Рейтинг@Mail.ru
Жестянников: молодежные парламенты Вологодчины и ЛНР продолжат сотрудничать - РИА Новости, 19.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вологодская область - шапка - РИА Новости, 1920, 08.04.2019
Вологодская область
 
19:07 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/zhestyannikov-2000384553.html
Жестянников: молодежные парламенты Вологодчины и ЛНР продолжат сотрудничать
Жестянников: молодежные парламенты Вологодчины и ЛНР продолжат сотрудничать - РИА Новости, 19.02.2025
Жестянников: молодежные парламенты Вологодчины и ЛНР продолжат сотрудничать
Молодежные парламенты Вологодской области и Луганской Народной Республики выходят на новый уровень взаимодействия, сообщил председатель Законодательного... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T19:07:00+03:00
2025-02-19T19:07:00+03:00
вологодская область
сергей жестянников
луганская народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973866648_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8165bc714c7bb7e2002e5bcd4c450d4a.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Молодежные парламенты Вологодской области и Луганской Народной Республики выходят на новый уровень взаимодействия, сообщил председатель Законодательного Собрания региона Сергей Жестянников. "Есть договоренности о сотрудничестве, в том числе, с молодежным советом нашего подшефного города Алчевска. Вологодские ребята пригласили молодых жителей присоединенной территории на Вологодчину", – написал спикер Заксобрания в своем телеграм-канале. Он заявил, что представители Молодежного парламента региона планируют провести для коллег из ЛНР обучение разработке социальных молодежных проектов. "Опыт в этом вопросе у молодых вологжан есть – в муниципалитетах активно проходят проектные сессии, где с жителями и представителями местных властей собираются инициативы и на месте прорабатываются механизмы реализации. В работе уже несколько десятков проектов!" – подчеркнул председатель Заксобрания. Жестянников рассказал, что Молодежный парламент Вологодской области планирует плотно сотрудничать с коллегами из ЛНР. При этом речь шла не только об обмене опытом, но и о совместных проектах. "Полностью поддерживаю стремление. Связи необходимо укреплять на всех уровнях. Наш регион продолжает поддерживать подшефную территорию в разных вопросах, от отправки гуманитарной помощи до восстановления социальных объектов. Мы – жители одной страны, помогать друг другу – приоритет", – заверил глава Законодательного Собрания.
https://ria.ru/20250213/glonass-1999069063.html
https://ria.ru/20250212/spetsialisty-1998884564.html
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973866648_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_741bca1f98c813069bbc5946d64e69e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей жестянников, луганская народная республика
Вологодская область, Сергей Жестянников, Луганская Народная Республика
Жестянников: молодежные парламенты Вологодчины и ЛНР продолжат сотрудничать

Жестянников: сотрудничество Молодежных парламентов Вологодчины и ЛНР продолжится

© Фото : пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской областиПредседатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© Фото : пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Молодежные парламенты Вологодской области и Луганской Народной Республики выходят на новый уровень взаимодействия, сообщил председатель Законодательного Собрания региона Сергей Жестянников.
"Есть договоренности о сотрудничестве, в том числе, с молодежным советом нашего подшефного города Алчевска. Вологодские ребята пригласили молодых жителей присоединенной территории на Вологодчину", – написал спикер Заксобрания в своем телеграм-канале.
Стенд российской государственной системы экстренного реагирования при авариях Эра-Глонасс - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Вологодская область лидирует в подключении лесной техники к "ЭРА-ГЛОНАСС"
13 февраля, 12:22
Он заявил, что представители Молодежного парламента региона планируют провести для коллег из ЛНР обучение разработке социальных молодежных проектов.
"Опыт в этом вопросе у молодых вологжан есть – в муниципалитетах активно проходят проектные сессии, где с жителями и представителями местных властей собираются инициативы и на месте прорабатываются механизмы реализации. В работе уже несколько десятков проектов!" – подчеркнул председатель Заксобрания.
Жестянников рассказал, что Молодежный парламент Вологодской области планирует плотно сотрудничать с коллегами из ЛНР. При этом речь шла не только об обмене опытом, но и о совместных проектах.
"Полностью поддерживаю стремление. Связи необходимо укреплять на всех уровнях. Наш регион продолжает поддерживать подшефную территорию в разных вопросах, от отправки гуманитарной помощи до восстановления социальных объектов. Мы – жители одной страны, помогать друг другу – приоритет", – заверил глава Законодательного Собрания.
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Сергей Жестянников: Вузы должны готовить востребованных специалистов
12 февраля, 15:32
 
Вологодская областьСергей ЖестянниковЛуганская Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала