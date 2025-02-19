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В ФРГ раскрыли, как Зеленский отреагировал на переговоры России и США - РИА Новости, 19.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:02 19.02.2025 (обновлено: 10:06 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/zelenskiy-2000211276.html
В ФРГ раскрыли, как Зеленский отреагировал на переговоры России и США
В ФРГ раскрыли, как Зеленский отреагировал на переговоры России и США - РИА Новости, 19.02.2025
В ФРГ раскрыли, как Зеленский отреагировал на переговоры России и США
Владимир Зеленский был в ярости из-за переговоров России и США в Эр-Рияде, пишет Tagesschau. "Встреча в Эр-Рияде — с точки зрения Киева, это полный успех... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T09:02:00+03:00
2025-02-19T10:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
киев
владимир зеленский
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский был в ярости из-за переговоров России и США в Эр-Рияде, пишет Tagesschau. "Встреча в Эр-Рияде — с точки зрения Киева, это полный успех Москвы", — говорится в публикации. В статье отмечается, что встреча прошла несмотря на то, что Украина пыталась отговорить от нее США на Мюнхенской конференции по безопасности. Вместе с тем, тот факт, что Вашингтон может бросить не только Киев, но и всю Европу, дает небольшую надежду украинскому руководству на то, что европейцы, наконец, "проснутся" и начнут инвестировать больше средств в свою оборону, пишет издание. Однако, у России гораздо больше ресурсов: больше людей и оружия, подчеркивается в статье. Во вторник в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций России и США, они продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи лидеров двух стран.
https://ria.ru/20250219/makron-2000206954.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Киев, Владимир Зеленский, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
В ФРГ раскрыли, как Зеленский отреагировал на переговоры России и США

Tagesschau: Зеленский был в ярости из-за переговоров РФ и США в Эр-Рияде

© AP Photo / Sven Hoppe/DPAВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© AP Photo / Sven Hoppe/DPA
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский был в ярости из-за переговоров России и США в Эр-Рияде, пишет Tagesschau.

"Встреча в Эр-Рияде — с точки зрения Киева, это полный успех Москвы", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что встреча прошла несмотря на то, что Украина пыталась отговорить от нее США на Мюнхенской конференции по безопасности.

Вместе с тем, тот факт, что Вашингтон может бросить не только Киев, но и всю Европу, дает небольшую надежду украинскому руководству на то, что европейцы, наконец, "проснутся" и начнут инвестировать больше средств в свою оборону, пишет издание.

Однако, у России гораздо больше ресурсов: больше людей и оружия, подчеркивается в статье.

Во вторник в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций России и США, они продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи лидеров двух стран.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАКиевВладимир ЗеленскийПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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