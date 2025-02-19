https://ria.ru/20250219/zhestyannikov-2000384553.html

Жестянников: молодежные парламенты Вологодчины и ЛНР продолжат сотрудничать

Жестянников: молодежные парламенты Вологодчины и ЛНР продолжат сотрудничать - РИА Новости, 19.02.2025

Жестянников: молодежные парламенты Вологодчины и ЛНР продолжат сотрудничать

Молодежные парламенты Вологодской области и Луганской Народной Республики выходят на новый уровень взаимодействия, сообщил председатель Законодательного... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T19:07:00+03:00

2025-02-19T19:07:00+03:00

2025-02-19T19:07:00+03:00

вологодская область

сергей жестянников

луганская народная республика

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Молодежные парламенты Вологодской области и Луганской Народной Республики выходят на новый уровень взаимодействия, сообщил председатель Законодательного Собрания региона Сергей Жестянников. "Есть договоренности о сотрудничестве, в том числе, с молодежным советом нашего подшефного города Алчевска. Вологодские ребята пригласили молодых жителей присоединенной территории на Вологодчину", – написал спикер Заксобрания в своем телеграм-канале. Он заявил, что представители Молодежного парламента региона планируют провести для коллег из ЛНР обучение разработке социальных молодежных проектов. "Опыт в этом вопросе у молодых вологжан есть – в муниципалитетах активно проходят проектные сессии, где с жителями и представителями местных властей собираются инициативы и на месте прорабатываются механизмы реализации. В работе уже несколько десятков проектов!" – подчеркнул председатель Заксобрания. Жестянников рассказал, что Молодежный парламент Вологодской области планирует плотно сотрудничать с коллегами из ЛНР. При этом речь шла не только об обмене опытом, но и о совместных проектах. "Полностью поддерживаю стремление. Связи необходимо укреплять на всех уровнях. Наш регион продолжает поддерживать подшефную территорию в разных вопросах, от отправки гуманитарной помощи до восстановления социальных объектов. Мы – жители одной страны, помогать друг другу – приоритет", – заверил глава Законодательного Собрания.

https://ria.ru/20250213/glonass-1999069063.html

https://ria.ru/20250212/spetsialisty-1998884564.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сергей жестянников, луганская народная республика