https://ria.ru/20250219/zhku-2000199742.html

Россиянам назвали способ сэкономить 5-10 тысяч рублей на оплате ЖКУ

Россиянам назвали способ сэкономить 5-10 тысяч рублей на оплате ЖКУ - РИА Новости, 19.02.2025

Россиянам назвали способ сэкономить 5-10 тысяч рублей на оплате ЖКУ

Снизить счета за коммуналку возможно, если поддерживать в норме состояние сантехники, сократить энергопотребление и тщательно следить за платежными документами, РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T02:17:00+03:00

2025-02-19T02:17:00+03:00

2025-02-19T05:56:00+03:00

жкх

мгпу

жилищно-коммунальные услуги

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Снизить счета за коммуналку возможно, если поддерживать в норме состояние сантехники, сократить энергопотребление и тщательно следить за платежными документами, рассказал агентству “Прайм” Виталий Матвеев, начальник департамента права ИЭУиП ГАОУ ВО МГПУ.Прежде всего, проверьте, не является ли платежка в вашем почтовом ящике поддельной — иначе деньги уйдут на счета мошенников, и вернуть их не получится. Не торопитесь оплачивать чужую квитанцию - в этом случае вернуть средства можно, но это долго и хлопотно. Проверяйте, чтобы в документе не было услуг, которыми вы не пользуетесь, например, радиоточки.На все коммунальные услуги у вас должны стоять приборы учета, при этом важно следить, чтобы их показания были учтены. В противном случае, придется платить по нормативам, а это обычно невыгодно.И, наконец, следите за состоянием домашней сантехники, чтобы избежать подтекания и лишнего расхода воды, экономьте электроэнергию и используйте энергосберегающую технику. Все это в совокупности поможет сберечь 5-10 тысяч рублей в год, заключил Матвеев.

https://ria.ru/20241031/zhkkh-1981026860.html

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жкх, мгпу, жилищно-коммунальные услуги