https://ria.ru/20250219/zhestyannikov-2000384553.html
Жестянников: молодежные парламенты Вологодчины и ЛНР продолжат сотрудничать
Жестянников: молодежные парламенты Вологодчины и ЛНР продолжат сотрудничать - РИА Новости, 19.02.2025
Жестянников: молодежные парламенты Вологодчины и ЛНР продолжат сотрудничать
Молодежные парламенты Вологодской области и Луганской Народной Республики выходят на новый уровень взаимодействия, сообщил председатель Законодательного... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T19:07:00+03:00
2025-02-19T19:07:00+03:00
2025-02-19T19:07:00+03:00
вологодская область
сергей жестянников
луганская народная республика
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Молодежные парламенты Вологодской области и Луганской Народной Республики выходят на новый уровень взаимодействия, сообщил председатель Законодательного Собрания региона Сергей Жестянников. "Есть договоренности о сотрудничестве, в том числе, с молодежным советом нашего подшефного города Алчевска. Вологодские ребята пригласили молодых жителей присоединенной территории на Вологодчину", – написал спикер Заксобрания в своем телеграм-канале. Он заявил, что представители Молодежного парламента региона планируют провести для коллег из ЛНР обучение разработке социальных молодежных проектов. "Опыт в этом вопросе у молодых вологжан есть – в муниципалитетах активно проходят проектные сессии, где с жителями и представителями местных властей собираются инициативы и на месте прорабатываются механизмы реализации. В работе уже несколько десятков проектов!" – подчеркнул председатель Заксобрания. Жестянников рассказал, что Молодежный парламент Вологодской области планирует плотно сотрудничать с коллегами из ЛНР. При этом речь шла не только об обмене опытом, но и о совместных проектах. "Полностью поддерживаю стремление. Связи необходимо укреплять на всех уровнях. Наш регион продолжает поддерживать подшефную территорию в разных вопросах, от отправки гуманитарной помощи до восстановления социальных объектов. Мы – жители одной страны, помогать друг другу – приоритет", – заверил глава Законодательного Собрания.
https://ria.ru/20250213/glonass-1999069063.html
https://ria.ru/20250212/spetsialisty-1998884564.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей жестянников, луганская народная республика
Вологодская область, Сергей Жестянников, Луганская Народная Республика
Жестянников: молодежные парламенты Вологодчины и ЛНР продолжат сотрудничать
Жестянников: сотрудничество Молодежных парламентов Вологодчины и ЛНР продолжится
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Молодежные парламенты Вологодской области и Луганской Народной Республики выходят на новый уровень взаимодействия, сообщил председатель Законодательного Собрания региона Сергей Жестянников.
"Есть договоренности о сотрудничестве, в том числе, с молодежным советом нашего подшефного города Алчевска. Вологодские ребята пригласили молодых жителей присоединенной территории на Вологодчину", – написал спикер Заксобрания в своем телеграм-канале.
Он заявил, что представители Молодежного парламента региона планируют провести для коллег из ЛНР
обучение разработке социальных молодежных проектов.
"Опыт в этом вопросе у молодых вологжан есть – в муниципалитетах активно проходят проектные сессии, где с жителями и представителями местных властей собираются инициативы и на месте прорабатываются механизмы реализации. В работе уже несколько десятков проектов!" – подчеркнул председатель Заксобрания.
Жестянников
рассказал, что Молодежный парламент Вологодской области
планирует плотно сотрудничать с коллегами из ЛНР. При этом речь шла не только об обмене опытом, но и о совместных проектах.
"Полностью поддерживаю стремление. Связи необходимо укреплять на всех уровнях. Наш регион продолжает поддерживать подшефную территорию в разных вопросах, от отправки гуманитарной помощи до восстановления социальных объектов. Мы – жители одной страны, помогать друг другу – приоритет", – заверил глава Законодательного Собрания.