
абхазия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
в мире
президентские выборы в абхазии
адгур ардзинба
светлана петренко
гагрский район
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. СК начал проверку после сообщений СМИ о нарушениях прав граждан на выборах президента Абхазии, заявила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко."Следственный комитет России в рамках процессуальной проверки устанавливает новые факты нарушения прав граждан в ходе выборов президента Абхазии. Согласно положениям УК России, иностранные граждане, совершившие преступление вне пределов России, подлежат уголовной ответственности по нормам российского законодательства в случае, если преступление направлено против гражданина России", — сказала собеседница агентства.По данным в СМИ и интернете, 19 февраля в населенных пунктах поселка Цандрипш Гагрского района несколько десятков человек, прибывших, ориентировочно, на двадцати машинах, оказывали давление на глав сельских поселений, чтобы склонить местное армянское население к отказу от участия в выборах."В рамках проверки назначены необходимые экспертизы, в том числе лингвистические. Следствием подготовлен запрос о правовой помощи. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение", — добавила Петренко.Второй тур выборов президента Абхазии пройдет первого марта. На пост главы республики баллотируется видный политический деятель Бадра Гунба и оппозиционный кандидат Адгур Ардзинба.
https://ria.ru/20250218/gunba-1999950959.html
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абхазия, россия, следственный комитет россии (ск рф), в мире, президентские выборы в абхазии, адгур ардзинба, светлана петренко, гагрский район
Абхазия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), В мире, Президентские выборы в Абхазии, Адгур Ардзинба, Светлана Петренко, Гагрский район
СК начал проверку после сообщений о нарушениях на выборах в Абхазии

СК проверяет сообщения о нарушениях прав граждан на выборах президента Абхазии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГолосование на выборах президента Абхазии на избирательном участке в Сухуме
Голосование на выборах президента Абхазии на избирательном участке в Сухуме - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Голосование на выборах президента Абхазии на избирательном участке в Сухуме. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. СК начал проверку после сообщений СМИ о нарушениях прав граждан на выборах президента Абхазии, заявила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
"Следственный комитет России в рамках процессуальной проверки устанавливает новые факты нарушения прав граждан в ходе выборов президента Абхазии. Согласно положениям УК России, иностранные граждане, совершившие преступление вне пределов России, подлежат уголовной ответственности по нормам российского законодательства в случае, если преступление направлено против гражданина России", — сказала собеседница агентства.
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По данным в СМИ и интернете, 19 февраля в населенных пунктах поселка Цандрипш Гагрского района несколько десятков человек, прибывших, ориентировочно, на двадцати машинах, оказывали давление на глав сельских поселений, чтобы склонить местное армянское население к отказу от участия в выборах.
"В рамках проверки назначены необходимые экспертизы, в том числе лингвистические. Следствием подготовлен запрос о правовой помощи. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение", — добавила Петренко.
Второй тур выборов президента Абхазии пройдет первого марта. На пост главы республики баллотируется видный политический деятель Бадра Гунба и оппозиционный кандидат Адгур Ардзинба.
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АбхазияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)В миреПрезидентские выборы в АбхазииАдгур АрдзинбаСветлана ПетренкоГагрский район
 
 
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