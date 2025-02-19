https://ria.ru/20250219/zhaloba-2000333954.html

Обвиняемый в попытке отравить знакомого ртутью в Москве обжаловал арест

Обвиняемый в попытке отравить знакомого ртутью в Москве обжаловал арест - РИА Новости, 19.02.2025

Обвиняемый в попытке отравить знакомого ртутью в Москве обжаловал арест

В Зюзинский суд Москвы поступила жалоба на арест обвиняемого в попытке отравления знакомого пирожком с ртутью, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T16:35:00+03:00

2025-02-19T16:35:00+03:00

2025-02-19T16:36:00+03:00

происшествия

москва

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крушение двух танкеров в керченском проливе

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. В Зюзинский суд Москвы поступила жалоба на арест обвиняемого в попытке отравления знакомого пирожком с ртутью, сообщили РИА Новости в суде. "В суд поступила апелляционная жалоба", - рассказал собеседник агентства. Зюзинский суд столицы в середине февраля отправил в СИЗО Дмитрия Балакина, обвиняемого в покушении на убийство. Ранее столичный депздрав сообщал, что два человека были доставлены в НИИ имени Склифосовского после якобы отравления ртутью, которая была в купленной ими выпечке, состояние пострадавших стабильное. По их словам, в начинке были обнаружены серебристые шарики, похожие на ртуть. Позже СК возбудил уголовное дело в отношении мужчины, который на почве ревности добавил ртуть в пищу своему знакомому. Несмотря на попытки представить случившееся как несчастный случай и скрыть свое состояние от врачей, в ходе следствия он признал свою вину и дал подробные показания.

https://ria.ru/20250212/bastrykin-1998776972.html

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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), крушение двух танкеров в керченском проливе