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Обвиняемый в попытке отравить знакомого ртутью в Москве обжаловал арест - РИА Новости, 19.02.2025
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16:35 19.02.2025 (обновлено: 16:36 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/zhaloba-2000333954.html
Обвиняемый в попытке отравить знакомого ртутью в Москве обжаловал арест
Обвиняемый в попытке отравить знакомого ртутью в Москве обжаловал арест - РИА Новости, 19.02.2025
Обвиняемый в попытке отравить знакомого ртутью в Москве обжаловал арест
В Зюзинский суд Москвы поступила жалоба на арест обвиняемого в попытке отравления знакомого пирожком с ртутью, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T16:35:00+03:00
2025-02-19T16:36:00+03:00
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. В Зюзинский суд Москвы поступила жалоба на арест обвиняемого в попытке отравления знакомого пирожком с ртутью, сообщили РИА Новости в суде. "В суд поступила апелляционная жалоба", - рассказал собеседник агентства. Зюзинский суд столицы в середине февраля отправил в СИЗО Дмитрия Балакина, обвиняемого в покушении на убийство. Ранее столичный депздрав сообщал, что два человека были доставлены в НИИ имени Склифосовского после якобы отравления ртутью, которая была в купленной ими выпечке, состояние пострадавших стабильное. По их словам, в начинке были обнаружены серебристые шарики, похожие на ртуть. Позже СК возбудил уголовное дело в отношении мужчины, который на почве ревности добавил ртуть в пищу своему знакомому. Несмотря на попытки представить случившееся как несчастный случай и скрыть свое состояние от врачей, в ходе следствия он признал свою вину и дал подробные показания.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Обвиняемый в попытке отравить знакомого ртутью в Москве обжаловал арест

Обвиняемый в попытке отравления знакомого ртутью в Москве обжаловал арест

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. В Зюзинский суд Москвы поступила жалоба на арест обвиняемого в попытке отравления знакомого пирожком с ртутью, сообщили РИА Новости в суде.
"В суд поступила апелляционная жалоба", - рассказал собеседник агентства.
Зюзинский суд столицы в середине февраля отправил в СИЗО Дмитрия Балакина, обвиняемого в покушении на убийство.
Ранее столичный депздрав сообщал, что два человека были доставлены в НИИ имени Склифосовского после якобы отравления ртутью, которая была в купленной ими выпечке, состояние пострадавших стабильное. По их словам, в начинке были обнаружены серебристые шарики, похожие на ртуть. Позже СК возбудил уголовное дело в отношении мужчины, который на почве ревности добавил ртуть в пищу своему знакомому. Несмотря на попытки представить случившееся как несчастный случай и скрыть свое состояние от врачей, в ходе следствия он признал свою вину и дал подробные показания.
Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Бастрыкину доложат о ходе проверки по истории с отравлением ртутью в Москве
12 февраля, 09:30
 
ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Крушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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