https://ria.ru/20250219/zelenskiy-2000211276.html

В ФРГ раскрыли, как Зеленский отреагировал на переговоры России и США

В ФРГ раскрыли, как Зеленский отреагировал на переговоры России и США - РИА Новости, 19.02.2025

В ФРГ раскрыли, как Зеленский отреагировал на переговоры России и США

Владимир Зеленский был в ярости из-за переговоров России и США в Эр-Рияде, пишет Tagesschau. "Встреча в Эр-Рияде — с точки зрения Киева, это полный успех... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T09:02:00+03:00

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2025-02-19T10:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский был в ярости из-за переговоров России и США в Эр-Рияде, пишет Tagesschau. "Встреча в Эр-Рияде — с точки зрения Киева, это полный успех Москвы", — говорится в публикации. В статье отмечается, что встреча прошла несмотря на то, что Украина пыталась отговорить от нее США на Мюнхенской конференции по безопасности. Вместе с тем, тот факт, что Вашингтон может бросить не только Киев, но и всю Европу, дает небольшую надежду украинскому руководству на то, что европейцы, наконец, "проснутся" и начнут инвестировать больше средств в свою оборону, пишет издание. Однако, у России гораздо больше ресурсов: больше людей и оружия, подчеркивается в статье. Во вторник в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций России и США, они продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи лидеров двух стран.

https://ria.ru/20250219/makron-2000206954.html

https://ria.ru/20250219/sholts-2000223091.html

россия

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