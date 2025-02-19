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На Западе раскрыли тайный план Зеленского по срыву переговоров
На Западе раскрыли тайный план Зеленского по срыву переговоров - РИА Новости, 19.02.2025
На Западе раскрыли тайный план Зеленского по срыву переговоров
Глава киевского режима Владимир Зеленский отложил визит в Саудовскую Аравию, чтобы не придавать "легитимности" переговорам между Россией и США, утверждает... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T04:58:00+03:00
2025-02-19T04:58:00+03:00
2025-02-19T10:02:00+03:00
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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский отложил визит в Саудовскую Аравию, чтобы не придавать "легитимности" переговорам между Россией и США, утверждает агентство Reuters."Украина не хотела создавать впечатление, что она придает какую-либо легитимность происходящему в Эр-Рияде", — сказал один из источников.Агентство France Press писало, что Владимир Зеленский должен был посетить Саудовскую Аравию 19 февраля в рамках давно запланированного официального визита, но накануне встречи делегаций России и США в Эр-Рияде Зеленский сообщил, что отменил свою поездку, заявив, что он не хочет, чтобы за его спиной что-то решали.Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Зеленский пытается собрать обрывки информации из косвенных источников о российско-американских переговорах.Во вторник в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций России и США, они продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи лидеров двух стран.С российской стороны во встрече участвовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
https://ria.ru/20250219/peregovory-2000183128.html
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В мире, Россия, США, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Юрий Ушаков, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
На Западе раскрыли тайный план Зеленского по срыву переговоров
Reuters: Зеленский хотел лишить легитимности переговоры РФ и США в Эр-Рияде