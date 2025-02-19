В ФРГ раскрыли, как Зеленский отреагировал на переговоры России и США
Tagesschau: Зеленский был в ярости из-за переговоров РФ и США в Эр-Рияде
© AP Photo / Sven Hoppe/DPAВладимир Зеленский
© AP Photo / Sven Hoppe/DPA
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский был в ярости из-за переговоров России и США в Эр-Рияде, пишет Tagesschau.
"Встреча в Эр-Рияде — с точки зрения Киева, это полный успех Москвы", — говорится в публикации.
"Встреча в Эр-Рияде — с точки зрения Киева, это полный успех Москвы", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что встреча прошла несмотря на то, что Украина пыталась отговорить от нее США на Мюнхенской конференции по безопасности.
Вместе с тем, тот факт, что Вашингтон может бросить не только Киев, но и всю Европу, дает небольшую надежду украинскому руководству на то, что европейцы, наконец, "проснутся" и начнут инвестировать больше средств в свою оборону, пишет издание.
Однако, у России гораздо больше ресурсов: больше людей и оружия, подчеркивается в статье.
Во вторник в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций России и США, они продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи лидеров двух стран.
Вместе с тем, тот факт, что Вашингтон может бросить не только Киев, но и всю Европу, дает небольшую надежду украинскому руководству на то, что европейцы, наконец, "проснутся" и начнут инвестировать больше средств в свою оборону, пишет издание.
Однако, у России гораздо больше ресурсов: больше людей и оружия, подчеркивается в статье.
Во вторник в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций России и США, они продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи лидеров двух стран.